Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi 14 agosto, i numeri vincenti

Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi 14 agosto, ecco i numeri vincenti

L'estrazione di giovedì 14 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari

I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. In questa settimana, dato che venerdì è Ferragosto, non ci sarà l’estrazione e ce ne sarà una lunedì 18. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 14 agosto 2025:

  • BARI                      86 - 54 - 27 - 49 - 68
  • CAGLIARI              29 - 79 - 63 - 87 - 34
  • FIRENZE                63 - 43 - 77 - 65 - 41
  • GENOVA               01 - 04 - 28 - 19 - 76
  • MILANO                77 - 29 - 38 - 12 - 86
  • NAPOLI                 85 - 83 - 52 - 63 - 37
  • PALERMO             56 - 57 - 50 - 62 - 52
  • ROMA                    48 - 29 - 01 - 41 - 43
  • TORINO                 81 - 79 - 19 - 53  48
  • VENEZIA               56 - 27 - 01 - 45 - 79
  • NAZIONALE          28 - 75 - 74 - 89 - 62

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:

1 - 4 - 27 - 28 - 29 - 38 - 43 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 57 - 63 - 77 - 79 - 81 - 83 - 85 - 86

Numero oro: 86

Doppio oro: 86 - 54

Extra: 12 - 19 - 34 - 37 - 41 - 45 - 49 - 53 - 62 - 65 - 68 - 74 - 75 - 76 - 87

Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar

Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Jackpot del Superenalotto del 14-08-2025: 38.000.000 euro

Sono stati estratti i 6 numeri del 14 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.

La combinazione vincente è: 3 - 19 - 30 - 47 - 49 - 75

Il numero Jolly è: 35

Il numero Superstar è: 14

Jackpot del Superenalotto del 16-08-2025: 38.600.000 euro

Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari

Per la prossima estrazione del Lotto del 16 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze                         26 (manca da 146 estrazioni)
  • Firenze                         49 (manca da 127 estrazioni)
  • Milano                          74 (manca da 119 estrazioni)
  • Venezia                       89 (manca da 93 estrazioni)
  • Genova                        15 (manca da 90 estrazioni)
  • Genova                        2 (manca da 90 estrazioni)
  • Nazionale                    21 (manca da 86 estrazioni)
  • Roma                            87 (manca da 82 estrazioni)
  • Firenze                         34 (manca da 78 estrazioni)
  • Cagliari                         42 (manca da 77 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 82 (manca da 68 estrazioni) - 23 (da 55) - 13 (da 54)
  • Cagliari           42 (manca da 77 estrazioni)  - 85 (da 74) - 68 (da 73)
  • Firenze           26 (manca da 146 estrazioni) - 49 (da 127) - 34 (da 78)
  • Genova          15 (manca da 90 estrazioni) - 2 (da 90) - 83 (da 58)
  • Milano            74 (manca da 119 estrazioni) - 14 (da 76) - 25 (da 67)
  • Napoli             54 (manca da 49 estrazioni) - 49 (da 48) - 44 (da 47)
  • Palermo         59 (manca da 58 estrazioni) - 55 (da 54) - 14 (da 45)
  • Roma              87 (manca da 82 estrazioni) - 73 (da 65) - 21 (da 61)
  • Torino             37 e 7 (mancano da 48 estrazioni) - 4 e 64 (da 44)
  • Venezia           89 (manca da 93 estrazioni) - 5 (da 64) - 54 (da 56)
  • Nazionale       21 (manca da 86 estrazioni) - 82 (da 77) - 69 (da 64)

I numeri ritardatari del Superenalotto sono:

84 (da 107) - 12 (da 94) - 29 (da 76) - 22 e 39 (da 50) - 72 (da 48)

