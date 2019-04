Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 27 aprile.

La giornata potrebbe essere caratterizzata da un umore altalenante e da qualche piccolo contrattempo di carattere pratico. Dedicate completamente la vostra passionalità a chi vi sta accanto e sarete ricompensati con sentimenti pienamente corrisposti. Cercate solo di moderare gli slanci di generosità tipici del vostro segno. La giornata lavorativa sarà caratterizzata da una produttività molto intensa.

Sono favoriti in questa giornata di aprile i rapporti tra amici, che si rafforzano grazie a svariati interessi comuni: dalla passione per i viaggi a quella per la musica. Si esalta la vostra tipica attitudine a vivere le passioni senza lasciarvi sfuggire nessuna buona occasione. Nel caso siate single, avete voglia di fare nuove esperienze, mentre se siete in coppia, la continuità del legame è per voi un aspetto fondamentale. Se fate una professione connessa alla comunicazione, avete oggi la necessità di riordinare le idee e arricchire la vostra offerta al pubblico.

Siete oggi particolarmente efficienti su tutti i fronti. In famiglia trovate il modo di dividervi tra la casa dei genitori e la vostra. Per voi stare insieme alla persona che avete scelto significa soprattutto comunicazione intellettuale, scambio fertile di stati d’animo e capacità di venirsi incontro. Lo dimostrate pienamente di fronte a un problema che, come coppia, oggi affronterete e risolverete brillantemente. La vostra professionalità è di alto livello. Lo sanno i vostri superiori, ma lo percepiscono anche i colleghi più scrupolosi e attenti.

I rapporti con il prossimo solo per quest’oggi sono contraddistinti da qualche imprevedibile scatto di nervi che può provenire da tensione e preoccupazione. Vi dedicate alle vostre attività fisiche preferite, che vi aiutano a scaricare le eventuali tossine accumulate durante il giorno. In amore, il calore emotivo è l’ingrediente fondamentale del vostro fascino. Sul lavoro, seguite pazientemente i suggerimenti di chi vi consiglia in ufficio come procedere e trovate alleanze che non vi sareste aspettati.

Sorprese piacevoli vi arrivano dagli amici, che vi incoraggiano a iniziare progetti custoditi nel cassetto da tempo. La configurazione planetaria vi predispone a una bella intesa con il partner. Se la relazione è iniziata da poco, avrete l’opportunità di stabilizzarla dandole solide basi sentimentali e un travolgente slancio erotico. Concludete un impegno che avevate iniziato tempo fa grazie alla vostra abilità di cui andate fieri. Se fate un lavoro indipendente, ci sarà l’occasione per raccogliere successi significativi.

La giornata si presenta bene per quanto riguarda la produttività. Dedicate, però, più spazio ai sentimenti, poiché la routine quotidiana e gli impegni nella vostra attività potrebbero avervi allontanato dal coltivare le emozioni. Se svolgete una libera professione, progetti di lavoro preparati in precedenza sono in fase di attuazione e comportano una certa fatica, forse anche un carico di stress a livello psicologico. ma le soddisfazioni che otterrete, soprattutto da un punto di vista economico, sono di tutto rispetto.

Particolarmente affettuosi sono i rapporti in famiglia quest’oggi: vi godete la serenità dell’ambiente casalingo e, se ne avrete la possibilità, la compagnia di figli e nipotini. In evidenza la forza degli impulsi passionali: istintività e profondità di emozioni non vi mancheranno. La Luna vi dona un tocco di romanticismo e poesia nei vostri incontri. Seri e responsabili, date l’esempio a colleghi più pigri e svogliati. Attenzione, però, a non farvi sfruttare da nessuno.

I cambiamenti che state attraversando in campo sentimentale vi esaltano ma, allo stesso tempo, vi affaticano un poco. Ricordate, però, che quello che sta succedendo è funzionale a migliorare la vostra situazione di coppia e a proiettarvi verso un futuro di condivisione. Sul lavoro, mettete oggi tutta la vostra energia: chi non vi conosce rimane stupito, ma chi vi è amico e vi stima, comprende la capacità che avete di tirar fuori la grinta.

La giornata è caratterizzata in particolare da equilibrio, forza decisionale e una visione sempre chiara e obiettiva della realtà. In campo sentimentale, il momento è particolarmente favorevole e voi, grazie all’influenza positiva della Luna, sarete in grado di aggiungere anche un tocco di poesia ai vostri rapporti. Mostrate grande abilità nel lavoro di gruppo, che è la vostra autentica specialità, coordinando efficacemente competenze altrui o gestendo diverse mansioni.

Quest’oggi sperimenterete momenti di alti e bassi del vostro temperamento, che di solito è sempre calmo, equilibrato, razionale. Si tratta, però, di stati d’animo che possono aiutarvi a sorridere e a riprendere con più entusiasmo i vostri abituali impegni. Progetti di vita di lungo periodo contraddistinguono la vita di coppia. E possono essere matrimoni, convivenze o figli in arrivo. Tenete duro in un confronto con un capo che vorrebbe darvi un maggior carico di lavoro. La vostra tenacia vi aiuterà, alla fine, a spuntarla.

La giornata scorre in maniera piuttosto serena. Potreste avere la necessità di chiarire i sentimenti provati per una persona incontrata nell’ultimo periodo. La configurazione planetaria vi supporta nell’affrontare cambiamenti affettivi di profonda importanza. Se lavorate anche oggi, sarete particolarmente lucidi in ufficio: la Luna nel vostro segno aumenta l'efficienza e affina le doti organizzative.

Siete oggi particolarmente di buon umore. Si stabilizzano in rapporti in famiglia e con le persone che frequentante normalmente nel vostro quotidiano. In questo periodo un nuovo amore vi ha occupato totalmente e avete smesso di guardare al passato, come siete soliti fare. La vostra attività vi piace e lo dimostrate con forza di volontà, smentendo chi vi dipinge come persone pigre. In arrivo anche gratificazioni economiche per il vostro lavoro.