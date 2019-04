Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 25 aprile.

LEGGI ANCHE Oroscopo del 26 aprile

La configurazione astrale vi dona oggi quel pizzico di fortuna necessaria ad essere al posto giusto nel momento giusto. Apparite molto seducenti e, quasi senza volerlo, riuscite ad attirare l’attenzione di chi non avreste mai immaginato potesse corrispondervi. Grazie alla vostra prontezza di spirito riuscite ad aiutare un amico in difficoltà. Il Sole vi spinge ad essere solidali con le persone con le quali condividete il quotidiano.

La Luna continua a toccare positivamente il vostro segno aiutandovi a mettere ordine in alcune questioni lasciate in sospeso. Riuscite a risolvere alcuni contrasti che vi avevano accompagnato nel rapporto di coppia per via di qualche interferenza esterna. E vi godete una serata romantica con la vostra dolce metà. Oggi la fatica non vi pesa, anche perché alcuni stimolanti impegni vi ravvivano la giornata. Siete spinti ad agire con estro e con soddisfazione. È la routine il vostro nemico principale sul lavoro, ma quando si tratta di trovare stimoli creativi, sapete impegnarvi e dare il massimo.

La giornata è caratterizzata da ottimi rapporti in famiglia, in particolare tra fratelli e sorelle e tra genitori e figli, e dalla voglia di passare più tempo possibile insieme. Dovete risolvere una questione lavorativa che riguarda la vostra dolce metà. Ci riuscite con la vostra calma e pazienza, ricevendo in cambio la sua gratitudine. Una strana tendenza ad essere schietti e sinceri può creare qualche piccolo incidente diplomatico sul lavoro. Cercate di moderare i toni.

Riuscite a fronteggiare varie circostanze che vi si parano innanzi con la vostra leggerezza e un pizzico di umorismo. In amore, dimostrate nei confronti della vostra dolce metà grande calore umano che vi fa guadagnare la sua più completa dedizione. Vi immergete nel rapporto di coppia con piena partecipazione affettiva ed emotiva. La vostra duttilità sul lavoro vi apre porte che ad altri sono chiuse. Con garbo e buon gusto riuscite a gestire situazioni difficili.

In questa giornata si amplifica la vostra generosità, aumentano l’apertura mentale e il desiderio di arricchire il patrimonio di esperienze. I rapporti familiari sono caratterizzati da un clima di fiducia, di espansione affettiva e di solidarietà. Quest’oggi potreste innamorarvi nel modo più imprevedibile e forse anche in quello più romantico. Se svolgete un lavoro che prevede transazioni economiche, avrete qualche difficoltà a condurre in modo equilibrato e sereno i vostri affari.

La Luna vi influenza positivamente rendendovi più lungimiranti e favorendo in voi la sensibilità e l’intuito. Riscontrate i maggiori effetti di questa attitudine in famiglia dove sarete particolarmente affettuosi. Non trascurate la persona che avete accanto, dando per scontato che ci sia. Gli astri vi invitano a curare maggiormente il rapporto da un punto di vista emotivo e passionale e vi aiutano a superare un impegno gravoso. I vostri amici e conviventi vi riconosceranno la competenza e la velocità con cui vi siete saputi gestire.

Questa giornata di fine aprile è caratterizzata da alti e bassi che, però, saprete gestire nel migliore dei modi. La persona che avete accanto appaga pienamente le vostre richieste emotive, soprattutto se avete iniziato una relazione da poco. Saturno e Plutone contrari potrebbero impedirvi di raggiungere quell’intesa perfetta che di solito chiedete ad un rapporto di coppia, ma saprete comprendere con intelligenza che gli amori hanno varie sfumature. Saprete rapportarvi con grande abilità con il mondo esterno, senza trascurare il dato umano, per voi molto importante.

Riuscite a conquistare la simpatia delle persone e vi inserite facilmente in nuovi spazi mondani. In famiglia siete particolarmente equilibrati nei giudizi, difficilmente esprimete posizioni estreme. La Luna vi dona la capacità di intendervi su vari piani col vostro partner. Il vostro ottimismo contagia anche la persona che vi sta accanto. Se lavorate anche in questo giorno di festa e svolgete un'attività legata alla pubblicità e alle vendite, potrete riuscire a combinare ottimi affari.

La giornata è caratterizzata da un umore altalenante. L'ambito familiare e quello interpersonale potrebbero essere quelli più influenzati da questo vostro stato d'animo. Non sforzate eccessivamente il fisico in palestra o in altre attività sportive in genere. In amore, Marte e Nettuno contrari possono accendere il vostro temperamento geloso. Vi assicurate un discreto afflusso economico che deriva dal vostro grande impegno sul lavoro. Potrebbe essere il momento giusto per investire il vostro denaro in progetti che diano buoni frutti.

Piccoli nervosismi e tensioni con l'ambiente circostante non vi tolgono il buonumore. È opportuno non prendere decisioni definitive o impuntarvi su posizioni che implichino l'impossibilità di ritornare eventualmente sui vostri passi. In amore, la vostra tipica espansività è al massimo del suo splendore. L'unica raccomandazione è di non esagerare con gli atteggiamenti possessivi. Svolgete i vostri impegni, se ne avete anche oggi che è festa, con uno spirito volenteroso. Siete, infatti, tra i pochi segni che non considerano il lavoro come fatica.

Questo 25 aprile è caratterizzato da momenti altalenanti per voi: rallentamenti nell'attività quotidiana, situazioni complesse in ambito privato e questioni di carattere patrimoniale sono tutti aspetti a cui potreste dover far fronte. L'aspetto emotivo e quello passionale dell'amore si trovano decisamente al centro della vostra relazione di coppia. È necessario trovare la maniera di mostrare quanto siete convinti di questo vostro rapporto. Se lavorate anche oggi, fate in modo che gli altri non si approfittino del vostro impegno. Gli astri, comunque, vi aiutano a difendere molto bene i vostri diritti.

Concreti, volitivi e capaci di dare una svolta alle situazioni, anche di fronte a cambiamenti inaspettati, reagite con buon senso ed equilibrio. È possibile che i vostri rapporti affettivi richiedano più partecipazione attiva da parte vostra. Sappiate preservarli con cura. Sarà la vostra autentica dolcezza in serata a spazzare via ogni contrarietà. Organizzate i vostri impegni anche non professionali con serietà e voglia di imparare. Sperimentate un'evoluzione delle vostre competenze che possono portarvi più lontano.