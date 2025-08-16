Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 16 agosto: numeri vincenti

Esplora tutte le offerte Sky
Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 16 agosto: tutti i numeri vincenti

Lifestyle
©Ansa

L'estrazione di sabato 16 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari

ascolta articolo

I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. In questa settimana, dato che venerdì è Ferragosto, non ci sarà l’estrazione e ce ne sarà una lunedì 18. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 16 agosto 2025:

  • BARI                       22 - 86 - 27 - 44 - 2
  • CAGLIARI              38 - 11 - 60 - 69 - 27
  • FIRENZE                45 - 54 - 37 - 35 - 41
  • GENOVA                53 - 46 - 12 - 18 - 13
  • MILANO                9 - 61 - 13 - 86 - 70
  • NAPOLI                 54 - 57 - 34 - 70 - 35
  • PALERMO             40 - 25 - 24 - 67 - 74 
  • ROMA                    66 - 30 - 54 - 56 - 24
  • TORINO                17 - 75 - 55 - 13 - 19
  • VENEZIA               78 - 17 - 12 - 85 - 90
  • NAZIONALE         72 - 1 - 46 - 50 - 52  

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:

9 – 11 – 17 – 22 – 25 – 27 – 30 – 38 – 40 – 45 – 46 – 53 – 54 – 57 – 60 – 61 – 66 – 75 – 78 – 86

Numero oro: 22

Doppio oro: 22 - 86

Extra: 2 - 12 - 13 - 18 - 24 - 34 - 35 - 37 - 44 - 55 - 56 - 67 - 69 - 70 - 85

Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar

Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Jackpot del Superenalotto del 16-08-2025: 38.600.000 euro

Sono stati estratti i 6 numeri del 16 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.

La combinazione vincente è: 31 - 25 - 15 - 6 - 72 - 79

Il numero Jolly è: 54

Il numero Superstar è: 31

Jackpot del Superenalotto del 19-08-2025: 39.500.000 euro

Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari

Per la prossima estrazione del Lotto del 19 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze                         26 (manca da 147 estrazioni)
  • Firenze                         49 (manca da 128 estrazioni)
  • Milano                          74 (manca da 120 estrazioni)
  • Venezia                       89 (manca da 94 estrazioni)
  • Genova                        15 (manca da 91 estrazioni)
  • Genova                        2 (manca da 91 estrazioni)
  • Nazionale                    21 (manca da 87 estrazioni)
  • Roma                            87 (manca da 83 estrazioni)
  • Firenze                         34 (manca da 79 estrazioni)
  • Cagliari                         42 (manca da 78 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 82 (manca da 69 estrazioni) - 23 (da 56) - 13 (da 55)
  • Cagliari           42 (manca da 78 estrazioni)  - 85 (da 75) - 68 (da 74)
  • Firenze           26 (manca da 147 estrazioni) - 49 (da 128) - 34 (da 79)
  • Genova          15 (manca da 91 estrazioni) - 2 (da 91) - 83 (da 59)
  • Milano            74 (manca da 120 estrazioni) - 14 (da 77) - 25 (da 68)
  • Napoli             49 (manca da 49 estrazioni) - 44 (da 48) - 13 (da 47)
  • Palermo         59 (manca da 59 estrazioni) - 55 (da 55) - 14 (da 46)
  • Roma              87 (manca da 83 estrazioni) - 73 (da 66) - 21 (da 62)
  • Torino             37 e 7 (mancano da 49 estrazioni) - 4 e 64 (da 45)
  • Venezia           89 (manca da 94 estrazioni) - 5 (da 65) - 54 (da 57)
  • Nazionale       21 (manca da 87 estrazioni) - 82 (da 78) - 69 (da 65)

 

I numeri ritardatari del Superenalotto sono:

84 (da 108) - 12 (da 95) - 29 (da 77) - 22 e 39 (da 51) - 21 (da 36)

