Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 7 luglio.

Continua la fase scintillante dell’ultimo periodo. Mercurio occupa il segno amico del Leone e fa sì che la lucidità della vostra mente si innalzi e diventi sempre più efficace nel comprendere il mondo circostante. In ambito sentimentale, Giove vi promette nuovi amori, in special modo se appartenete alla seconda decade arietina. Siete proprio nello stato d’animo ideale per farvi trasportare nel vortice di passioni irripetibili. Se avete a che fare con esami universitari, gli astri non vi abbandonano di certo in questa domenica d’estate, facendovi vedere una strada spianata dove poter facilmente ottenere i buoni risultati che meritate.

Il transito della Luna nel segno amico della Vergine vi rende particolarmente sensibili e percettivi su quel che si svolge attorno a voi. In famiglia siete il centro di confidenze e intime rivelazioni che vi sorprenderanno. In amore, invece, se siete liberi come l’aria, potete contare sulla forza corroborante di Plutone che vi aiuterà a lanciarvi in piccanti avventure erotiche. Se in questa domenica d’estate dovete studiare, la Luna nel segno alleato della Vergine vi assicura una memoria di primordine, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 27 di aprile al 4 di maggio.

Venere, ancora nel buon vicino Cancro, fa in modo che quest’oggi il quadro dei transiti sia particolarmente favorevole per voi. Spumeggianti, sempre con la battuta pronta, seducenti con le persone giuste e al momento più opportuno. Cosa chiedere di più? È anche in arrivo un nuovo amore. E si tratta di un sentimento talmente forte che non vi importa se lasciate da parte i vostri rapporti di amicizia. Quando l’interesse si concentra su un’unica persona, c’è poco da fare: tutto il resto viene temporaneamente messo tra parentesi. Ricordatevi, però che anche i vostri affetti autentici devono essere coltivati. Se, infine, siete in fase di preparazione di esami universitari e concorsi pubblici, un provvidenziale Mercurio vi assiste, donandovi tutta la concentrazione di cui avete bisogno.

La Luna in splendido aspetto vi sorregge in ogni vostra mossa. E appunto, questa domenica sarà l’effetto lunare a rendervi particolarmente intuitivi, molto più del solito. In amore c’è notevole sintonia nella coppia. È il caso quindi di tentare di unire all’aspetto sentimentale anche quello erotico. Anche questa domenica, molti di voi si dovranno dedicare allo studio. Nonostante la scocciatura di mettervi sui libri, non temete: Nettuno vi donerà proprietà espressive di ottimo livello per superare alla grande la prova. Si tratta quindi solo di stringere i denti.

All’orizzonte una domenica frizzante, imprevedibile, degna dei vostri momenti migliori. Mercurio ospitato nel vostro segno è il paladino delle vostre imprese e vi aiuta ad agire con garbo, razionalità ed equilibrio in ogni situazione. In amore, Urano in aspetto dissonante col vostro segno provoca ancora di più il vostro proverbiale gusto per l’avventura. Ragione per la quale il divertimento non vi mancherà di certo e così pure il batticuore, specie se siete Leoni della prima decade. Se invece siete in coppia vi dovrete tenere a freno, perché potreste provare simpatie ed attrazioni, un po’ a destra un po’ a manca. Infine, ottimo momento per tutti coloro che devono studiare per esami universitari, anche se devono sacrificare i piaceri del fine settimana.

Una bella Luna nel vostro segno, nel cuore dell’estate, irraggia i suoi influssi benefici su di voi, specie dal punto di vista emozionale. In amore, vi ricavate una nicchia di serenità col vostro partner, riuscendo a trovare soluzioni che lo soddisfino pienamente per l’organizzazione del weekend. Un romantico tête-à-tête in serata, una gita da soli al mare, un’escursione a sorpresa: tutte ipotesi possibili da sfruttare. Per chi deve studiare, le materie umanistiche, letterarie, filosofiche e storiche sono nelle vostre corde quest’oggi. Sia che siate sotto esame perché studenti universitari, o anche soltanto per i vostri interessi specifici.

Giove sta lavorando affinché questa estate sia per voi molto speciale. Il pianeta del piacere, del benessere e della buona fortuna, vi prepara un periodo di gioia di vivere e di autentico appagamento emotivo. In amore, una nuova relazione sviluppatasi di recente sta prendendo adesso il volo. Sappiate guidarla con tutta la vostra delicata attenzione e, nello stesso tempo, con la tipica intelligenza che il vostro segno sa sfruttare. Per chi deve studiare anche quest’oggi, le discipline scientifiche, biologiche, meccaniche sono quelle in cui il vostro segno eccelle. Se dovete affrontare ultimi esami universitari, Mercurio benefico, specie se siete nati nel mese di settembre, vi dà una grossa mano nel superamento di queste prove.

Quest’oggi, cielo un po’ coperto per il vostro segno. In amore, però, un momento di dialogo e di confronto con la vostra dolce metà vi consente di migliorare l’intensità del legame affettivo, trovando dei momenti di maggiore condivisione. Non lasciatevi frastornare da remore emotive o viscerali, peraltro tipiche del vostro segno, che avrebbero solo l’effetto di destabilizzarvi. Nettuno in splendido aspetto vi aiuta a saper riconoscere l’autenticità del sentimento, al di là e al di fuori delle apparenze. Se siete costretti a stare in casa a studiare per esami universitari e concorsi, Saturno, benefico per il vostro segno, stimola le energie mentali per superare brillantemente ogni prova.

Questa domenica d’estate si presenta carica di promesse e di toni vivaci, quelli che più vi tengono alto l’umore. In amore, se siete single, quest’oggi, vi giunge un vortice di inviti, di feste, di uscite con persone nuove e diverse. Siete baciati dalla buona sorte, quindi sappiate compiere scelte giuste se avete deciso di tuffarvi nell’onda del flirt. Venere in Cancro, vi invita a razionalizzare gli slanci e a concentrarvi sulle persone giuste, quelle che vi possono far provare le emozioni che cercate. Infine, se siete nel tunnel di esami universitari e nello studio di concorsi, un fausto Saturno vi dona la concentrazione più efficace per riunire i concetti e trovare una comoda capacità di sintesi.

Domenica di luglio serena per il vostro segno. La Luna passata in Vergine vi dona un umore abbastanza buono e vi consente di gestire eventuali complicazioni di carattere pratico, che si verificano in famiglia. In amore il Sole vi contrasta ma solo per provocarvi beneficamente, per farvi uscire allo scoperto e farvi superare le incertezze e le paure. Di fronte a un nuovo amore, non esitate, ma tuffatevi a capo fitto nelle onde del desiderio. Se, infine, avete da superare esami universitari o concorsi per prove pubbliche, non avrete nessun tipo di problema: i pianeti vi donano memoria pronta e capacità di sintesi.

Quadro dei transiti per voi mediamente positivo. Marte è dissonante, è vero, ma il cielo fa appello alla vostra capacità di comprensione, alla vostra saggezza e al buon senso per far fronte alle difficoltà giornaliere. In amore, se siete liberi come l’aria, potete in questa domenica dedicarvi a sfarfalleggiare di fiore in fiore. Il segno del Leone, dove si svolge il transito di Marte, pur in posizione dissonante tecnicamente, vi aiuta a tirar fuori la vostra parte ludica e spensierata, quella che non sente il bisogno di stare per forza in coppia. Chi invece ha un rapporto stabile, sperimenta un momento di quiete e di assenza di ansie. Per chi deve studiare le materie giuridiche, economiche, contabili, sono quelle che maggiormente si confanno al vostro segno. E se siete sotto esame saranno quelle che supererete con maggiore facilità.

Una domenica in cui la vostra fantasia fa la parte del leone. Riuscite a trovare soluzioni efficaci e che hanno sempre il vostro classico tratto distintivo, estroso e geniale. In amore, quest’oggi i sentimenti autentici sono in rilievo. Urano, nel segno razionale del Toro, vi induce a fare progetti di vita di lungo respiro, specie se festeggiate il vostro compleanno in febbraio. Se siete invece single e festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 12 marzo, Plutone dà il via libera a un momento di divertimento nel campo delle relazioni disimpegnate. Infine, se vi tocca studiare pure in questo weekend per preparare esami universitari, non vi preoccupate: con Venere armonica nel segno della memoria, potete incamerare molte informazioni sicuri di ricordare tutte le nozioni acquisite.