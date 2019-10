Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 ottobre.

Ottimi i risultati nelle discipline sportive agonistiche o anche in attività come il calcetto e la corsa. La giornata sarà caratterizzata da una buona intesa col proprio partner. Per alcuni single del segno potrebbero prospettarsi grandi conquiste in campo sentimentale. Decollano eventualmente i matrimoni e i progetti di grande respiro, pensati e guidati insieme alla propria dolce metà. Potreste dover sostenere responsabilità significative in campo professionale. La vostra volontà vi aiuterà a trovare la forza necessaria per ottenere conferme delle vostre capacità.

Qualche problema di comunicazione nelle coppie. In ogni caso, riuscirete comunque a ritrovare la serenità necessaria a far tornare il sereno nel vostro rapporto. Grazie al vostro grande autocontrollo terrete testa a una situazione complicata che si è venuta a creare nel vostro ufficio. Alla chiusura pomeridiana o serale che sia, sarete soddisfatti dei risultati che siete riusciti ad ottenere.

L'unico rischio in campo sentimentale sarà quello di lanciarsi in tante avventure, nessuna veramente valida in prospettiva sul lungo termine. In campo professionale, la carriera potrebbe aprirsi a nuovi e importanti successi, soprattutto se avete deciso di abbracciare la libera professione. Favoriti in maniera rilevante i giornalisti.

La forza di operare cambiamenti può influenzare positivamente soprattutto i rapporti traballanti. Si prevedono colpi di scena, rotazioni di partner o manifestazioni di grande lucidità utili a promuovere un legame maturo. Sarete sottoposti a un esame sul vostro operato, sia che abbiate una professione dipendente sia che si tratti di un lavoro autonomo. Ve la caverete alla grande facendo vedere le vostre capacità, che non si discutono.

Anche voi che siete un segno poco sentimentale, vivrete oggi emozioni importanti. Vi si prospettano svolte piuttosto significative o rivoluzionamenti di situazioni attuali. Non sono escluse convivenze, matrimoni o nascite di figli. Imponete la vostra volontà in maniera decisa ad un collega in ufficio. Questa mossa si dimostrerà giusta, portando a risultati molto soddisfacenti.



Ricordate che i passi falsi possono essere compiuti anche da un segno rigoroso e razionale come il vostro. Distesi gli scenari sentimentali odierni, con la possibilità di godersi fino in fondo la giornata con la persona amata. Sul lavoro vi saprete distinguere per il vostro impegno e la capacità di gestire situazioni di rischio, dove altri avrebbero sicuramente fallito.

I legami sentimentali si dotano di una reciproca stima tra i partner, diventando più maturi e durevoli nel tempo. Per chi stesse accarezzando progetti di ampio respiro, si possono prevedere matrimoni e, in generale, un approfondimento dell'intesa di coppia. Per i single, invece ciò che era solo abbozzato o vagheggiato, può diventare adesso una meta raggiungibile. Impegno, dedizione e senso di responsabilità: sono queste le parole chiave che vi apriranno molte porte in campo professionale. Sia che svolgiate un'attività autonoma oppure siate dipendenti, riuscite a gestire molto bene i tempi e i modi di lavoro, incassando l'apprezzamento di chi vi sta attorno e, sicuramente, anche di chi è al di sopra di voi.

È possibile che anche le follie amorose più trasgressive siano praticabili e siano da assaporare con tutto il trasporto sentimentale di cui il vostro segno è capace. Con grande percettività riuscite a comprendere l'evolversi di una situazione che appariva particolarmente complicata e poco chiara in ufficio e a dare precise indicazioni di come venirne facilmente a capo.

I nati dal 4 al 9 di dicembre avvertiranno un'insistente irrequietezza che condizionerà i loro rapporti sentimentali sottoponendoli a delle vere e proprie scosse. Coloro, invece, che sono in cerca dell'anima gemella vivranno una girandola di incontri stimolante, ma un po' frenetica e inquieta. Diversa la vostra sorte se siete Sagittari nati dal 13 al 21 dicembre: sarete i più fortunati del segno, dal momento che potrete contare su legami affettivi fondati su basi più solide. Qualche piccolo incidente diplomatico non disturba il clima positivo di fiducia e collaborazione che si respira in ufficio.

Per i single del segno si profilano nuove e stimolanti avventure. Le storie sbocciate negli ultimi tempi, invece, possono rafforzarsi e regalare anche sorprese impreviste, come la nascita di un figlio. Con il vostro garbo riuscite a risolvere una questione intricata e complicata che è sorta tra un vostro collega e il datore di lavoro.

Gli astri permettono la rifioritura di antichi amori e rinnovamento nei sentimenti. Ai nati dal 22 al 27 di gennaio, invece, si richiederà impegno e ci saranno prove da superare, anche nei rapporti più consolidati. Fuori dai giochi rischiosi i nati in febbraio, che godono di un cielo sgombro da nubi nelle loro relazioni. Mantenete il vostro self control di fronte a una situazione un po' complicata che si viene a creare oggi nel vostro ambiente di lavoro.

I nati dal 20 al 28 di febbraio si potrebbero trovare in situazioni sentimentali stimolanti per la voglia di rischio e di avventura. I nati dal 5 al 15 di marzo, specie se single, avranno una giornata colorata da nuovi incontri. Avrete la capacità di capire come si svolgerà una situazione adesso complicata nel vostro ambiente di lavoro. Riuscirete quindi a evitare eventuali seccature e gravosi impegni che avrebbero potuto esservi affidati.