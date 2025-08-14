Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi 14 agosto, i numeri vincenti

L'estrazione di giovedì 14 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. In questa settimana, dato che venerdì è Ferragosto, non ci sarà l’estrazione e ce ne sarà una lunedì 18. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 14 agosto 2025:
- BARI 86 - 54 - 27 - 49 - 68
- CAGLIARI 29 - 79 - 63 - 87 - 34
- FIRENZE 63 - 43 - 77 - 65 - 41
- GENOVA 01 - 04 - 28 - 19 - 76
- MILANO 77 - 29 - 38 - 12 - 86
- NAPOLI 85 - 83 - 52 - 63 - 37
- PALERMO 56 - 57 - 50 - 62 - 52
- ROMA 48 - 29 - 01 - 41 - 43
- TORINO 81 - 79 - 19 - 53 48
- VENEZIA 56 - 27 - 01 - 45 - 79
- NAZIONALE 28 - 75 - 74 - 89 - 62
Vedi anche
L'estrazione del 12 agosto
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
1 - 4 - 27 - 28 - 29 - 38 - 43 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 57 - 63 - 77 - 79 - 81 - 83 - 85 - 86
Numero oro: 86
Doppio oro: 86 - 54
Extra: 12 - 19 - 34 - 37 - 41 - 45 - 49 - 53 - 62 - 65 - 68 - 74 - 75 - 76 - 87
Vedi anche
Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare?
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Jackpot del Superenalotto del 14-08-2025: 38.000.000 euro
Sono stati estratti i 6 numeri del 14 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 3 - 19 - 30 - 47 - 49 - 75
Il numero Jolly è: 35
Il numero Superstar è: 14
Jackpot del Superenalotto del 16-08-2025: 38.600.000 euro
Vedi anche
Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del Lotto del 16 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 26 (manca da 146 estrazioni)
- Firenze 49 (manca da 127 estrazioni)
- Milano 74 (manca da 119 estrazioni)
- Venezia 89 (manca da 93 estrazioni)
- Genova 15 (manca da 90 estrazioni)
- Genova 2 (manca da 90 estrazioni)
- Nazionale 21 (manca da 86 estrazioni)
- Roma 87 (manca da 82 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 78 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 77 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 68 estrazioni) - 23 (da 55) - 13 (da 54)
- Cagliari 42 (manca da 77 estrazioni) - 85 (da 74) - 68 (da 73)
- Firenze 26 (manca da 146 estrazioni) - 49 (da 127) - 34 (da 78)
- Genova 15 (manca da 90 estrazioni) - 2 (da 90) - 83 (da 58)
- Milano 74 (manca da 119 estrazioni) - 14 (da 76) - 25 (da 67)
- Napoli 54 (manca da 49 estrazioni) - 49 (da 48) - 44 (da 47)
- Palermo 59 (manca da 58 estrazioni) - 55 (da 54) - 14 (da 45)
- Roma 87 (manca da 82 estrazioni) - 73 (da 65) - 21 (da 61)
- Torino 37 e 7 (mancano da 48 estrazioni) - 4 e 64 (da 44)
- Venezia 89 (manca da 93 estrazioni) - 5 (da 64) - 54 (da 56)
- Nazionale 21 (manca da 86 estrazioni) - 82 (da 77) - 69 (da 64)
I numeri ritardatari del Superenalotto sono:
84 (da 107) - 12 (da 94) - 29 (da 76) - 22 e 39 (da 50) - 72 (da 48)
Vedi anche
Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
Ansa-Ipa
Superenalotto, vinto il primo jackpot online: le 10 vincite record
Giovedì 16 febbraio 2023 è stato vinto il montepremi più alto nei 25 anni di storia del gioco: oltre 371 milioni. Battuto il primato registrato a Lodi nel 2019, dove era stata centrata una vittoria da 209.106.441,54 milioni di euro. Il 25 marzo 2023 è stato centrato il primo jackpot con una giocata online: vale 73 milioni. Ecco a quanto ammontavano e dove sono state vinte le altre schede con i premi più alti di sempre