Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 4 ottobre.

Giornata entusiasmante per i nati sotto il segno dell’Ariete. Giove e Luna, entrambi in aspetto positivo, vi indirizzano verso progetti lavorativi molto interessanti. In questa giornata, infatti, riuscirete a dare prova delle vostre capacità nonostante qualche collega sfaticato rallenti il lavoro. Per quanto riguarda la vita sentimentale, invece, sarete più espansivi del solito, facendo felice la vostra dolce metà. Ma se siete single, fate attenzione a non esagerare, potreste compromettere il buon esito della conquista che da qualche tempo vi fa sospirare.

Malgrado un Mercurio contrario, la giornata si caratterizza per un andamento allegro, leggero e per qualche sorpresa fortunata qua e là. In amore, il trasporto emotivo che dimostrate nei confronti del vostro partner vi rende uno dei segni più passionali dello Zodiaco. Con Plutone positivo date uno smalto nuovo al rapporto, specie se siete nati nella terza decade. Infine, sul lavoro compaiono all’orizzonte discreti avanzamenti di carriera, a cui si sommano discrete soddisfazioni economiche grazie a un benedico Nettuno.

Quest’oggi lo Zodiaco vi privilegia rendendovi disponibili al cambiamento e sempre pronti a progettare e a inventare. Per quanto riguarda la vita sentimentale, se avete ancora il cuore libero, lanciatevi verso conquiste appassionanti. Venere in Bilancia vi concede l'entusiasmo necessario per non arretrare di fronte a nulla. Sul lavoro, invece, avrete modo di far apprezzare le vostre qualità. Non vi preoccupate se qualcuno ancora non le ha notate: se ne accorgerà presto.

Anche per il Cancro lo Zodiaco prevede una giornata brillante. Mercurio incentiva le vostre iniziative più ambiziose contribuendo a farvi sentire invincibili: fate attenzione, però, a non esagerare. In amore, Plutone vi spinge verso la dimensione fisica del rapporto rispetto a quella emotiva. Assicuratevi che il partner sia sulla stessa lunghezza d'onda. Sul lavoro cercate di non strafare, non vi caricate di impegni troppo gravosi, e rimandate, se potete, alla settimana seguente.

Corpi celesti dissonanti vi rendono questa giornata un po' altalenante sul piano emotivo e organizzativo. In amore, una strepitosa Venere vi aiuta nella vita di coppia, anche se dovrete fare i conti con un Urano contrario. Sul lavoro, non date peso a chiacchiere volatili che vi toccano solo di riflesso e che alcuni colleghi fanno circolare per non annoiarsi. Quel che conta nel vostro ufficio è la competenza, e voi la dimostrate ogni giorno.

Continua la bella stagione dei successi grazie a una serie di pianeti, tutti dalla vostra parte. Per quanto riguarda la vita sentimentale, Plutone e Urano annodano i legami d'amore nati da poco in un coinvolgente turbine d’eros. Sul lavoro, invece, fate il vostro dovere con la tipica buona volontà che stimola anche i colleghi e collaboratori a seguirvi. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal 30 di agosto al 3 di settembre.

Giornata un po' delicata per i nati sotto il segno della Bilancia. Plutone e Saturno vi ostacolano e vi pongono davanti sfide in quasi tutti i campi. Per quanto riguarda la vita sentimentale, vi attende una giornata sottotono col vostro partner, che però non scoraggia la vostra capacità di rimettere a posto ogni cosa con tipico tatto e diplomazia. Sul lavoro, invece, col vostro senso dell'umorismo vi fate scivolare da dosso una situazione complicata che in ufficio ha dato parecchio filo da torcere a voi e ad altri.

Il quadro planetario, in questa giornata di ottobre, appare un po' ambiguo e contribuisce a un generale clima di monotonia. In amore, Mercurio vi regala una buona disposizione d'animo e una sensibilità profonda da sfruttare col partner. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, Nettuno stabilmente al vostro fianco vi regala un impulso di creatività che vi farà raggiungere risultati ragguardevoli.

Configurazione astrale ancora positiva per i nati sotto il segno del Sagittario. Quest’oggi una vivacità fisica e mentale vi accompagna e vi fa stare sempre sul pezzo. In amore, la Luna bendisposta nel vostro segno vi infonde una grande forza di conquista e una notevole sicurezza nelle vostre capacità di seduzione, specie se siete nati in novembre. Sul lavoro, invece, razionali e disciplinati come sempre, riuscite ad impressionare superiori e colleghi.

Nonostante qualche difficoltà, grazie alla configurazione celeste, affronterete questa giornata con la serenità che vi contraddistingue. In amore, la Luna benevola vi spinge a compiere delle scelte orientate alla programmazione futura della vita di coppia, specie se appartenete alla seconda e terza decade. Un Giove transitante nel propizio Sagittario vi dona le parole giuste per comunicare col partner. Sul lavoro, invece, la concretezza è il vostro asso nella manica: sfruttatelo.

Quadro della giornata mediamente positivo. C'è da fare attenzione però a Mercurio in cattivo aspetto che vi potrà esporre a qualche imprevisto in ambito familiare. In amore, con Urano contrario rischiate di non comprendere appieno le esigenze emotive di chi vi sta accanto. È necessario chiedere, a lui o lei, uno chiarimento per sciogliere ogni possibile dubbio. Per quanto riguarda il lavoro, è bene non fare questioni di principio in ufficio e predisporvi a vedere oltre, onde evitare problemi più seri.

Giornata contraddistinta da una configurazione astrologica mediamente positiva. In amore, però, frenate il vostro tipico romanticismo: la Luna nel segno del Sagittario vi spinge a premere maggiormente sui tasti della concretezza. Sul lavoro, invece, Mercurio, Saturno e Nettuno vi danno la grinta, la flessibilità e la lungimiranza per risolvere una situazione lavorativa complessa.