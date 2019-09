Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 22 settembre.

Avrete modo di conoscere quest’oggi persone di ottimo livello culturale che vi apriranno nuovi orizzonti ed esperienze. Potrebbero esserci dei ritardi in alcuni progetti di coppia che programmavate da tempo. Avrete comunque la pazienza e la costanza per saper attendere. Avete spesso un atteggiamento ambivalente col denaro. Oggi preferirete non darvi pensieri e abbandonarvi ad acquisti facili.

Affronterete gli impegni quotidiani con calma e buon intuito. Riuscite a comprendere a fondo le esigenze del vostro partner. Intelligenza e sensibilità diventano le armi migliori per rafforzare il rapporto di coppia. Anche per i single si profilano delle opportunità interessanti. Cercate di prestare maggiore attenzione, in questa fase della vostra vita, alla gestione del denaro.

In primo piano oggi c'è la vostra vena mondana e vivace. In campo sentimentale siete particolarmente ispirati e romatici. Questa attitudine vi favorirà nel rapporto di coppia. Chi è single avrà l'opportunità di fare nuove conoscenze in discoteca o in feste dove il ballo è il protagonista principale. Gli astri vi aiutano ad essere equilibrati nelle spese, ma allo stesso tempo a non esagerare in atteggiamenti troppo parsimoniosi.

Spiccate oggi per sensibilità e intuito. Non vi preoccupate, per il momento, se alcuni vostri progetti sono lontani dal poter essere realizzati. La vostra natura intensamente sentimentale ha modo di esprimersi sia in un rapporto fisso che in un incontro occasionale. Considerate il denaro un mezzo e non un fine. Per questo siete uno dei pochi segni a dargli l’importanza che merita.

Si respira oggi un clima di allegria nel rapporto di coppia tutto da gustare insieme alla propria dolce metà. Invitati a feste di conoscenti stretti, esibite la bella armonia della vostra relazione. Sappiate usare prudenza e oculatezza senza spingervi troppo oltre nelle manovre economiche.

Le passeggiate in riva al mare o negli spazi aperti di campagna vi consentono di sperimentare una piena condizione di benessere. Il vostro carattere generoso ed espansivo vi apre, se siete single, alla possibilità di essere corteggiati. Attenti alle spese: oggi potreste essere decisamente prodighi, malgrado la fama di segno sparagnino in certe occasioni.

Psicologicamente questa giornata sentite il bisogno di relax, di quelle vostre pause di silenzio e di quiete, fondamentali per riprendervi. In amore vi mostrate battaglieri e decisi a conquistare la persona che ha acceso i vostri interessi. Nella gestione del denaro siete generalmente parsimoniosi, ma oggi trasgredirete questa vostra attitudine.

La giornata è caratterizzata da un clima di armonia in ambito familiare, nonostante le tensioni degli ultimi tempi. In campo sentimentale siete capaci di riempire l'esistenza della persona amata con energia vitale e dolcezza. La vostra condizione ideale è di ozio assoluto e totale. Se siete in un momento di temporanea vacanza, gli astri asseconderanno questo vostro desiderio.

Il vostro cammino, se agirete con coerenza, serietà e forza di decisione, è destinato ad arrivare al traguardo che desiderate. La vostra relazione gode della migliore cornice romantica possibile. Se siete single, contate sulla capacità di ascoltare il vostro prossimo. Questa attitudine vi renderà più seducenti che mai su chi vorrete conquistare. Cercate di non parlare sempre di voi stessi o di dare consigli non richiesti. Non smentite purtroppo la vostra fama di segno spendaccione e oggi vi lasciate andare allo shopping selvaggio.

Non vi piace molto il chiasso festaiolo e la grande confusione di questo periodo post vacanziero e desiderate un'atmosfera più quieta con la vostra dolce metà. Gli astri vi invitano a ricercare un'intimità ricca di emozioni, a costo di rifugiarvi in una vostra privatissima isola felice. Non vi frenate di fronte a un acquisto che vi tenta proprio oggi e scordate la vostra oculatezza economica che sempre vi condiziona e limita.

Il pensiero di una situazione un po' stagnante dal punto di vista professionale vi invita per il momento alla cautela nelle scelte. Le esigenze del cuore, se siete single, diventano urgenti. Potete scommettere, però, sulla buona riuscita di conquiste cui ambite da molto. Sappiate lanciarvi e osare. Dopo gli impegni lavorativi stressanti dei giorni scorsi, avete la necessità di staccare del tutto la spina e di fare molto moto all’aria aperta se la stagione ancora lo consente.

Mai come adesso avreste bisogno di recuperare un po' di spensieratezza. Se amate il mare e le condizioni ambientali ancora lo permettono, potrete tuffarvi nelle sue acque rigeneranti che vi doneranno ancor più fascino, freschezza e tonicità. Non chiedete troppo se siete ancora all'inizio di una storia d'amore. Gli astri vi invitano ad essere pazienti. Solitamente attenti a non sperperare il denaro, oggi decidete invece di lasciarvi andare.