Oroscopo di oggi: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 3 maggio.

Sia in famiglia o nella cerchia delle vostre amicizie più strette, vi sentite di intervenire dando modo al vostro carattere espansivo e coraggioso di venire fuori. Il vostro carattere caldo e generoso ha modo di esprimersi alla grande con la persona che sta al vostro fianco, colmata di tutta l'esuberanza fisica e sentimentale che saprete dimostrarle. Se nella vostra attività siete in posizione di preminenza, riuscite a contemperare le esigenze dei vari vostri sottoposti con intelligenza e quella tipica signorilità che vi contraddistingue.

Chi di voi è ancora single, può darsi da fare nel frequentare gente nuova, uscire la sera, approdare in ambienti diversi. Scansate i colpi della sorte avversa grazie a una forza di trazione vincente che travolge gli avversari. Non vi lanciate in manovre economiche che non vi possano offrire la massima tutela, specie se appartenete alla terza decade taurina.

È opportuno non cominciare nulla di significativo o troppo impegnativo sotto questo cielo per oggi e preferibilmente rinviare a un paio di giorni più tardi l'inizio di qualsiasi progetto. Fate attenzione anche in casa a mantenere un'atmosfera equilibrata. La vostra dolce metà vi sta accanto in seguito a un problema di tipo lavorativo che vi sta preoccupando negli ultimi tempi. State giocando una partita decisiva che vi permetterà di andare sempre più in avanti in direzione di un esaltante progresso nella vostra carriera.

Sfruttate i guizzi del vostro estro creativo e vi inserite armonicamente in situazioni nuove in cui potete abilmente modificare alcune vostre prospettive di vita. Un nuovo interesse passionale, sorto da poco all'orizzonte, vi fa battere forte il cuore. Le vostre brillanti idee hanno modo di essere messe in luce nel vostro ambito di attività e specie se avete abbracciato la libera professione.

Giornata gratificata da buone influenze planetarie che vi aprono a un cielo sereno. In agguato tipici acciacchi di stagione come i raffreddori da fieno e le allergie. In famiglia risolvete un problema con i vostri figli o fratelli. Se siete single, si apre un momento di incontri per voi fortunati. Se fate un lavoro connesso al business, si preparano movimenti di affari vantaggiosi con conseguenti introiti economici consistenti.

Malgrado la vostra salute di ferro, potreste sentirvi affaticati, specie dagli impegni familiari e anche da quelli burocratici. L'ingrediente vincente delle vostre relazioni a due è la spontaneità, la freschezza di essere così autenticamente voi stessi. Sia che siate single oppure in un rapporto di coppia stabile, non programmate strategie e riflessioni che potrebbero sprecare questo dono celeste davvero impagabile. Dovete stare un tantino attenti alle manovre economiche azzardate.

Giornata di sereno e di armonia, soprattutto in campo famigliare. La vostra salute è discreta, va solo controllato il sistema digestivo. Con garbo, equilibrio e la vostra squisita signorilità, risolvete piccole contrarietà recenti presenti all'interno della coppia affidandovi al vostro duttile raziocinio. Se vi trovate a gestire collaboratori a voi sottoposti oggi in ufficio, una buona configurazione celeste vi consente polso fermo e capacità di farvi ascoltare e di essere seguiti nelle vostre direttive.

La vostra versatilità, il desiderio di essere eccentrici, il gusto di stupire, sono all'ordine del giorno in questo mese centrale di primavera. È un maggio che vi vede esplodere con la vostra personalità più autentica tra amici e conoscenti, vecchi e nuovi. Nettuno vi regala uno speciale affiatamento con la vostra dolce metà. Se siete single, vi dichiarate a una persona che vi è cara da molto tempo. Momento notevolmente produttivo dal punto di vista della concentrazione intellettuale.

Giornata abbastanza positiva. Sensibili, percettivi, dotati di premonizioni e suggestioni speciali su tutto quel che vi accade attorno. È un momento molto bello e costruttivo per le relazioni di lungo corso. Per chi invece sperimenti adesso un nuovo innamoramento, avrà modo di intuire tutti i passi che potrà o non potrà fare per imboccare un sentiero amoroso di intima soddisfazione. Se siete al lavoro sui libri di scuola o in preparazione di concorsi, potrete contare su una memoria infallibile.

Un buon tono vitale vi accompagna oggi, portandovi a creare, produrre, rendervi utili in ogni campo. In famiglia siete richiesti per il vostro pragmatismo. Le amicizie, poche, ma buone e affidabili, sono per voi un punto di riferimento irrinunciabile. Serietà e affidabilità sono i doni che offrite alla persona amata e lo dimostrate senza paura. La vostra notevole abilità manuale riesce a risolvere un problema tecnologico e legato ai computer in ufficio. E così vi guadagnate l'apprezzamento di colleghi e capi, che capiscono davvero di non poter fare a meno di voi.

Mercoledì particolarmente frizzante e mondano. Vi si propongono occasioni a ogni angolo di strada per mettere in scena la vostra simpatia. Esibite un senso dell'umorismo sempre spumeggiante. Il pianeta dell'energia sessuale, Marte, transita vigorosamente nel segno amico dei Gemelli, rendendovi particolarmente pimpanti. Giove, vi suggerisce possibilità di operazioni finanziarie che sono appoggiate dal fiuto. Tuttavia siate prudenti. Non date ascolto a chi vi consiglia e rimanete sulle vostre posizioni.

Qualche malumore passeggero. In famiglia siete chiamati a un ruolo di mediazione, che riuscite ad adempiere con particolare successo. Avrete fortuna nelle conquiste amorose se siete single, ma anche se siete in coppia dovrete guardarvi bene dalle tentazioni e dalle relazioni in questo momento abbastanza stimolanti e in un certo senso da definirsi "pericolose". Se siete sotto esame o in procinto di prepararvi a imminenti interrogazioni a scuola, Saturno sorregge invece i nati nella seconda decade che abbiano a che fare con le materie scientifiche.