Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 5 maggio.

Svolte in campo sentimentale vi fanno sentire più vivi e vi aiutano a iniziare nuove relazioni. Presa coscienza di questo stato d’animo, vi lancerete verso un amore vero e pienamente ricambiato. Anche se non tutto quel che vi aspettate in campo economico è vicino a una totale realizzazione, le vostre risorse sono solide e vi consentono di realizzare un investimento. Quest’ultimo sarà particolarmente fruttuoso se sarete in grado di prendere tempo e raccogliere informazioni affidandovi ai consigli di amici competenti.

La vostra forma fisica gode di un momento di particolare benessere e, per le donne, di fioritura della bellezza. Recentemente avete messo al primo posto le vostre emozioni, sviluppando un certo gusto per l’avventura amorosa. Dopo una stagione di successi, sarete più selettivi in campo sentimentale, concentrandovi sulla ricerca della persona più adatta a voi. Se siete studenti sotto esame o preparate un concorso, gli astri vi aiutano a concentrarvi e ad approfondire le materie con efficacia.

Questa domenica, che vi regala equilibrio e salute psicofisica, può essere la giornata ideale per dedicarvi allo sport con risultati soddisfacenti. Nuove avventure amorose si profilano all’orizzonte. Sarete capaci di non farvi sfuggire nessuna buona occasione di conquista. Badate, però, a non urtare la sensibilità di chi vi vuol bene. Se siete studenti o avete in preparazione concorsi pubblici, la fatica di rimanere in casa e sui libri non vi pesa.

Cercate di gestire le tensioni con tutto il tatto di cui siete dotati. Il fatto di essere più spensierati e di conoscere persone nuove vi strapperà dalla monotonia quotidiana e da qualche insoddisfazione avvertita nell’ambiente di lavoro. Se siete single, potete contare su un buon carisma, mentre se avete una relazione stabile, non è escluso un momento di pieno appagamento emotivo grazie ad una gita fuori porta con la vostra dolce metà. Non è facile oggi concentrarvi sulle materie di studio se siete sotto esame o in procinto di preparare concorsi. Un’aria di svagatezza e di distrazione vi colpisce per tutto l’arco della giornata.

Potrebbe essere una domenica chiave per allargare il giro di conoscenze e aprirvi a nuove conoscenze che possono predisporre positivamente il vostro stato d’animo. Vi approcciate, quindi, a nuove amicizie che sono sorte all’orizzonte di recente, con la consapevolezza che stanno per arrivare svolte sentimentali decisive nella vostra vita. Oggi non riuscite ad essere troppo concentrati e questo potrebbe essere un problema nel caso stiate preparando esami o concorsi.

Questa domenica per voi del segno della Vergine è caratterizzata da diverse incombenze e seccature. Niente di grave, ma solo piccoli contrattempi che fanno parte della normalità. La programmazione di un viaggio è la soluzione ideale per farvi stare meglio. Gestire l’emotività non è il vostro forte, ma saprete farlo se il momento lo richiederà. Se siete studenti, potrete avere qualche difficoltà di concentrazione quest’oggi. In ogni caso, però, se non doveste riuscire a concludere quel che vi eravate programmati, recupererete poi nei prossimi giorni.

La configurazione astrale sembra costruita per regalarvi una domenica intensamente appagante. Se siete in coppia, la vostra dolce metà potrebbe aver bisogno di maggiori attenzioni da parte vostra. L’influenza positiva di Giove vi fa ottenere risultati eccezionali negli studi. In particolar modo se avete a che fare con materie scientifiche e matematiche, potete contare su prontezza intellettiva e facilità espressive notevoli.

Gli astri vi infondono sempre più sicurezza e vi vogliono favorire nelle imprese difficili. Guardatevi, però, dal sentirvi invincibili e ricordatevi sempre di avere dei limiti. La vostra indole, non di rado calma ed equilibrata, può essere in parte modificata dall’insorgere improvviso di una passione. Grazie alla configurazione planetaria favorevole, in questa giornata è favorita la concentrazione intellettuale che vi distingue da ogni altro vostro collega sul lavoro.

In questa domenica di primavere avete un’energia notevole che sfocia in grinta e senso dell’umorismo. In campo sentimentale, siete impegnati a fare nuovi piani e a riprendere in considerazione decisioni affettive che pensavate di non poter più compiere. Attenzione solo a moderare le vostre ambizioni, mantenendo sempre un sano realismo. Le vostre finanze sono in fase di assestamento e si mostrano floride di giorno in giorno. Pensate in questa giornata a come mettere in atto un investimento cui tenevate da tanto tempo e che si rivelerà azzeccato.

Vi sentite come rigenerati da tante conferme che si riflettono positivamente sulla vostra autostima. Il vostro legame di coppia vi richiede oggi un impegno emotivo maggiore. Anche in amore occorre tanta programmazione, pazienza e spesso un duro esercizio spirituale. Se siete single, invece, una nuova passione si profila all’orizzonte, facendovi momentaneamente perdere un po' del vostro self control. C’è difficoltà a concentrarvi in questa giornata di festa se siete in preparazione di esami, concorsi o dovete sostenere interrogazioni a scuola e all’università. La soluzione è prendersi delle pause per poi ricominciare con maggiore forza di volontà.

Vi caratterizza un atteggiamento amabile e introspettivo in questa domenica di primavera. La famiglia costituisce l’ambiente ideale in cui esprimere il vostro stato d’animo. Se avete un rapporto fisso, avvertite la necessità di venire incontro alle esigenze della persona che vi è accanto mettendo in discussione alcuni vostri comportamenti un po’ superficiali. La configurazione dei pianeti vi garantisce ottime capacità comunicative ed espressive se siete sotto esame o dovete sostenere un concorso. In particolar modo se affrontate materie letterarie, umanistiche e linguistiche.

Tenete il polso fermo nel rapporto con i vostri parenti prossimi. Con il vostro tatto riuscirete poi a risolvere le questioni più ingarbugliate. Avrete l’occasione di avviare una relazione particolarmente romantica se siete ancora single. Non vi tirate indietro a causa della vostra solta timidezza, ma lanciatevi in questa nuova avventura. Se siete sotto esame per concorsi e interrogazioni sui banchi di scuola e all’università, farete un po’ fatica a trovare la giusta concentrazione quest’oggi.