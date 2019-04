Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 8 aprile.

Il vostro astro nume tutelare, il Sole, tiene alto l’umore in questo lunedì. Inoltre Mercurio, in transito nel segno buon vicino dei Pesci produce in voi una freschezza comportamentale non da poco e apprezzata dall’ambiente che vi circonda. Figli, amici, compagni di vita, riconoscono la vostra simpatia e la voglia di sorridere. Riuscite così a distrarvi e a minimizzare alcuni problemi che avete in mente da tempo. In amore godete di exploit erotici: dovete solo farvi avanti, a volte basterà strizzare un occhiolino, muovervi un po' più sinuosamente per ottenere schiere di amanti e di spasimanti. Sul lavoro, invece, attenzione oggi a non farvi scappare l’occasione di mostrarvi efficienti con il vostro capo.

Nati sotto il segno del Toro, in questo lunedì avanzate diritti verso le mete che vi siete programmati armati del vostro spirito tenace e ottimistico. Con la Luna proprio in Toro, il vostro segno va avanti in modo abbastanza diretto, innalzando il livello del calore umano, dell’energia vitale, del dinamismo. In amore proprio la Luna, insieme a Venere vi dona influssi speciali per la vita emotiva. Sul lavoro la parola d’ordine sarà "competenza" per superare alcune divergenze che hanno accompagnato negli ultimi tempi i rapporti con i vostri superiori.

Questo lunedì, per i nati sotto il segno dei Gemelli, si apre con una Luna benevola che vi dona una felice ampiezza di vedute in ogni campo, unita a un’intuizione capace di guardare lontano. In amore vi contraddistingue oggi una bella esuberanza fisica da immettere tutta nel rapporto a due, sia esso stabile oppure solo occasionale. Malgrado questa scoppiettante carica passionale, non trascurate la parte emotiva del rapporto sentimentale. Sul lavoro, date prova della vostra capacità di prendere in mano le situazioni difficili: un’imprevista mole di impegni arrivata oggi sulla vostra scrivania, anziché farvi andare nel panico, vi stimola a portare a termine ogni impegno nel più breve tempo possibile.

Oggi Saturno e Plutone transitano nel segno del Capricorno, opposto al vostro, e possono crearvi qualche piccola difficoltà quotidiana. Per fortuna Nettuno e Urano si alleano per fronteggiare quei fastidiosi imprevisti, quelle seccanti scocciature che vi danno la sensazione di perdere tempo. In amore, la Luna, vostro nume tutelare nell’amico segno del Toro, vi fa ritrovare la complicità e la condivisione con il vostro o la vostra partner abituale, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 15 del mese di luglio. Sul lavoro, invece, gli astri consigliano di non intervenire in discussioni di vario genere che si possano sviluppare in ufficio. È più saggio mettersi in ascolto e, solo se interpellati, rispondere.

Per i nati sotto il segno del Leone si prospetta un quadro astrologico discreto, lievemente temperato dalla posizione della Luna, in angolo dissonante dal segno del Toro. È possibile che un inspiegabile nervosismo possa attraversarvi, malgrado per molti versi la vostra vita navighi a gonfie vele. In amore Luna e Urano sono in frontale attacco al vostro segno trovandosi in quello del Toro, specie se nascete dal giorno 24 al 30 di luglio. Per questa ragione potreste avvertire poca partecipazione emotiva nel partner sia per sua distrazione che per oggettivi problemi pratici che lo tengono in questo momento occupato. Usate tutta la vostra dolcezza, la sapiente capacità di ascoltare, di seguire le sue ragioni e motivazioni. Sul lavoro potrete invece godere di un ottimo Sole, che vi dona velocità di esecuzione per qualsiasi impegno dobbiate portare a termine.

Giornata con qualche piccola perturbazione in arrivo per i nati sotto il segno della Vergine, ma nulla di grave in ogni caso. Il cielo si mantiene bello, ma c’è probabilmente la necessità di affrontare alcune seccature che costelleranno il vostro quotidiano, specie se siete nati nella prima decade, per via di Marte contrario. La componente emotiva dell’amore, oggi, sarà da curare maggiormente, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 12 al 19 del mese di settembre. Lasciate da parte eventuali interessi lavorativi (cui voi dedicate la massima cura di solito) e mettete tra parentesi gli impegni nella comitiva dei vostri amici. Ritagliatevi invece uno spazio a due in cui poter far fiorire la forza dei sentimenti autentici. Infine, se avete scelto di essere liberi professionisti, vi attende una giornata piuttosto complessa con decisioni da prendere che non saranno facili. Saturno positivo dal segno razionale del Capricorno vi suggerirà poi il giusto modo di procedere.

Oggi la posizione mutata della Luna che è ospitata nel segno di Terra del Toro, vi porta in dono il buonumore, favorendo la concordia nell’ambiente circostante. In amore, da vero segno affettivo quale voi siete, vi spendete con la consueta dedizione per favorire il partner. Giove nel generoso Sagittario in felice aspetto vi permette di aggiustare una situazione che sapevate preoccupava un poco la vostra dolce metà. E venite ricambiati con un sentimento profondo e incondizionato. Sul lavoro, Saturno e il Sole in angolo sfavorevole vi mettono piccoli e diversi ostacoli in ufficio oggi, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 4 al 16 del mese di ottobre. Con Plutone negativo possono esservi difficoltà di comunicazione con i collaboratori e i colleghi, forse anche impedimenti tecnici, legati ai computer per esempio, che vi costringono a lavorare d’astuzia o di affrontare evenienze impreviste.

Giornata con qualche piccola perturbazione in arrivo per i nati sotto il segno dello Scorpione. Il cielo si mantiene comunque bello, ma c’è probabilmente la necessità di affrontare alcune seccature che costelleranno il vostro quotidiano. La Luna è ancora imbronciata nel segno del Toro e vi provoca piccoli inciampi, sia nel privato che nel concreto dove si svolgono le vostre normali attività. In amore, Nettuno in splendido aspetto vi darà una grossa mano nel dare una svolta evolutiva al rapporto di coppia. Sperimentate così una bella stagione di miglioramento, di sintonia sia sul piano fisico che su quello mentale e spirituale. Sul lavoro, invece, uno dei vostri pianeti governatori, Mercurio, transita in felice aspetto dal segno amico dei Pesci e vi aiuta a non farvi sentire il peso della fatica in ufficio, specie se appartenete alla terza decade. Un ottimo accordo con i vostri colleghi o, eventualmente, collaboratori, è favorito dalla rapidità di comunicazione e dal vostro savoir-faire.

Cielo che mostra sprazzi di sereno, con il bianco satellite, la Luna, in posizione neutra al vostro segno, dall’amico Toro. Migliora per voi rispetto ai giorni scorsi lo stato dell’umore e del tono vitale in generale. E si profilano notizie positive in ambito familiare, specie se siete genitori e vi rapportate a figli adolescenti. In amore sperimentate una primavera tutta illuminata dal fuoco della passione. Il Sole e Giove sono al vostro fianco, transitando felicemente nel segno amico dell’Ariete e in congiunzione nel Sagittario. Specie se siete in vena di avventure, vi si prospettano esaltanti conquiste. Sul lavoro, inoltre, diversi corpi celesti transitano a vostro favore e vi promettono successi in ambito professionali. La forza di ottimismo, rappresentata da Giove in congiunzione nel vostro Sagittario, si accompagna infatti alle buone capacità espressive donatevi da Plutone.

Quadro dei transiti abbastanza positivo per i nati sotto il segno del Capricorno. La Luna, infatti, è ancora favorevole e vi regala un umore discreto e splendidi rapporti con il clan degli amici. In amore, è una giornata positiva da spendere tutta in compagnia della vostra dolce metà, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 7 al 14 del mese di gennaio. Programmate un weekend fuori porta, magari abbinando una bella mostra di scultura, settore artistico che voi adorate. Sul lavoro, gli astri vi invitano oggi a non dare peso a qualche pettegolezzo che gira in ufficio. Con la vostra serietà andate dritti per la vostra strada. Inoltre, se avete obbiettivi di alto livello, Saturno in congiunzione col vostro segno vi aiuta nel farvi strutturare strategie per giungere nei tempi programmati alle vostre mete.

Un magnifico Giove transita pienamente in Sagittario, segno amico fidato di voi nati sotto il segno dell’Acquario. Grazie a questi influssi positivi, la vostra gentilezza d’animo riesce a riparare alcuni contrasti che si sono verificati qualche tempo fa tra i componenti della vostra famiglia. In amore, riuscite oggi a trovare un esclusivo contatto con la persona amata. L’apatia dei giorni scorsi vi aveva reso poco ricettivi al richiamo della vostra dolce metà? Potete rimediare adesso, rispondendo intensamente e adeguatamente alle richieste del vostro partner. Sul lavoro, Giove e Venere, rispettivamente da Sagittario e Pesci, vi sostengono, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 24 al 30 del mese di gennaio o dal giorno 9 al 14 del mese di febbraio. È tuttavia lo stesso necessario procedere cauti in ufficio per il momento e non alzare troppo la posta con chi sta sopra di voi. L’ora in cui potrete osare non è molto lontana.

Anche oggi, nati sotto il segno dei Pesci siete sul podio dei segni con i migliori transiti. Un parterre di corpi celesti, infatti, rema completamente a vostro favore e continua a dominare lo scenario astrologico. Da Urano a Plutone, dalla Luna a Saturno, senza scordare l’affascinante Venere, Mercurio e Nettuno, avete a disposizione, in sintesi, ottimismo e risolutezza, grinta, forza di persuasione razionale e un audace slancio di conquista amorosa: sta solo a voi spingere i pulsanti giusti e dirigere le vostre energie verso imprese uniche. Fate solo attenzione a tenere i piedi ben piantati a terra e a non volare troppo in alto senza paracadute. Siete un segno idealista e portato a rischiare e, pur con transiti planetari molto felici e favorevoli, potreste azzardare troppo. Sul lavoro una lucida organizzazione di tempi e orari vi sorregge: lo stesso capita anche ai vostri colleghi e compagni di professione, che si inquadrano in un team di efficiente collaborazione reciproca.