Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 6 luglio.

Quest’oggi socievolezza, allegria e senso dell’umorismo per i nati sotto il segno dell’Ariete. Per quanto riguarda la vita sentimentale, potrete giocare il ruolo che più vi piace, facendo la parte del leone. Un piccolo avvertimento, però, è d’obbligo: è sempre bene non esagerare con i trionfi e soprattutto conviene non sbandierarli troppo in giro, qualcuno potrebbe sentirsi provocato senza che voi lo sappiate. Sul lavoro, avete la sensazione che nessun traguardo sia irraggiungibile, nessuna meta impossibile. Se festeggiate il vostro compleanno dal 22 al 27 di marzo potrete avere un’inaspettata, ma conveniente proposta per cambiare attività e l’occasione sarà quella da cogliere al volo, senza esitare.

Una giornata all’insegna della serenità per i nati sotto il segno del Toro, grazie all’influenza benefica di Plutone e Nettuno. In amore, per voi placidi taurini è un sabato in cui emergeranno dei lati del vostro carattere che di solito rimangono sotterranei. Nell’aria c’è una gran voglia di tenerezza e di romanticismo, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 6 al 10 di maggio. Per questa ragione vi sorprenderete a sospirare, dimenticando un po’ le vostre ferree ambizioni e i propositi di successo. Sul lavoro, l’avanzamento nella carriera è ciò a cui voi tenete di più. Adesso, però dovrete fare capo alla vostra pazienza e non pretendere risultati immediati. Occasioni propizie potranno esserci ma bisogna saper attendere.

Quadro dei transiti di questo sabato abbastanza buono per i nati sotto il segno dei Gemelli. I amore, attendete passioni travolgenti e colpi di fulmine irresistibili? Con la posizione di Mercurio nel segno a voi molto congeniale del Leone, tale ipotesi è altamente probabile. Se invece siete Gemelli introversi, che, in armonia alla vostra natura più profonda, desiderate vivere in tranquillità, nel tepore degli affetti collaudati e sicuri, è anche possibile che gli astri assecondino in questo momento il vostro desiderio. Per quanto riguarda l’ambito professionale, in questi giorni il lavoro è fonte di notevoli soddisfazioni grazie all’impegno e all’innata facilità nelle relazioni che riuscite a mettere in campo.

Questo sabato si prospetta piuttosto positivo, anche grazie alla grinta e alla voglia di viviere che vi infondono gli astri. In amore, Urano e Nettuno vi spalleggiano nelle imprese erotiche. Per molti di voi ci potrà però essere la tentazione, fortissima, di dominare il partner con la forza della vostra personalità: dovrete fare attenzione a non esagerare e a valutare bene l’altro, per evitare passi falsi e situazioni che, con Plutone negativo, potrebbero portare a dissapori. Sul lavoro, invece, lo Zodiaco promette occasioni di successo per tutti voi che avete un’attività professionale molto creativa o legata a espressioni artistiche. Discreti risultati anche per chi di voi si occupa di attività commerciali.

La presenza di Mercurio nel vostro segno continua a portare benefici. In questo periodo siete particolarmente frizzanti e pronti all’avventura. In amore, se siete single, sono in arrivo novità in ambito sentimentale. Profondi mutamenti si stanno per verificare, ma sarà bene esercitare un po’ di senso critico. Il vostro classico eccesso di ottimismo potrebbe indurvi a compiere il passo più lungo della gamba. Sul lavoro, giornata molto proficua per voi che avete saputo giocare bene le vostre carte e non avete commesso errori di valutazione. Sapete che non è tempo di essere troppo fiduciosi, né approssimativi: il momento è fondamentale per muovervi con fermezza di giudizio, rigore logico.

Profilo dei transiti planetari sereno e senza complicazioni particolari per i nati sotto il segno della Vergine. In amore, vivete un momento di placida routine e di tranquillità. Volete approfittare dei sentimenti giorno per giorno, senza ansie né preoccupazioni. Non desiderate infatti sconvolgimenti affettivi e turbolenze e il fatto che non siano in vista in questo momento grandi passioni è per voi una rassicurazione notevole. Sul lavoro, non ci sono particolari difficoltà da superare quest’oggi, ma nemmeno grandi traguardi da conquistare. Plutone, specie se festeggiate il vostro compleanno in settembre, vi fa dedicare, con tenacia, al consolidamento delle vostre posizioni.

Mercurio nel segno vostro fidato amico, il Leone, vi regala buoni auspici di allegria, di brio e scanzonata socievolezza. In amore, Giove rinforza i suoi buoni influssi per il vostro segno e in molti di voi fa aleggiare diversi flirt che vi possono rallegrare lo spirito e non solo, specie se nascete nella seconda decade bilancina. Chi di voi, però saprà agire da persona matura, rinunciando una volta tanto ad essere 'eterno adolescente', potrà assaporare i frutti dolcissimi di un amore totale e di un’intesa perfetta. A livello professionale, il quadro lavorativo è discreto, specie per chi lavora in equipe o in società con altre persone. Ancor più promettente sarà la situazione di chi conta solo sulle sue risorse e sulle proprie capacità: si presenteranno, con l’appoggio di Mercurio, occasioni eccellenti per aumentare il proprio prestigio e ricevere gratificazioni economiche.

Marte negativo dal segno del Leone può aprirvi a un confronto con la realtà non sempre facile e piacevole. Tuttavia il vostro spirito è combattivo e lo testimonia la doppietta Sole, Nettuno, che ancora, potentemente, vi sostiene. In amore, Mercurio contrario vi apre a un momento in cui è giusto affrontare la realtà, mettendo da parte sogni e illusioni. Non è possibile neppure fuggire con un guizzo: alcuni di voi saranno costretti ad assumersi responsabilità e a prendere decisioni, che poi riveleranno azzeccate e positive. Sul lavoro, mettete da parte le ambizioni e i traguardi prestigiosi: oggi è opportuno saper guardare con lungimiranza al futuro, attendendo il momento propizio.

Per i nati sotto il segno del Sagittario, quello di oggi è un sabato in cui ritornano entusiasmi e gioia di vivere. In amore, se siete pronti per affrontare l’impegno di un legame affettivo stabile, è arrivato il momento di fare il passo ufficiale. In generale se siete in coppia, sarà opportuno non esagerare con l’espansività per non suscitare la gelosia del partner che potrebbe tenervi il muso. Sul lavoro inizia un momento chiave per il vostro successo: arrivano occasioni propizie per un salto qualitativo nella carriera o per la conquista di posizioni di prestigio.

Configurazione dei pianeti in linea di massima positiva. In particolare, Urano, Plutone e Saturno vi infondono una straordinaria sicurezza in voi stessi che vi forniscono il carattere per sostenere cambiamenti imprevisti e difficoltà inattese. In amore, state imparando la lezione di lasciarvi andare per vivere i sentimenti senza esercitare troppo autocontrollo. In ambito professionale vi aspettano piccoli, costruttivi traguardi nel diligente lavoro di tutti i giorni. Se appartenete alla seconda decade le prospettive sono molto buone, specie se vi occupate di attività artistiche.

Una configurazione fortemente rinnovata vi accompagna in una giornata piuttosto positiva. In amore Giove vi regala un’intesa molto intensa con il vostro partner. L’elemento centrale a tal proposito è la capacità di smussare gli spigoli, che appare quest’oggi molto frequente e si rivela una dei tratti migliori del vostro carattere. Sul lavoro, l’ottimo quadro planetario favorisce in questa giornata di luglio le attività commerciali e quelle che richiedono un contatto con il pubblico: è un settore dove non dovrebbero mancare le buone occasioni e neppure le soddisfazioni.

Cielo discreto e senza grandi novità di sorta per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore, Nettuno è il regista di incontri strepitosi, specie se siete nati nella seconda decade del segno. La vostra tendenza all’amore romantico trova il terreno fertile per entusiasmanti colpi di fulmine che vi capitano senza neanche accorgervene. Sul lavoro, una particolare prudenza deve essere oggi osservata in tutti gli investimenti finanziari e nei movimenti che potrebbero dare risultati assai diversi da quelli sperati. È possibile che molti di voi si trovino ad affrontare questa giornata spese impreviste che potrebbero essere motivo di lievi preoccupazioni.