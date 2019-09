Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 24 settembre.

Una bella squadra planetaria gioca una partita per voi avvincente che vi condurrà alla vittoria. La Luna di nuovo sorridente per il vostro segno dal Leone in mattinata vi promette speciali tenerezze col partner se siete in una relazione di lungo corso e se appartenete alla prima decade dell’Ariete. Se siete single, appartenete alla terza decade del vostro segno e ricercate una compagnia amorosa, basterà provare a cambiare le comitive amicali. Non prestate attenzione a qualche pettegolezzo che questa settimana può circolare in ufficio. Si tratta di chiacchiere passeggere di nessuna importanza.

Cielo sereno variabile. La Luna diventa contraria in mattinata passando nel Leone e fa insorgere qualche lieve stanchezza nel gestire i rapporti familiari e affettivi in genere. La Luna ballerina quest’oggi non vi fa organizzare le vostre serate (con il partner fisso o occasionale) con quella precisione e meticolosità che mettete in ogni cosa. Plutone amico regala però la sintonia dei sensi e una rara comunicazione intellettuale. L'energia erotica è pure alle stelle. La Luna contraria può determinare un’aria di smobilitazione in ufficio che vi rende svogliati e poco efficienti. Fate attenzione: eventuali diversità di pensiero possono portare a scontri che il luminare può amplificare.

Un quadro planetario dove i favori celesti per voi sono cospicui, vi prepara a una giornata di serenità, con varie sorprese. Il vostro fascino sale alle stelle con un bel duo Venere-Mercurio che vi sorride, dal segno corrispondente astrologicamente alla coppia della Bilancia. Sarete favoriti nei flirt e nella capacità di raggiungere una bella intesa mentale col partner se siete in un rapporto fisso. Se siete nati nella seconda e terza decade è opportuno non esprimere le vostre opinioni o i giudizi su alcune persone, specie con i superiori. Marte potrebbe generare facili fraintendimenti e pettegolezzi.

Giornata lievemente faticosa in cui qualche pianeta rapido cambia posizione favorevolmente e qualche altro aumenta il suo contrasto, premendo negativamente sul vostro segno. Non chiedete al vostro amore più di quello che può darvi, specie se avete da poco iniziato una storia sentimentale. Con Nettuno benefico per il vostro segno e Saturno in angolo disarmonico dal segno del Capricorno, c'è aria e necessità di cambiamento nel vostro lavoro, specie se siete nati nella cancerina seconda decade, ma, per ora, tutto è bloccato. Sappiate pazientare: il momento opportuno sta per arrivare.

Cominciate questa giornata di fine settembre con i pieni favori della Luna, che ritorna nel vostro segno. Il vostro nume tutelare, il Sole, specie se siete nati nella prima decade, vi rende curiosi, mentalmente aperti e, insieme alla persona con cui state, vi fa ricettivi a cultura e arte: vi interessate così, con la vostra dolce metà, di cinema e di arti figurative. I single scoprono di piacere a qualcuno che non avrebbero mai immaginato potesse interessarsi a loro. I pianeti progettano di farvi arrivare in alto nella scala del successo professionale. Starà a voi riuscire a mettercela tutta, a mostrare dedizione e impegno, senza farvi frastornare dalle vostre impennate di emotività e di impulsività. Arriverete così a mete di grande prestigio.

Giornata di martedì in cui ritrovate molti pianeti che vi guardano con favore. Un clima di pace in linea generale concilia la vostra tipica tendenza alla quiete e alla gioia di poter fare, produrre, lavorare. La Luna prima in Cancro poi in Leone, sempre in ottimo aspetto vi gratifica sentimentalmente. Anche in questo martedì potrete trascorrere momenti di vera magia con il vostro amore. Conquiste strepitose si prevedono invece per i single, specie se nascono nella prima decade virginea. Forse non diventerete milionari, ma Plutone, dio delle ricchezze sotterranee, molto positivo, specie se siete nati in settembre, ha in serbo per voi introiti, provenienti dalla vostra attività che aspettavate e che ora sono in arrivo.

Inizia questa giornata di fine del mese col favore di Venere nel vostro segno e vi trova sereni e concilianti. Tuttavia, Plutone e Saturno premendo su terza e seconda decade possono darvi qualche seccatura. Baciati da Venere, signora del vostro segno, vi gustate esaltanti momenti di unione col partner. Se siete single non vi fate sfuggire possibili corteggiatori di cui adesso non vi state accorgendo. La Luna in serata molto positiva vi infonde una libertà di iniziativa e di conquista che arriva dritta alla meta. Serietà, competenza, a volte anche un po' di spirito di sacrificio, vi stanno spianando la strada di consistenti successi professionali.

L'orizzonte è nitido. Saldezza di nervi, presenza di spirito e voglia di sorridere non vi difettano. Con Venere in felice vicinanza per il vostro segno e la Luna contraria il lato sentimentale dell'amore può prendere il sopravvento su quello passionale. Cercate di sintonizzare le vostre esigenze con quelle della vostra dolce metà. Con Plutone, Nettuno, Saturno, Marte e Sole al vostro fianco è impossibile tenervi testa. Siete vere e proprie macchine di efficienza e di attivismo e riuscite spesso con facilità dove altri hanno fallito, specie se appartenete alla seconda e alla terza decade del vostro segno.

Si apre una giornata settembrina vivace e positiva che dà inizio a una fase astrologica tra le più fortunate dell’anno. Mercurio, dal segno con cui condividete ottimi rapporti astrologici, la Bilancia, è il regolatore del vostro spirito brillante, socievole e mondano, mai come in questo periodo, così effervescente: spirito che riuscirete a trasmettere anche alla vostra dolce metà. Luna e Venere vi rendono oggi irresistibili se siete single o accasati. Un team di pianeti facilita la vostra attività rendendovi abili programmatori dei passi che farete in futuro. Giove vi guarda benevolo, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade e vi consente di accomodarvi anche all'ultimo, con poco sforzo e, nel caso, con piani fatti in ritardo.

La configurazione planetaria di questo martedì fa risaltare la vostra preziosa razionalità e la forza interiore di cui siete dotati. Ritrovate piena sintonia con la persona che avete accanto, grazie a interessi culturali e intellettuali comuni, dopo un momento un po’ sottotono. Eros alle stelle con Marte e Plutone al vostro fianco. C’è parecchio da faticare oggi in ufficio, ma pazientate un poco, tra qualche giorno la Luna positiva vi porterà la giusta nota di spensieratezza pur nell’operosità.

La nuova giornata vi trova radiosi e al massimo della vostra simpatia. A dare un'ottima salute al vostro rapporto di coppia c'è il Sole, cui si aggiunge un intellettuale Mercurio, nella fidata e aerea Bilancia che vi fa rivolgere, con la vostra dolce metà, verso interessi culturali di buon livello. Il cinema d’autore e la letteratura, con romanzi classici, colmano il tempo libero di soddisfazioni includendo, oltre a voi, anche il vostro amato bene. Vi attivate in nuove realtà lavorative e moduli espressivi diversi, specie se avete abbracciato la libera professione e quindi siete sempre in cerca di stimoli, di interessi e di innovazioni. Nettuno favorisce i mutamenti coraggiosi.

Giornata di fine settembre che mostra un momento decisamente favorevole che gli astri hanno stabilito per voi. In pole position, l'amore, parte dell'esistenza sempre per voi molto importante. Potrete riuscire a mettere le basi di un rapporto solido e sentimentalmente appagante. Ma non solo: stupirete il partner con uno stile brillante e disinvolto, sarete calorosi e capaci di prendere iniziative, come di solito non fate; e il legame se ne avvantaggerà e si rafforzerà. I single vivono una fase di interessi variati e effimeri. Riuscite a imporvi con determinazione, ma sempre usando la vostra gentilezza con un collega che tenta di scaricare su di voi impegni di lavoro che non vi competono. Un grintoso Plutone vi fa trovare le giuste parole per svincolarvi.