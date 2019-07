Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 8 luglio.

LEGGI ANCHE Oroscopo del 9 luglio

Riuscite a non farvi turbare più di tanto da qualche piccola gelosia. Il vostro garbo ha grande presa sul partner, fisso o occasionale che sia. Se siete single, invece, avrete una grande quantità di occasioni che vi si presenteranno: l'unico problema sarà scegliere. Il desiderio di far bella figura è proprio una vostra caratteristica e si lega alla vostra natura solare e magnanima. Per stupire le persone oggi potrete fare affidamento sulle vostre risorse, ma non esagerate nell'esprimere la vostra grandeur.

Per voi il nucleo degli interessi è sempre rappresentato dalla famiglia e dagli amici più stretti. In amore c’è bisogno di mettere in campo la vostra risolutezza con la persona che adesso vi è accanto. Un problema che riguarda la sua famiglia d’origine richiede la massima concentrazione e la necessità di prendere delle decisioni importanti. Se i vostri figli e parenti vi danno pensieri perché, a differenza vostra, tendono a sperperare il denaro, sappiate farglielo presente con il vostro consueto garbo e sarete ascoltati.

Giornata di mezza estate che vi trova nel vostro spirito migliore. Recuperate il riposo necessario e ristorate così corpo e mente. La vostra dolce metà può non sentirsi compresa del tutto. Fate attenzione e non lasciate che prevalgano silenzi e distacchi che non fanno bene alla tenuta della relazione. Cercate di non eccedere oggi nelle spese voi che, comunque, siete un segno che sa quando è il caso di fermarsi.

Vivete la dimensione sociale e familiare in grande armonia. In amore riuscite a ritrovare quella sintonia che vi sembrava un po' smarrita di recente con la vostra dolce metà. Gli astri favoriscono incontri molto soddisfacenti se non siete impegnati in un legame sentimentale fisso. Il vostro temperamento generoso vi spinge a elargire regali a familiari e amici. Le vostre finanze, infatti, al momento ve lo consentono.

La giornata è caratterizzata da qualche piccola incrinatura nei rapporti familiari. Niente di grave in realtà, solo un po' di nervosismo. Non trascurate le esigenze della vostra dolce metà quest'oggi. Espansivi e generosi, riuscite in serata ad assecondare i desideri del partner, allontanando i momenti di incertezza che erano calati sulla relazione. Una spesa eccessiva è all’orizzonte. Fronteggiatela e non preouccupatevi più di tanto: riuscirete presto a recuperare quello che avete perso.

La salute psicofisica si presenta buona e vi consente di mostrarvi vivaci e pimpanti, capaci di tener testa a svariate situazioni, dalla famiglia all’impegno sociale. In amore una maggiore leggerezza di spirito vi aiuta a giocare con il flirt quest’oggi. Un insistente gusto per la scommessa e l’azzardo vi caratterizza: lo trasferite in campo sentimentale e ottenete notevoli successi. Fate attenzione a non allargarvi troppo nelle spese, anche se, per voi, non ci sarebbe bisogno di fare questa raccomandazione, per via della notevole oculatezza con cui sapete gestire il denaro.

Riuscite a portare a termine alcune situazioni che avevate lasciato a lungo in attesa. Conciliare i vostri interessi culturali con quelli del partner è il punto che vi stimola di più. Gli astri assecondano questo desiderio facendovi trovare i mezzi per realizzare ciò che avete in mente. Siete invitati a spendere per i vostri personali piaceri, ma fate attenzione a non eccedere troppo.

Sarete più equilibrati del solito e farete attenzione agli scatti emotivi reagendo sempre con misura alle eventuali provocazioni. Preparatevi ad una delle serate più magiche dell'anno da un punto di vista sentimentale. Se siete single non ponetevi limiti e lanciatevi in nuove avventure. Sappiate sfruttare questo momento condividendolo con chi più vi piace. Gli astri non vi favoriscono troppo in campo economico in questo momento: è opportuno adesso sapersi accontentare.

Metterete al loro posto alcune questioni che vi hanno interessato nel campo delle amicizie. Ispirate sicurezza e senso di appartenenza nel vostro partner e, per questa ragione, siete molto apprezzati e amati. Non vi potete lamentare delle vostre finanze, che riescono ad ogni modo a farvi fronteggiare ogni tipo di spesa.

Al discreto buonumore si accompagna l’ottima forma fisica. È possibile in questa giornata provare la sensazione di aver ritrovato completezza e armonia con la persona che più vi sta a cuore. Chi di voi, invece, è single ha l'opportunità di fare conoscenze nuove che aprono a possibilità di intesa con persone di qualità. Non preoccupatevi se oggi ci sarà qualche spesa di troppo. Dopo tutto, infatti, avrete modo di acquistare quel che più vi piace.

La giornata di oggi è caratterizzata da una notevole voglia di tenerezza. Ci sarà la possibilità di sviluppare un sentimento vero. Sappiate riconoscerlo e trovare la vostra dimensione autentica. Sarà necessario, tuttavia, provare a limare certi aspetti esuberanti della vostra personalità. Gli astri vi aiutano a dosare bene le vostre uscite di denaro. Eventuali tentazioni di sperpero sono, in questo modo, del tutto scongiurate.

I rapporti genitori-figli e quelli tra fratelli e sorelle sono oggi all'insegna della concordia e del buonumore. Passione e sentimento si conciliano alla perfezione in questo momento. Sono favorite le nuove conoscenze e le relazioni nate da poco. Trovate il modo per riuscire a impiegare il vostro denaro in maniera promettente. Sarete in grado, inoltre, di programmare discrete forme di investimento future.