Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 10 aprile

La capacità di comprensione delle esigenze di chi avete accanto e una possente carica erotica non vi mancano. Potete insomma oggi giungere al miracolo di mescolare sapientemente la passione al sentimento. Momento buono pure per i single, che vedono alzarsi le loro quotazioni. Da veri cavalieri senza macchia e senza paura, vi distinguerete per la vostra cristallina onestà e la spontaneità del carattere, capace di coinvolgere gli altri, colleghi e capi, senza scordare la fierezza del vostro comportamento sempre molto apprezzato.

La vita familiare è quella che promette le soddisfazioni più belle. Se non avete ancora incontrato l’anima gemella, avrete un’occasione irripetibile. La sorpresa di aver trovato finalmente una persona che faccia al caso vostro non vi sconvolge tuttavia più di tanto. Calma e sangue freddo vi sorreggono oggi in una questione delicata con i vostri capi. Attenzione alle parole che usate.

Lo Zodiaco vi raccomanda di dedicare più tempo ai vostri cari, specie se si tratta di figli, e assecondare alcune loro richieste. Lasciate correre alcune rigidità che il partner ha dimostrato di recente e vi disponete, con tipica intelligenza gemellina, a voltar pagina e a sfoderare un sorriso amabile. Cercate di non farvi trascinare in questioni di principio con i capi, i colleghi, i collaboratori esterni o anche occasionali quest’oggi.

La forma fisica risente di qualche malanno di stagione. C’è la necessità di venirsi maggiormente incontro con la dolce metà e lasciar da parte alcune prese di posizione troppo nette della vostra personalità. Svolgete un lavoro che richiede intensi contatti sociali? Non alzate troppo la posta, se avete abbracciato la libera professione, ma aspettate che sia la controparte a mettere sul tavolo le sue condizioni.

Gioco dei transiti un po' ambiguo, ma spiccano le forti positività dei valori Fuoco a voi molto congeniali. Non enfatizzate una mancanza di sintonia per oggi e sappiate ritagliarvi i momenti giusti, intimi, per coltivare quelle emozioni irripetibili che rafforzano il rapporto. Giove è benefico dal segno della ricchezza, il Sagittario: manovre finanziarie fortunate non vi fanno difetto. Fate attenzione in ogni caso a come maneggiate i soldi nelle piccole spese quotidiane.

Orizzonte dei transiti e clima un po' irrequieto. Ne deriva, per la sola giornata di oggi, una efficienza mentale e psicologica non sempre al top. Vivete l’affettività con pacatezza e voglia di costruire. Prezioso è l’ascolto che date al partner, che vi ricambierà con altrettanta attenzione paziente. Saturno è in ottimo aspetto dal segno del Capricorno e un buon affare in termini di investimento immobiliare vi viene proposto da una persona di famiglia, specie se siete nati nella prima decade.

Un quadro di transiti non sempre facilissimi vi attende. Sarete invogliati a praticare discipline sportive che coniughino il benessere del corpo con quello della mente. Siete single? Siete autorizzati ad osare. La situazione in campo lavorativo per voi è discreta in questo momento di metà aprile, specie se siete nati nella seconda decade. Evolvervi, trasformare tutto attorno sarà un’impresa esaltante, anzi un imperativo categorico che rinfocolerà quelle brillanti iniziative a suo tempo congelate.

Splende il sereno oggi in cielo. L’unica raccomandazione è quella di non esagerare nei piaceri enogastronomici: la vostra bella linea potrebbe risentirne. Una magica alchimia di emozionalità reciproche può contribuire a dare un particolare risalto alle relazioni di coppia cominciate da poco. Non vi date pensiero se non trovate quella consonanza d’intenti tra colleghi. Un atteggiamento calmo, equilibrato, coerente è la risposta più efficace e saggia a chi non dimostra la vostra signorilità.

Quadro dei transiti che si configura variabile: ci vuole certo ben altro però per scoraggiarvi. Siate in particolare più attenti verso il vostro clan di amici, che potrebbe richiedere il vostro aiuto. È necessario dare più spazio alla voce del sentimento con la vostra dolce metà, che oggi potrebbe sentirsi trascurata. Portate pazienza senza innervosirvi più di tanto: l’avvicinarsi della chiusura settimanale in ufficio può portarvi una coda di incombenze da portare a termine.

Giornata estremamente benefica. Ideale il teatro, dove potrete tirar fuori qualità drammatiche insolite e una buona presenza scenica. Vi avvicinate alla persona che avete scelto come compagna di vita con tutta la delicatezza e la comprensione di cui siete capaci. C’è il rischio di non essere capiti o di non scegliere il momento opportuno per agire sul posto di lavoro.

Il quadro dei moti planetari dispone un momento altalenante. È opportuno andarci piano con gli eccessi e con i godimenti edonistici in genere. Venere vi dona un’affettività molto sana e scevra da ogni sentimentalismo, da vivere pienamente con la persona che avete scelto di avere accanto. I cuori solitari non si neghino agli inviti durante il weekend. Sul lavoro, una posizione delicata di Urano vi espone al rischio di gaffe. Attenzione a come vi esprimete.

Soprattutto in famiglia il clima è mutato, c’è condivisione tra i parenti e il desiderio di venirsi incontro un po' tutti. Una bella atmosfera di comprensione e di unione nella coppia aleggia questo giovedì, proiettandovi verso un weekend di serenità e di armonia. È grazie all’influenza positiva di uno strepitoso Nettuno, che si trova nel vostro segno, che riuscite ad adattarvi con intelligente flessibilità e un pizzico di estro a una situazione imprevista nell’attività lavorativa.