Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 2 maggio.

Un inizio di maggio di gioioso dinamismo per i nati sotto il segno dell’Ariete. Questa giornata è contraddistinta, infatti, da freschezza e simpatia, che grazie a Mercurio vi permettono di essere pimpanti e capaci di ravvivare i momenti più smorti con un felice senso dell’umorismo. Il pianeta vi spinge anche a scegliere partner alla vostra altezza: persone che siano coerentemente provvisti delle qualità che a voi mancano ma, allo stesso tempo, che abbiano una comunanza di base con il vostro modo di essere e di sentire. Mercurio e Venere in simultanea in congiunzione nel vostro segno aiutano infine gli studenti che oggi si preparano per esami di matematica e di biologia.

Il Sole nel segno del Toro irrobustisce la vostra salute morale e fisica. In evidenza sono la voglia di vivere e di darsi comunque sempre da fare, per produrre e ottenere risultati. Inoltre Giove in un segno espansivo come il Sagittario, con cui il Toro stabilisce un accordo di buon vicinato, vi assicura la concordia nel nido familiare di appartenenza. Per quanto riguarda la vita sentimentale, se siete in cerca del vero amore un bel Nettuno vi offrirà la possibilità di incontrare una persona capace di rivoluzionarvi la vita. Sul lavoro, invece, non smettete di organizzare le vostre attività per il futuro, anche al di fuori dei vostri normali compiti.

La ripresa dopo la piccola vacanza trova i nati sotto il segno dei Gemelli un po’ demotivati e lo testimonia Giove in aspetto dissonante dal segno vostro "nemico" del Sagittario. Forse dovrete gestire piccole contrarietà familiari e, se avete bimbi piccoli, sarete obbligati a fare piccole rinunce. In amore, se avete il cuore libero, vi caratterizza un notevole gusto per l’avventura. Mercurio, pianeta che parla di novità, dà vita a una dinamica molto bella con il vostro segno e vi porta a conoscere nuova gente e a mettervi alla prova con grande disinvoltura. Sul lavoro, infine, non fatevi trascinare in polemiche inutili in ufficio e su questioni che riguardano essenzialmente i vostri capi.

Dopo la festività appena trascorsa, ripresa dell’attività con slancio e voglia di fare per i nati sotto il segno del Cancro. Il Sole, infatti, vi rende particolarmente dinamici e volenterosi, spingendovi a produrre e a dare il più possibile, in ogni campo. In amore, la primavera schiude nuove possibilità di relazioni, tutte da scoprire e in cui immergervi con il vostro gusto per le emozioni. Infine, se fate un lavoro che ha a che fare con la creatività, un bel Nettuno vi sorregge fornendovi estri e spunti per esprimere al meglio il vostro talento.

Finite le feste, riprende il ritmo delle vostre attività consuete. E vi ritrova in una condizione psicofisica perfetta, l’ideale per continuare a stare in un’atmosfera fresca, quasi simile a quella della vacanza, pur gestendo interessi e stimoli molteplici, come siete soliti fare. La Luna è passata in un segno dello Zodiaco a voi molto congeniale, l’Ariete, e fa innalzare potentemente il vostro buonumore. In amore, prosegue il lungo transito di Venere nel segno amico fidato dell’Ariete, che vi porta una notevole vivacità, specie se siete nati nella seconda decade. Anche sul lavoro riuscite a riprendere la routine in modo fluido e con un pizzico di allegria.

Configurazione planetaria mediamente positiva per i nati sotto il segno della Vergine. Riuscite, infatti, a riprendere con energia le vostre attività abituali dopo la pausa delle vacanze. Il Sole nell’operoso segno vostro alleato del Toro vi infonde grinta, voglia di fare e di ottenere sempre risultati concreti. In amore, invece, Saturno mette i nati nella seconda decade in condizione di fare una scelta affettiva di un certo peso. Prendetevi il tempo che vi serve e arrivate a una decisione che sarà soprattutto il vostro cuore a suggerirvi. Sul lavoro, infine, senza far pesare il vostro aiuto, mostrate oggi la vostra abilità, risolvendo una problematica burocratica di un collega che si trova in difficoltà.

In questo 2 maggio, nati sotto il segno della Bilancia, Giove vi sorride e vi riporta il buonumore riaccendendo gli entusiasmi. In famiglia vi sentite amati e non potete prescindere da questo stato d’animo per recuperare una dimensione di benessere totale. In amore sempre Giove ravviva i vostri rapporti di coppia, siano essi fissi e stabili oppure soltanto occasionali. Un’intesa felice e priva di complicazioni mentali caratterizza infatti le unioni che vivete in questa giornata di maggio. Sul lavoro, infine, giungono finalmente i successi relativi al vostro operato dei giorni scorsi.

La ripresa della routine consueta non è facilissima, la lunga maratona della vacanza vi ha rigenerato, ma vi trova pure un po’ distratti e lievemente svagati. In famiglia c’è da risolvere una questione pratica con i figli, oppure, se siete ragazzi, con i vostri genitori. In amore, la seduzione erotica è l’arma più efficace che il vostro segno possiede per conquistare chi gli piace. Plutone, astro dominatore dello Scorpione, che collabora allo svolgimento di questa facoltà, è potente alleato dal segno del Capricorno e vi permette di segnare punti importanti. Se siete liberi professionisti, oggi vi viene prospettata la possibilità di un viaggio o anche di uno spostamento non troppo distante in un territorio nuovo per voi, dove mettere in moto alcune combinazioni fortunate, capaci poi di espandere la vostra attuale attività.

In questo 2 maggio godete dei favori della Luna in Ariete che vi porta in dote sensibilità e attitudini artistiche. In amore, Venere, sempre nel segno amico dell’Ariete, sta eliminando strascichi di situazioni precedenti e le insicurezze residue, e ora siete pronti per vivere una grande passione. Dotatevi di tutto il vostro slancio, di tutta la voglia di rischiare con coraggio: gli astri del desiderio e della capacità di seduzione (Venere e Plutone) sono in armonia col vostro segno. Sul lavoro, infine, dimostrate la vostra competenza in ufficio, grazie a un efficace Mercurio, capace di farvi imporre.

Di ritorno dalle vacanze riprendete le vostre consuete attività di routine con tutto il vostro impegno infaticabile. Attenzione, però, a giocare bene le vostre carte: ricordate sempre di non fare passi falsi o coltivare ambizioni eccessive. In amore, avete necessità di rimettervi in gioco con la vostra dolce metà, trovando nuovi stimoli che diano slancio alla vostra storia d’amore, specie se appartenete alla prima decade del segno. Sul lavoro, rientrate in ufficio dotati del vostro spirito volenteroso: Plutone in congiunzione nel vostro segno vi fa riuscire a macinare una mole di incombenze con grande energia e senza affaticarvi più di tanto.

Una Luna positiva, che transita nel segno dell’Ariete, vi invia influssi benefici, per una giornata decisamente soddisfacente. Il luminare notturno, combinandosi con Mercurio e Venere, vi regala nuovi orizzonti dandovi una grande larghezza di vedute mentali e consentendovi di agire per il meglio in molte occasioni. In amore, Venere è positiva e Urano negativo dal segno sentimentale del Toro: per questo i vostri rapporti saranno un po’ vivacizzati da qualche scossetta provocatoria, qualche lievissimo litigio, specie se appartenete alla terza decade. L’importante è non eccedere nel metterci dentro troppo pepe, perché, in tal caso, è alto il rischio di infiammarsi. In ufficio, infine, vi aspetta una giornata piuttosto faticosa con Urano che vi impone una scaletta di impegni serrata; ma voi riuscite a saltare gli ostacoli e arrivate alla meta.

Il vostro pianeta governatore, Nettuno, transita in posizione trionfale, sviluppando in voi una notevole forza di carattere, da far valere in ogni occasione. Giove, però, occupa il segno "nemico" del Sagittario, provocandovi qualche piccola contrarietà in ambito familiare, specie se siete nati nella terza decade. Nulla di preoccupante, solo la necessità di organizzarsi con i figli o cercare di essere più presenti in famiglia, a scapito dei tanti impegni con gli amici. In amore, Saturno, Plutone e Urano sono positivi e, sia che siate single o felicemente in coppia, avete l’opportunità, con un cielo astrologico sereno davanti a voi, di costruire o rafforzare legami che durano nel tempo. Sul lavoro, infine, esercitate un’azione di stimolo e di influenza sui vostri colleghi d’ufficio più pigri e annoiati. È sempre Saturno, il vostro paladino, a infondervi un fervore invidiabile, specie se appartenete alla seconda decade.