Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 4 maggio.

In famiglia gestite con garbo i rapporti con genitori e, eventualmente, con le figlie e i figli. In campo sociale qualche lievissimo dissapore con un amico rientrerà molto rapidamente, in serata. Chi è ancora single gode della positività di Giove e vede crescere il gusto per l’avventura erotica. Siete dinamici in ufficio, pieni di iniziative da proporre e anche competitivi quel tanto che basta. Qualche rinuncia fa parte della vita e ne dovete tener conto nella vostra scalata al successo.

Si preannuncia un inizio di weekend proprio nelle vostre corde. In amore sapete conciliare l’aspetto passionale a quello emotivo e sentimentale raggiungendo un’intesa su diversi piani con la vostra dolce metà. La vostra natura è concreta e pragmatica e la valorizzerete con occasioni di investire risorse in questo momento e, nei tempi lunghi, riuscire a ricavare gli utili previsti.

Vedete aumentare qualità come il senso pratico e la capacità di organizzazione, che a volte in voi sono carenti, e ve ne servite in vari settori della vostra vita. Diverse possibilità sentimentali si stanno per profilare all’orizzonte. Se siete single è arrivato il momento di regolare la vostra vita in maniera più coerente, lasciando entrare aria nuova. Un incontro recente, che ha tutti i presupposti per diventare una relazione seria, riempirà completamente questa fase di primavera. Il vostro intuito vi aiuta a comprendere meglio in che direzione vadano alcuni cambiamenti di rotta sul lavoro.

La giornata sarà caratterizzata da alti e bassi nel tono e nell’umore. In famiglia vi si richiede pazienza, in particolare se avete figli piccoli. In amore, esprimete la vostra natura sensibile con il partner. Siete infatti uno dei segni più romantici e vi sapete dedicare completamente alla costruzione di un rapporto. In ambito professionale, c’è la necessità di uno spostamento: lo accettate di buon grado. Le ottime prospettive che si aprono sul vostro orizzonte lavorativo, infatti, hanno il grande vantaggio di alleggerirvi le preoccupazioni economiche accumulate in precedenza.

Non vi mancano mai né forza decisionale né lucidità nell’analizzare la realtà che vi circonda. Se siete ancora single, vi si prospetta un fine settimana molto positivo. Restate vigili perché nuovi contatti sono in arrivo e possono aprire la strada a significativi successi sentimentali. Investite le vostre energie in progetti che poi vi daranno frutti sostanziosi in futuro. Gli astri, infatti, promuovo le nuove iniziative in campo lavorativo.

Avete un entusiasmo quasi adolescenziale nel vivere una nuova relazione che sta per nascere. Non fatevi frenare dalla vostra solita prudenza e timidezza, ma cercate di seguire quello che il vostro istinto vi suggerisce perché gli astri sono dalla vostra parte. Sul lavoro vi orientate a conservare più che a rischiare, anche se le risorse economiche che avete accumulato potrebbero essere opportunamente investite.

Vi si prospetta una fase di alti e bassi del tono e dell'umore e una conduzione dei vostri affari quotidiani e familiari un po’ nervosa. In campo sentimentale siete preda di un'irresistibile sensazione di indipendenza. Fate, però, attenzione a non esagerare: la relazione di coppia richiede un prendersi cura costantemente dell’altro. In ufficio siete riusciti a sbarazzarvi di alcune responsabilità e ora il clima sul lavoro è più sereno, per cui avete il tempo di occuparvi con più attenzione delle vostre finanze.

È possibile la pianificazione di un viaggio che desideravate realizzare da tempo con degli amici. Si siete in cerca dell’anima gemella, ascoltate il vostro sesto senso. Accettate la corte di una persona che vi gira attorno da tempo e non ve ne pentirete. Gli astri vi consigliano di usare i vostri risparmi con oculatezza. Una persona della vostra cerchia di amici e conoscenti, competente in campo finanziario, vi aiuta a capire dove poter investire i vostri soldi.

Fine settimana che vi trova un po' affaticati dagli impegni quotidiani e familiari. Gli astri amplificano il vostro senso altruistico, che riuscirete a mettere a disposizione della persona che amate, sia che siate coinvolti in relazioni nate da poco sia che si tratti di rapporti di lunga durata. Se fate una professione autonoma, vi attrezzate per trovare nuove modalità e contenuti da proporre a clienti e a collaboratori.

Sapete godere dei momenti positivi, ma allo stesso tempo siete in grado di fronteggiare situazioni difficili. Se siete single, è arrivato il momento di cambiare il vostro status e impegnarvi a cercare un’anima gemella. All’orizzonte, infatti, si profilano sorprese sentimentali piuttosto interessanti. La professione vi impegna totalmente, ma vi gratifica anche con la stima e gli apprezzamenti ricevuti e un discreto compenso economico.

Il fine settimana vi prospetta una serie di inviti, distrazioni e momenti di piacevole mondanità. Siete contenti di vivere in maniera spensierata e staccare un po’ da una serie di recenti preoccupazioni. Se siete single potete puntare con convinzione ad un nuovo obiettivo sentimentale. Fate attenzione, però, a non essere eccessivamente propositivi. Anche se è sabato, una nuova responsabilità in ufficio aumenta il carico dei vostri impegni. Farete un po’ di fatica in un primo momento, ma poi riuscirete a gestire le nuove dinamiche lavorative.

Siete spinti in questa giornata ad approfondire alcuni lati della vostra interiorità. In campo sentimentale, preparatevi ad un incontro imprevisto. Potrebbe aprire la strada ad una relazione con una persona che non fa parte della vostra cerchia di amicizie. Sul lavoro programmate con calma le attività della prossima settimana. Tra i vostri progetti ci può essere una partnership che coinvolge anche vostri amici o familiari.