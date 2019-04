Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 26 aprile.

Contate sulla vostra energia inesauribile questa giornata per risolvere alcuni problemi e contrasti che si verranno a creare in diversi ambiti. I rapporti con i figli richiederanno tutta la vostra cautela. La vostra forma fisica sostenuta dal pianeta che corrisponde alla salute, appare buona, ma il consiglio è quello di non chiedere troppo alle vostre forze. Attenzione a dosare i vostri slanci generosi con chi avete conosciuto da poco. Se avete abbracciato la libera professione, avrete di fronte una giornata strepitosa.

L’aria di primavera risveglia tutte le vostre qualità. Dovete solo cercare di non chiudervi in quello che, a volte, è un bozzolo mentale e vi protegge idealmente dalle influenze esterne. Se siete single e nati nella prima decade del vostro segno, il momento è magico per i nuovi incontri. I più attivi e i giovani tra di voi possono intraprendere lavori autonomi con l’aiuto di circostanze particolarmente favorevoli.

Giornata impegnativa, con diversi corpi celesti che vi tengono un po' sotto pressione. Curate un po' di più le amicizie e la vita sociale in genere, da cui vi siete recentemente allontanati. È necessario che mettiate più calore e slancio in un rapporto affettivo iniziato da poco, altrimenti rischiate di vederlo presto sfumare. Vi si propone un’importante occasione professionale se avete scelto la libera attività lavorativa.

Nella vostra casa natale avrete la necessità di gestire una questione poco chiara. La vostra capacità di deduzione logica unita alla percettività vi fa riuscire a venire a capo della situazione ingarbugliata. Dedicatevi di più allo scambio sociale e anche alle amicizie di lunga data che, da un po’ di tempo, state trascurando. Non raccogliete, in generale, le provocazioni. Se siete single, sarete spinti a corteggiare una persona che vi fa il filo. Starà però voi ad attendere pazientemente le sue mosse. Per il momento, sul lavoro non ambite a risultati troppo esagerati.

Una vivida intelligenza si sposa con la vostra generosa buona disposizione d’animo ed è capace di risolvere contrasti e creare concordia in famiglia. La salute è per voi ottimale. Oggi dovete ricavarvi più tempo e spazio per la vostra relazione d’amore. Il tempo da dedicare alla professione e alla carriera può rivelarsi invece una buona scusa per non impegnarsi seriamente in un rapporto di coppia. Se svolgete una professione per conto vostro e un’attività che prevede l’uso della parola, della comunicazione, dell’immagine, sarete molto favoriti. Successo per tutti i giornalisti, gli speaker, i pubblicitari, gli agenti di commercio.

Configurazione planetaria che vi vede in uno stato quasi totale di “grazia astrologica”. Nell’attività fisica è consigliabile,però, non fare molti sforzi che affatichino la salute. Se siete single e avete l’età opportuna, una singolare fame di esperienze vitali si impossessa di voi in campo amoroso. Calatevi pure in queste esperienze. Arrivano conferme delle vostre abilità professionali, sia che facciate un’attività autonoma o che svolgiate un lavoro dipendente.

Particolarmente espansivi, darete modo alla vostra socialità di primeggiare in ogni ambiente. Se desiderate allenare il vostro fisico potete dedicarvi con successo ai vostri sport preferiti, come il nuoto e la corsa. Un tocco di poesia, che apprezzerete moltissimo, si aggiunge alla relazione di coppia che state vivendo. Se avete abbracciato la libera professione e vi occupate di comunicazione, ci saranno discrete occasioni per farvi realizzare i vostri obbiettivi.

Dovete fare un po’ di attenzione a non esagerare in atteggiamenti lievemente dittatoriali nell’ambiente familiare. Il vostro slancio passionale è notevole e arricchisce l’accordo sessuale, specie se siete in un rapporto di recente costituzione. L’unica raccomandazione è di tenere a bada la vostra tipica voglia di controllo mentale sull’altro. Plutone e Nettuno vi aiutano oggi a trovare soluzioni geniali e intelligenti per le vostre ingarbugliate incombenze lavorative.

Un cielo che mostra sprazzi di sereno che si alternano a momenti di piccola turbolenza, proprio come per la stagione di primavera che state vivendo. Ritrovate una dimensione di dialogo e di confronto con la persona che avete scelto di avere accanto. Ultimamente potreste non esservi comportati proprio in maniera impeccabile. Alcuni vostri atteggiamenti un po’ strafottenti, espressi per pura attitudine caratteriale, potrebbero farvi apparire ai suoi occhi come non siete. Conquistate posizioni e avanzate rispetto a colleghi pigri e poco ambiziosi.

Giornata fertile di soddisfazioni in tutti i campi. In particolare riuscite a conquistare punti nel settore familiare, in cui saprete agire con razionalità di fronte a imprevisti che si riferiscono ai figli. La dolcezza che sapete dimostrare con la persona che avete accanto vi avvicina sempre di più al suo cuore. Se siete in un’attività di tipo autonomo, troverete le strade più innovative per migliorare le offerte da proporre all’esterno. Chi fa un lavoro artistico può contare su nuovi canali espressivi.

Respirate sempre più una fresca aria di primavera. Non tutti i corpi celesti sono tuttavia a vostra completa disposizione. Siete nel classico “tunnel dell’amore” in una relazione da poco iniziata? Non vi lasciate sopraffare dai sentimentalismi facili che non vi convincono proprio e godetevi, invece, una e solida e serena affettività. Giornata di febbrile preparazione per i vostri progetti di riuscita futura, sia che facciate un lavoro dipendente o svolgiate un’attività autonoma.

Si apre per voi una giornata piuttosto impegnativa. Dalla famiglia al mondo dei rapporti sociali, dall’attività abituale, all’organizzazione della vostra vita ludica, tutto appare oggi un po’ in salita. Non trascurate, perché presi dalle occupazioni quotidiane, la vostra dolce metà. Sappiate ritrovare l’armonia esaltando la dimensione esclusiva del vostro rapporto. Una bella attrazione erotica vi fa ritrovare una magica alchimia d’intesa. La vostra competenza permette di risolvere con successo un’incombenza che in ufficio stava dando problemi.