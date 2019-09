Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 21 settembre.

Pronti e direttivi, riuscite a gestire ogni incombenza quotidiana. Recuperate sintonia mentale con la persona amata con cui di recente avete percepito un'aria di stanchezza. L’eros va a gonfie vele e aiuta considerevolmente la ripresa a tutto tondo. Se anche oggi siete in ufficio a lavorare, potreste essere poco flessibili con qualche collega.

Giornata caratterizzata da un umore altalenante. Non date peso a polemiche sterili che possono sorgere e che avranno solo l'effetto di indispettirvi. Risentite di un momento di stanchezza nel vostro ménage di coppia, ma non ve ne fate un cruccio. L'intesa amorosa tornerà presto con maggior vigore. Organizzate la vostra attività lavorativa nel modo più efficiente e rapido possibile, risparmiandovi sforzi supplementari che vi stancano.

Superate ogni imprevisto che vi si pone davanti quest'oggi. Nutrite il sentimento dell'amore assecondando le esigene del vostro o della vostra partner. Per i single si prospetta all'orizzonta una vasta rosa di opportunità. C'è una possibile fase di rotazione delle cariche e dei ruoli al lavoro. Preparatevi a significativi cambiamenti di rotta professionali.

In campo sentimentale viene favorita la vostra naturale tendenza al romanticismo. L'avvicinamento al partner avviene in modo naturale. Se siete single, si prospettano significativi colpi di fulmine. Sul lavoro potreste ricevere importanti gratificazioni economiche. Gli astri favoriscono anche eventuali avanzamenti di carriera.

Grandi opportunità in campo sentimentale si possono presentare nel caso siate ancora single. Allo stesso modo vengono rafforzati i legami di coppia di lunga durata. Sappiate approfittarne se intendete vivere emozioni forti e seguire il richiamo del vostro istinto. L'ambiente di lavoro potrebbe essere caratterizzato da un eccessivo nervosismo. È opportuno non accanirsi nel sostenere posizioni troppo radicali: potreste indispettire qualcuno.

Deliziate chi vi è attorno con le vostre occupazioni casalinghe, cucina e bricolage, situazioni in cui dimostrate tutta la vostra bravura. Gli astri vi garantiscono grande appeal in campo sentimentale. Sta solo a voi saperlo gestire e indirizzare con la vostra dolce metà o, se siete single, con il partner (o la partner) occasionale di turno. Sul lavoro c'è aria di smobilitazione in ufficio, che vi rende svogliati e poco efficienti.

Lasciate un po' da parte alcune incombenze giornaliere e curate di più chi vi è vicino e vi vuole veramente bene: forse in questo periodo ha bisogno di voi e non ve ne state accorgendo. In campo professionale, state attenti a non esagerare in ambizioni: potreste rischiare di ritrovarvi al punto di partenza.



Momento intenso nei sentimenti. Potete approfittare della sensualità che possedete per indovinare e scoprire ogni desiderio nascosto della vostra dolce metà. Le mosse che avete compiuto sul lavoro sono state ben ponderate e indirizzate: ora raccogliete i frutti di quelle decisioni razionali che avete preso nei giorni scorsi.

Aprite il vostro cuore a chi vi vuole veramente bene. Siete dotati in questo periodo di vitalità, fascino e bellezza. Tutte armi che potete esibire soprattutto se siete single. Non vi pentirete di passare più tempo in ufficio per consolidare e verificare alcuni recenti affari. Tutto lo sforzo fatto sarà restituito. E con gli interessi.

Anche se è sabato, i pensieri di costruire e programmare il vostro futuro non vi abbandonano. Siete dotati oggi di grande carica passionale. Sia che siate in coppia oppure felicemente single, potete assaporare i benefici di un'intesa erotica piena e coinvolgente. Sappiate approfittarne. Avete lavorato tanto di recente e dovete un attimo staccare. Sentite arrivare un po' di stanchezza per cui avete bisogno di riprendervi coltivando quel silenzio e quella solitudine che tanto vi contraddistinguono.

Respirate un clima di spensieratezza e anche se non tutto va proprio a gonfie vele, è l'atteggiamento mentale che possedete a farvi stare meglio del solito. La giornata può iniziare con qualche piccola incomprensione con la vostra dolce metà. La capacità di creare un clima di cordialità nell'ambiente dove lavorate è il vostro talento più autentico. Lo dimostrate ancora una volta oggi.

Ottimi saranno i vostri rapporti in famiglia e nei legami di amicizia. Più delicati i rapporti con i colleghi. Potete approfittare del periodo positivo in amore per vivere momenti di romanticismo con il vostro (o la vostra) partner. È il momento di comunicare a chi volete veramente bene i vostri progetti di coppia futuri. Fase negativa, invece, per i single: tanti incontri, ma pochi risultati concreti. La chiusura della settimana appare in attivo e, pur con alcune incertezze, potete dirvi soddisfatti. Se siete liberi professionisti, incasserete consistenti risultati che vi riempiranno di soddisfazione.