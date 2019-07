OROSCOPO, SEGNO PER SEGNO

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 30 giugno.

Una ritrovata armonia familiare è il giusto compenso per gli sforzi che avete messo in atto allo scopo di pacificare alcuni componenti del clan natale. La sintonia con la persona che avete accanto è il risultato del vostro essere presenti con equilibrio, discrezione, capacità di ascolto. Se siete single, un nuovo incontro farà scattare la voglia di tenerezza. Se siete costretti a lavorare di domenica, maneggerete denaro contante che saprete far circolare a dovere.

Arrivate alla domenica di fine mese con un po’ di fiatone. Alcune problematiche familiari vi hanno dato da fare, e non poco. Risolverete e minimizzerete tutto con grande facilità. Non siate possessivi, ma mettete in campo la vostra proverbiale amabilità. Siete al lavoro anche oggi? Non vi seccate più di tanto e tenete conto anche delle esigenze dei colleghi.

Venere e Luna vi fanno bene all’umore. I rapporti sociali vi rallegrano l’esistenza. Potreste avere atteggiamenti teatrali ed esibizionisti, allo scopo di intrattenere e di divertire, che tanto vi contraddistinguono. Un bisogno di sintonia che sia esclusivo all’interno del legame a due, vi anima. Non vi si richiede una prova d’amore, ma volete, in questa giornata, vedere una piccola conferma in più del vostro accordo di coppia. Precisione, competenza, grandissima professionalità sono le doti che esibirete in questo giorno di festa. I frutti morali li avete raccolti già, i frutti materiali, specie in termini economici, li raccoglierete tutti più in là nel tempo.

I pianeti vi danno espansività, vigore attivo creativo, ottimismo e capacità di adattarvi agli eventi, specie se siete nati nella prima e nella terza decade. Inoltre la vitalità, il buonumore, l’inserimento affettivo nel mondo esterno, non vi mancano. Siete mondani: nuove compagnie vi rallegrano lo spirito. Sarete anche in ottima forma fisica e avrete una notevole tranquillità emotiva. Equilibrio di passione e di sentimento, inserimento di eros e trasporto emotivo: con queste caratteristiche vi affacciate a una nuova storia d’amore che vi prende completamente. Se lavorate anche oggi, porterete a termine le scadenze in calendario e programmerete il lavoro futuro.

Programmerete la giornata alla perfezione, ma Urano vi intralcerà nei vostri scopi. Siate più tolleranti con voi stessi e non diventate eccessivamente pignoli. C’è bisogno di recuperare un contatto più esclusivo con la persona amata, forse vi siete circondati recentemente di troppe persone, sia pure amiche, che hanno lievemente distolto l’affiatamento che esiste nella coppia. Con leonina destrezza e velocità di esecuzione, rispettate le scadenze che vi sono state assegnate oggi.

Vi godrete una fase di normalità, come più vi piace. Non si annunciano scosse particolari di grandissima importanza; ma questo è un ulteriore segno di benessere per la vostra natura pacata, riflessiva, fondamentalmente conservatrice. Continuerete a pianificare e mettere in atto azioni che daranno svolte epocali alla vostra vita. È possibile un ritorno di fiamma per chi aveva il cuore solitario. Saturno vi fa organizzare una gita in coppia fuori porta con successo. Plutone vi fa pensare a nuove forme creative per la vostra professione.

L’ambiente degli affetti, da quelli familiari a quelli amichevoli, da quelli amorosi in senso stretto, alle nuove conoscenze occasionali e impreviste: tutto è toccato da una mano invisibile che sembra favorirvi. La forma fisica è eccellente. Il rispetto della libertà, degli spazi, dei tempi del vostro compagno o della vostra compagna di vita, è la migliore qualità che il vostro segno possiede. La dimostrate tutta, proprio in questa domenica. Attenti, scrupolosi, diligenti, chiudete il mese con il vostro consueto senso del dovere.

Un parterre planetario di tutto rispetto continua a sorreggervi, contribuendo a migliorare il benessere fisico e donandovi un fitness di smagliante freschezza Tenete sotto controllo l’apparato cardio-circolatorio e quello gastro intestinale, in special modo se nascete nella prima e nella seconda decade del vostro segno. Urano vi stimola a volere un rapporto più ravvicinato con la vostra dolce metà. Provate ad ascoltare le ragioni del vostro o della vostra partner e muovetevi con la delicatezza che ci sapete mettere. Valutate oggi che è domenica, una proposta di lavoro molto prestigiosa e remunerativa prospettata nei giorni scorsi.

Una felice miscela di rapporti che si incastrano tra il vostro ambiente amicale e il vostro ambiente familiare vi consente un benessere psicologico e spirituale notevole. Impegnatevi di più, se siete in una relazione di lunga durata e non date per scontato il rapporto. Lavorate anche di domenica? Senso del dovere e rispetto assoluto dei vostri colleghi, dei collaboratori, dei capi: questo è il tratto dominante del vostro comportamento in ufficio. Ne raccogliete i frutti in questa giornata, guadagnandovi stima, fiducia e, a vostra volta, un grande rispetto.

Sarete affabili e armonici con la famiglia. Plutone vi renderà irresistibili se siete single. Attenzione, non scordate la parte emotiva che il vostro segno passionale, ma anche pragmatico, tende a non curare. Svolgete il vostro lavoro con particolare cura e non vi date pena se faticate più di altri. Se anche oggi che è domenica lavorate, però, il vostro livello di pazienza potrebbe aver raggiunto il limite.

Vivete una giornata all’insegna della tranquillità emotiva e gratificata anche dalla sensibilità per le persone in difficoltà e per i diritti civili dei gruppi che sono emarginati dalla società. Si innalza inoltre il vostro intenso gusto estetico e vi porta a volervi circondare di cose belle. Bellezza, equilibrio, quiete: questo chiedete a una relazione d’amore. Un incontro avvenuto di recente vi sta dando questi elementi così preziosi e indispensabili per voi. L’autorevolezza che vi contraddistingue è frutto della vostra acuta mente logica. Saturno ne è il paladino e, in modo molto efficace in questa domenica di fine mese, se anche oggi lavorate.

Vi avviate in questa domenica verso soddisfazioni in certi momenti anche entusiasmanti. Nuove conoscenze entrano a far parte del vostro circuito abituale e vi stimolano a intrattenere, mettervi in gioco, in certi casi, a dare un’altra rappresentazione di voi stessi. Qualche piccolo “ostacolo del cuore” può trovarsi di fronte al raggiungimento di quella pienezza completa con la vostra dolce metà. Attivissimi se anche oggi che è domenica lavorate, chiudete il mese con risultati di primordine.