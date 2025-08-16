Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 16 agosto: numeri vincenti

L'estrazione di sabato 16 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. In questa settimana, dato che venerdì è Ferragosto, non ci sarà l’estrazione e ce ne sarà una lunedì 18. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 16 agosto 2025:
- BARI 22 - 86 - 27 - 44 - 2
- CAGLIARI 38 - 11 - 60 - 69 - 27
- FIRENZE 45 - 54 - 37 - 35 - 41
- GENOVA 53 - 46 - 12 - 18 - 13
- MILANO 9 - 61 - 13 - 86 - 70
- NAPOLI 54 - 57 - 34 - 70 - 35
- PALERMO 40 - 25 - 24 - 67 - 74
- ROMA 66 - 30 - 54 - 56 - 24
- TORINO 17 - 75 - 55 - 13 - 19
- VENEZIA 78 - 17 - 12 - 85 - 90
- NAZIONALE 72 - 1 - 46 - 50 - 52
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
9 – 11 – 17 – 22 – 25 – 27 – 30 – 38 – 40 – 45 – 46 – 53 – 54 – 57 – 60 – 61 – 66 – 75 – 78 – 86
Numero oro: 22
Doppio oro: 22 - 86
Extra: 2 - 12 - 13 - 18 - 24 - 34 - 35 - 37 - 44 - 55 - 56 - 67 - 69 - 70 - 85
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Jackpot del Superenalotto del 16-08-2025: 38.600.000 euro
Sono stati estratti i 6 numeri del 16 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 31 - 25 - 15 - 6 - 72 - 79
Il numero Jolly è: 54
Il numero Superstar è: 31
Jackpot del Superenalotto del 19-08-2025: 39.500.000 euro
Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del Lotto del 19 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 26 (manca da 147 estrazioni)
- Firenze 49 (manca da 128 estrazioni)
- Milano 74 (manca da 120 estrazioni)
- Venezia 89 (manca da 94 estrazioni)
- Genova 15 (manca da 91 estrazioni)
- Genova 2 (manca da 91 estrazioni)
- Nazionale 21 (manca da 87 estrazioni)
- Roma 87 (manca da 83 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 79 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 78 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 69 estrazioni) - 23 (da 56) - 13 (da 55)
- Cagliari 42 (manca da 78 estrazioni) - 85 (da 75) - 68 (da 74)
- Firenze 26 (manca da 147 estrazioni) - 49 (da 128) - 34 (da 79)
- Genova 15 (manca da 91 estrazioni) - 2 (da 91) - 83 (da 59)
- Milano 74 (manca da 120 estrazioni) - 14 (da 77) - 25 (da 68)
- Napoli 49 (manca da 49 estrazioni) - 44 (da 48) - 13 (da 47)
- Palermo 59 (manca da 59 estrazioni) - 55 (da 55) - 14 (da 46)
- Roma 87 (manca da 83 estrazioni) - 73 (da 66) - 21 (da 62)
- Torino 37 e 7 (mancano da 49 estrazioni) - 4 e 64 (da 45)
- Venezia 89 (manca da 94 estrazioni) - 5 (da 65) - 54 (da 57)
- Nazionale 21 (manca da 87 estrazioni) - 82 (da 78) - 69 (da 65)
I numeri ritardatari del Superenalotto sono:
84 (da 108) - 12 (da 95) - 29 (da 77) - 22 e 39 (da 51) - 21 (da 36)
