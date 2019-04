Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 9 aprile.

Giornata molto 'tonica' per i nati sotto il segno dell'Ariete. La vostra forma fisica, infatti, si mostra al massimo delle sue potenzialità: se siete sportivi, con Marte e Luna congiunti nel segno del movimento e dell'attività fisica, i Gemelli, sarete favoritissimi, specie se siete nati a Marzo. In amore, è arrivato il momento di rivolgere il vostro sguardo in avanti, se siete single, per scoprire che la fortuna amorosa la incontrate nelle situazioni e nei momenti dove meno ve l'aspettavate. Sul lavoro, invece, sarà una giornata che inciterà la vostra indomabile tendenza alla competizione. Darete prova di un'energia inesauribile mostrando il temperamento appassionato, solare e grintoso, che tutti vi riconoscono.

In questo martedì, la Luna esce dal vostro segno, ma continua ad esservi favorevole trovandosi nel segno buon vicino dei Gemelli. Col vento in poppa vi farete guidare dal vostro formidabile fiuto per trovare occasioni fruttuose dove far fiorire i vostri talenti. In amore, sarete esplosivi, coinvolgenti e divertenti, riuscendo ad essere il partner (o la partner) ideale in questo momento sulla piazza. Se siete single, invece, è arrivato il momento di giocare tutte le vostre carte e scendere in campo con chi vi interessa. Sul lavoro avvertite l'influenza di un positivo Urano in congiunzione, dunque vorrete appropriarvi, con forza di volontà e concretezza operativa, di quanto vi spetta. Presto raccoglierete i frutti dei vostri sforzi.

Quest'oggi per i nati sotto il segno dei Gemelli va registrata una strepitosa congiunzione di Marte con la Luna che continua ad allietarvi questa primavera. A tal proposito, sarà la prontezza di spirito a dare il titolo di maggior risalto alla giornata, grazie appunto al mix di valori scoppiettanti marziani e lunari che si proiettano sul vostro segno. In amore, un generoso Urano, dal segno buon vicino del Toro, si occupa di soffiare un vento di passione che allieterà di aria nuova la sfera emotiva, specie se appartenete alla prima decade. Per quanto riguarda il lavoro, invece, siete in overdose di impegni per questa ragione sarà importante concedevi il giusto relax in certi momenti per poter essere più produttivi quando ce n’è bisogno.

Un martedì all'insegna del buon umore per i nati sotto il segno del Cancro. In amore, ad esempio, una splendida Venere nel segno dei Pesci vi intenerisce e vi stimola a desiderare più coccole dalla vostra dolce metà, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 29 del mese di giugno al 5 del mese di luglio. Non siate troppo esigenti, però e sappiate trovare il modo di accontentarvi. Se siete single, invece, comparirà all'orizzonte una nuova passione insolita e coinvolgente. Sul lavoro in arrivo svolte capitali, che potrebbero ribaltare la situazione attuale, specie nel campo di una professione indipendente. Guardatevi tuttavia dal compiere scelte azzardate se siete nati dal giorno dall'11 al 15 del mese di luglio: Saturno, l'astro del saper scegliere vi invita a prendere tempo o trovare soluzioni di compromesso.

In questo martedì di primavera le forze planetarie vi regalano un'allegria contagiosa che fa il vostro spirito leggero. In amore, la Luna, dal segno vivace e brillante dei Gemelli, vi farà battere il cuore e solleticherà la vostra vanità. Baciati dal sole di primavera, ritornano a fiorire per voi i teneri amori, ma che dovranno essere seguiti e curati. Sul lavoro, invece, se avete abbracciato la libera professione o siete imprenditori, dovrete mettere tra parentesi alcune ambiziose mete creative. Stesso discorso se siete impegnati con il mondo dell'arte, del cinema, del teatro o del canto. Urano, dio della realtà concreta, della possibilità di ottenere successo, è imbronciato nel segno del Toro e specie se festeggiate il compleanno in Luglio; la Luna, in Gemelli, vi è invece totalmente propizia, e se siete nati tra la fine del mese di luglio e l'inizio del mese di agosto.

Anche per questa giornata, nati sotto il segno della Vergine, continuate a poggiare i vostri piedi su un terreno sicuro e proseguite, curiosi e intraprendenti, sotto un cielo privo di nubi. Alle sorprese vi siete abituati e non vi dispiacerà, quando, Venere, Mercurio e Nettuno, tutti ospitati nel segno nemico - amatissimo dei Pesci, ve le presenteranno. In amore, ad esempio, sono in arrivo colpi di scena che non vi dispiaceranno affatto. Diretti da un funambolico Nettuno in Pesci, saggeranno la vostra capacità di adattarvi all'imprevisto e mettere alla prova le vostre facoltà di recupero. Dalla vostra avete due pianeti del calibro di Saturno e Plutone che vi faranno tenere solidamente in mano il timone della vostra vita affettiva. Sul lavoro, invece, temerari e sicuri nelle vostre possibilità, brucerete le tappe in ufficio grazie a un prodigioso Plutone, che vi indicherà la rotta verso un sicuro successo.

Quest'oggi, nati sotto il segno della Bilancia, lo Zodiaco vi riserva energie mentali e nervose, che potete giocarvi in ogni campo. Giove continua, infatti, a favorirvi dal Sagittario, ma il Sole potrà rendervi più svagati e meno concentrati. Ma quando meno ve lo aspettate saggerete l'alto livello di riflessione e le capacità di analisi che, costanti, avrete al vostro fianco. In amore, nuove conoscenze sorgono all'orizzonte e creano interessi, scambi, curiosità. Non vi tirate indietro proprio adesso. Sul lavoro, il vostro nume tutelare, Saturno, ha iniziato una lunga marcia in Capricorno da cui vi guarderà imbronciato per lungo tempo. Dovrete essere preparati a superare gli esami che il pianeta a tutti i livelli vi proporrà, sia che svolgiate una professione libera, oppure che siate in un'attività dipendente.

Arguzia, brillantezza caratteriale e intelligenza. Si prospetta una giornata molto positiva per i nati sotto il segno dello Scorpione. Il vostro nume tutelare, Mercurio infatti, nel segno fidato alleato dei Pesci, è disposto in angolo favorevole per voi. In amore è ora di razionalizzare i vostri contatti, a tutto tondo: non siete più gli Scorpioni solitari e nemmeno i silenziosi che tutti conoscono, specie se festeggiate il compleanno nella terza decade. Con la complicità di Toro, vi immergete anche nella frizzante aria primaverile e i nuovi amori non saranno difficili da cogliere. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre finanze sono in netta ripresa, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 7 al 13 del mese di novembre. E ora state pensando di riprendere alcuni progetti di investimento messi da parte qualche tempo fa. Non prendete però queste decisioni così impegnative in solitaria e coinvolgete almeno una persona a voi cara.

Un bell'Urano, astro per voi molto congeniale, è ospitato nel segno espansivo e affettivo del Toro. Ciononostante siete un po' distratti e c'è chi vi rimprovera piccole assenze in casa. Non dategli modo di dire che aveva ragione e sappiate dimostrare la vostra presenza. In amore, con Plutone in angolo mediamente benefico dal segno vostro buon vicino del Capricorno le frecce al vostro arco si raddoppiano. Scoccate i vostri dardi che riescono a centrare proprio il cuore di chi volevate. Sul lavoro, precisi e meticolosi, quest'oggi non vi fate sfuggire alcun dettaglio in ufficio. Realizzare il progetto che avete in mente non è mai stato più avvincente.

Oggi gli astri soffiano nelle vele dei nati sotto il segno del Capricorno. All'orizzonte infatti fanno capolino occasioni d'oro per affermarvi in ogni campo, grazie ai vostri pianeti prediletti, Urano e Saturno. In amore, avete il fremito dell'avventura che vi scorre dentro. Nettuno, nel segno amico dei Pesci vi invita a esplorare nuovi territori, nuovi lidi sentimentali cui approdare: non vi tirate indietro. Sul lavoro, invece, il vostro bel piglio direttivo vi darà la possibilità di occupare posti di comando, dove potrete provare la vostra bravura. Giove e Plutone, dal canto loro, migliorano la vostra condizione economica, ragione per la quale potrete accarezzare l'idea di un investimento particolarmente fruttuoso.

Voi Aquari siete dei raffinati esperti di relazioni umane, dote che quest'oggi, anche grazie all'aiuto di Giove, potrete mettere in mostra mettendo pace tra i vostri amici e godendovene il merito. In amore, venti propizi soffiano sul fuoco delle passioni della bella stagione appena nata. E con il vostro entusiasmo dirompente non vi vorrete perdere nulla, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 15 al 19 del mese di febbraio. Sul lavoro, invece, è in arrivo l'occasione che aspettavate: un logico Saturno, dal segno buon vicino del Capricorno, promette novità professionali e voi non ve le lasciate sfuggire. Infine, un buon investimento vi alletta non poco ma è necessario consultare un esperto prima di prendere una decisione definitiva.

Oggi, nati sotto il segno dei Pesci, vi potrete godere la benevolenza del pianeta della forza di decisione, il drastico Urano. Grazie a questa influenza avrete modo di plasmare la vostra vita nel modo in cui ve l'eravate immaginata. Quasi tutto l'olimpo planetario, infatti, tifa per voi. Sappiate quindi approfittare di questo momento davvero d'oro che il destino vi ha preparato. In amore, all'orizzonte promesse di bellezza, eros e passione grazie a Mercurio e a Venere. Elementi positivi che incidono anche in ambito lavorativo, dove i pianeti in segni di Terra vi spalleggiano a tutta forza. Per questo, chi di voi ha in mente brillanti progetti di tipo artistico, creativo, imprenditoriale, li mettesse in campo: si potrebbero aprire strade vincenti.