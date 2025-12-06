Monet prende vita a Milano, esperienza immersiva per il centenario

Introduzione
Milano celebra il centenario della scomparsa di Claude Monet con “Claude Monet: The Immersive Experience”, una mostra digitale a 360 gradi allo Spazio Ventura dal 5 dicembre 2025 al 4 aprile 2026. L’esposizione, curata da Exhibition Hub e Fever, propone oltre 300 opere del maestro impressionista attraverso proiezioni in tecnologia 4K e realtà virtuale, offrendo un’esperienza sensoriale unica che unisce arte e innovazione. Un’occasione per riscoprire Monet in chiave moderna, con un format pensato per coinvolgere anche il pubblico più giovane.
Quello che devi sapere
Si celebrano i 100 anni di Monet
Milano apre le celebrazioni per i cento anni dalla scomparsa di Claude Monet con una mostra unica nel suo genere: “Claude Monet: The Immersive Experience”, ospitata allo Spazio Ventura dal 5 dicembre 2025 al 4 aprile 2026. L’esposizione, curata da Exhibition Hub in collaborazione con Fever, trasforma quasi 2.000 metri quadrati in un viaggio digitale a 360 gradi nel mondo vibrante e poetico del padre dell’Impressionismo.
Esperienza sensoriale
Grazie alla tecnologia 4K e a proiezioni di grandi dimensioni, i visitatori potranno ammirare oltre 300 capolavori, dalle celebri Ninfee a Impressione, levar del sole, in un contesto che unisce arte e innovazione. L’obiettivo è offrire un’esperienza sensoriale che non si limiti alla riproduzione delle opere, ma che trasporti il pubblico nell’universo creativo di Monet, tra luci, colori e suggestioni sonore.
Una mostra per tutti
Secondo Roberta Saldi, Corporate & co marketing manager di Exhibition Hub, l’arte immersiva rappresenta oggi “un contenuto alternativo al mondo social e Internet”, capace di avvicinare soprattutto i più giovani alla bellezza dell’arte. La mostra, infatti, non tradisce la meraviglia dell’originale, ma la amplifica attraverso strumenti digitali, creando un ponte tra passato e futuro.
Info
Allestita nel cuore del quartiere Lambrate, la location è facilmente raggiungibile con la MM2, la stazione FS di Milano Lambrate e i principali mezzi pubblici. I biglietti sono già disponibili online su monetexpo.com, mentre gli orari di apertura vanno dal lunedì alla domenica (martedì chiuso), con ingressi prolungati nel weekend. Un’occasione imperdibile per scoprire Monet in una veste moderna e immersiva.
Orari:
Lunedì, mercoledì, giovedì: 10-19.30 (ultimo ingresso alle 18)
Venerdì: 10-20.30 (ultimo ingresso alle 19)
Sabato: 9.30-20.30 (ultimo ingresso alle 19)
Domenica: 9.30-19.30 (ultimo ingresso alle 18)