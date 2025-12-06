Monet prende vita a Milano, esperienza immersiva per il centenario

Grazie alla tecnologia 4K e a proiezioni di grandi dimensioni, i visitatori potranno ammirare oltre 300 capolavori, dalle celebri Ninfee a Impressione, levar del sole, in un contesto che unisce arte e innovazione. L’obiettivo è offrire un’esperienza sensoriale che non si limiti alla riproduzione delle opere, ma che trasporti il pubblico nell’universo creativo di Monet, tra luci, colori e suggestioni sonore.

Claude Monet: The Immersive Experience