Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 23 settembre.

Avvenimento della giornata è l’equinozio d’autunno. Questa caratterizzazione astrale vi permette di sciogliere e chiarire dissapori e dirimere eventuali fraintendimenti. Per quanto riguarda la vita sentimentale, in coppia o single, vivete la dimensione sentimentale ed erotica con particolare disinvoltura. Effervescenti e dotati di una speciale sensualità, con i favori di un infuocato Giove, riuscirete a stupire il partner. Sul lavoro, se il vostro capo esige il massimo da voi, grazie all’influenza positiva di Nettuno, riuscirete a soddisfare la sua richiesta.

L'equinozio d’autunno avviene in una zona dello Zodiaco per voi neutra, la Bilancia, e non vi disturba più di tanto. Per quanto riguarda la vita sentimentale, quest'oggi, è in primo piano l'eros, sia che abbiate una relazione stabile o siate in cerca dell'amore e del legame di coppia. Plutone e Luna si alleano per stimolare i vostri impulsi che non passeranno sotto silenzio, specie se festeggiate il vostro compleanno in maggio. Sul lavoro, darete prova di grande dedizione, specie se avete abbracciato la libera professione. Inoltre Plutone, nel segno amico del Capricorno, vi infonde energie per portare a termine alla grande tutte le scadenze.

Astri variabili in questa giornata dell'equinozio d’autunno che, nel vostro segno, avviene alle ore 9 e 51. In amore, prestate particolare attenzione al vostro partner, mettendoci un tocco di estro e di poesia. Questo lunedì si prospetta per voi super romantico. Se siete single, puntate al cuore di chi vi piace e non ve ne pentirete, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 6 al 12 di giugno. Sul lavoro, non date peso a chiacchiere di poco conto che avete sentito circolare in ufficio nei giorni scorsi e andate avanti per la vostra strada.

Giornata di settembre che inizia un po' sottotono con Venere, Mercurio e il Sole negativi in transito nel segno della Bilancia. Ma non disperate: questo lunedì si concluderà al meglio, grazie alla Luna che occupa il vostro segno da ieri. In amore, Nettuno e Urano vi rallegrano rendendovi particolarmente piacevoli agli occhi del partner. Sul lavoro, se siete liberi professionisti, un ottimo Urano vi aiuta a portare a termine tutti gli impegni velocemente. Approfittatene per dedicarvi a nuovi progetti.

Gli astri vi preparano un cielo abbastanza positivo, non solo per il crearsi dell'equinozio d’autunno ma anche per via di altre positività concomitanti. Tra queste quelle di Venere, Sole e Mercurio che lavorano per voi affinché la vostra vita si assesti su binari di stabilità e di serenità. In amore, una Luna romantica vi rende accoglienti col partner. Se avete programmato viaggi brevi e gite fuori porta, potrete godere di un intenso momento di unione, come non vi capitava da tempo. Se siete single lanciatevi senza paura nelle avventure. Sul lavoro, infine, una buona disposizione d'animo è il primo passo per meditare sulla settimana lavorativa che avete davanti e trarne ottimi auspici per il futuro. Il Sole bendisposto vi alleggerisce la mente.

Il punto di forza della giornata è la famiglia. Saturno, Urano, Luna e Venere collaborano infatti a rendere l'atmosfera piacevole e armoniosa in casa. In amore, potete contare su un benefico Marte che aumenta la vostra capacità comunicativa con il partner. Ne beneficerà anche la vostra vita erotica. Se siete single, Giove vi invita a non fare i timidi e ad aprire il vostro cuore. Per quanto riguarda il lavoro, infine, Plutone in felice aspetto dal Capricorno vi regala riconoscimenti inaspettati. Se avete abbracciato la libera professione molti clienti vi regaleranno soddisfazioni.

Evento del giorno è il crearsi del magico equinozio d'autunno che avviene proprio nel vostro segno. Per quanto riguarda la vita amorosa, proprio a causa di questa predisposizione astrale, sarete decisamente propensi a lasciarvi andare ai sentimenti. Venere vi spinge alla sensualità e all'eros, e aumenta il vostro charme, specie se appartenete alla prima decade e se siete ancora in cerca dell'anima gemella. Datevi da fare e non lasciatevi sfuggire le occasioni che il cielo ha predisposto per voi. Sul lavoro, infine, Mercurio vi ripaga della fatica dei giorni scorsi con ottime prospettive per la vostra attività futura. Gratificazione che vi stimolerà a dare sempre di più.

Giornata molto soddisfacente e positiva. Tutto lo Zodiaco, o quasi, tifa per voi. Da Plutone a Saturno, a Giove, da Nettuno a Venere. Anche la Luna la luna vi da’ manforte. Attenzione però in amore: ad inizio giornata non sarete sintonizzati pienamente con la persona amata. Cercate di comprendere meglio le sue esigenze e sappiate venirle incontro nei suoi tempi e impegni. Sul lavoro, invece, riuscirete a reagire a un problema che si è creato nell'ambito della vostra attività con calma e sangue freddo. Dando prova, ancora una volta, che le vostre qualità migliori vengono fuori durante le difficoltà.

Giornata abbastanza equilibrata in cui si avvicendano aspetti positivi con altri meno entusiasmanti. Marte negativo in Vergine vi rende un po' meno combattivi del solito, ma nulla di grave. In amore, pieni di quella simpatia così irresistibile, che fa battere tanti cuori, potete, con i favori di Sole e Mercurio, tuffarvi in imprese erotiche di successo. Se siete single avrete solo l'imbarazzo di una scelta che si presenterà ricca e varia. Mentre sul lavoro il Sole vi fornisce il tempismo e le capacità necessarie per risolvere un'importante questione professionale.

Si annuncia un cielo settembrino abbastanza luminoso per voi. Un clima familiare molto confortevole vi circonda e vi consente di dedicarvi pienamente ai vostri affetti. In amore, Marte in Vergine e Plutone in congiunzione in Capricorno vi promettono una giornata ad alto tasso erotico. Se siete single all'orizzonte avventure piccanti. Sul lavoro, godete del supporto di uno splendido Nettuno in Pesci. Molti di voi, portati a termine velocemente gli impegni giornalieri, ne approfittano per programmare l’attività lavorativa futura.

L'equinozio d’autunno si compie in una zona dello Zodiaco, la Bilancia, per voi positiva. Il risultato è un cuore più tenero e una maggiore attenzione nei confronti del prossimo. Per quanto riguarda la vita sentimentale, nello specifico, sarete calorosi e vi donerete con grande trasporto al vostro partner. Non scordate di inserire anche un tocco di erotismo, di cui a volte vi scordate. I single del segno godono di un momento di fascino da veri incantatori di serpenti. Sul lavoro, un intuito fortunato, anzi prodigioso, vi sorregge nella vostra attività quotidiana di questa giornata. Sarà infatti Nettuno a donarvi un vero e proprio "sesto senso" nel captare gli stati d’animo e quel che sta per accadere: per poi avvalervene.

Vi attende una giornata molto promettente, specie sotto il profilo emozionale e familiare. L’equinozio d'autunno indirizza la buona sorte verso la strada giusta. In amore, il vostro astro governatore, Nettuno, vi rende desiderosi di avventure, specie se appartenete alla seconda decade. Se siete single avete l'occasione di lanciarvi in imprese amorose che soddisfano i vostri desideri. Sul lavoro, infine, dimostrate una particolare genialità che vi aiuterà a fare bella figura con colleghi e capi.