Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco, segno per segno, l'oroscopo di oggi 2 marzo.

LEGGI ANCHE Oroscopo del 2 marzo

Ottime prospettive per questo sabato. Marte vi sprona ad affermarvi sia in ambito professionale che sociale. Qualche sgambetto da parte di Plutone, ma senza troppi danni. In amore la nuova fiamma che arde nel vostro cuore vi regalerà una primavera al top. Sarete affascinanti, carismatici e sprigionerete calore umano à gogo. Sul lavoro la vostra settimana lavorativa si chiude con risultati eccellenti. Urano vi porta efficienza e prontezza.

In questo sabato la parola d'ordine è equilibrio, sia interiore che esteriore. Siete vitali, ma i nati nella prima decade potrebbero accusare un po' di insoddisfazione. In amore sarete in grado di comunicare in modo eccellente con il partner. Se siete single, occhio ai nuovi incontri in arrivo. Sul lavoro siete energici e questo vi permetterà di chiudere un'importante partita in campo lavorativo, incassando la stima e il credito di chi sta in alto. Buone le prospettive economiche.

Vivacità, buonumore, socievolezza non saranno scalfiti da qualche nube passeggera. Ci sarà un po' di tensione in famiglia, ma voi saprete fugarla. Attenti alla dieta. In amore sarete i re del flirt: sarete impegnati a sedurre senza impegnarvi seriamente, com'è tipico del vostro segno. Mercurio e Giove in angolo dissonante contribuiscono a non farvi approfondire il sentimento d’amore che state vivendo. Sul lavoro attenti a qualche scaramuccia con i colleghi.

Periodo favorevole per i nati sotto il segno del Cancro. Plutone e Saturno vi rendono cauti per evitare che vi lanciate in alcuni sogni troppo esagerati. In amore Marte è dalla vostra, a sostenervi in ogni iniziativa sentimentale ed erotica. Sul lavoro Mercurio e Nettuno vi rendono organizzati e capaci di interagire con colleghi, collaboratori e capi in perfetta armonia. Sarete efficienti e otterrete risultati concreti molto incoraggianti, il che significa anche buone entrate economiche.

Marzo inizia con un umore discreto. Siete un po' insoddisfatti di tutto ciò che fate, anche se vi riesce bene. Occhio agli eccessi enogastronomici ed edonistici di ogni genere. In amore sarete audaci, energici e sicuri di voi stessi. Tuttavia siete anche coscienti dei vostri limiti: tutte caratteristiche che metterete nella conquista. Sul lavoro guardate avanti con tranquillità, ignorate i colleghi e i pettegolezzi: ciò che conta è produrre e mettere a frutto ciò che avete seminato.

Nonostante siate in grande forma, la vostra attenzione è divisa tra la famiglia e i mille stimoli esterni che riuscirete a finalizzare. Atrtenti ai mali di stagione, che potrebbero guastare l'inizio dela vostra primavera. In amore sarete animati da una potente spinta appassionata. Se siete single sarete ovviamente più facilitati nel mettervi in gioco, nel trovare gratificazioni al vostro fascino. Sul lavoro sarete efficienti e vi avvierete a chiudere le ultime incombenze settimanali senza troppa fatica.

Il fine settimana porterà la degna conclusione ad alcune questioni rimaste in sospeso. Avrete intuito e razionalità dalla vostra parte. Famiglia e amicizia in questa giornata saranno folgoranti. In amore ci sarà un ritorno di fiamma. Vi troverete davanti al dilemma: rimettersi in gioco o andare avanti? Gli astri vi sono favorevoli e sarà la vostra razionalità a guidarvi, aiutata da eros e cuore. Sul lavoro dovrete affrontare qualche ostacolo professionale, ma sarà per voi un'occasione di crescita.

Siete ottimisti, gratificati dai transiti nel segno dei Pesci. Ogni decisione è illuminata da una luce potente: siete ottimisti e allegri. Ciò che dovrete fare è assecondare le vostre inclinazioni. In amore ci sarà tanta freschezza, forza comunicativa, simpatia in campo emotivo. I single avranno modo di sperimentare e trovare nuovi contatti. Sul lavoro ci sarà una vera e propria evoluzione. Potreste anche trovarvi a valutare proposte molto allettanti.

Ci saranno alti e bassi nel weekend dei nati sotto il segno del Sagittario. Tenete sotto controllo la salute dell'apparato intestinale e non esagerate con gli sforzi o l'attività sportiva. In amore siate cauti: non chiedete troppo a chi avete appena conosciuto. Coltivate il vostro rapporto con cura. Sappiate essere più pazienti e vedrete che otterrete più di quel che avevate pensato. La settimana lavorativa si chiuderà con risultati molto promettenti. A breve riceverete conferme di tipo economico.

I pianeti vi amano e vi favoriscono in modo spudorato. Sarete in piena forma psicofisica. In famiglia scorrerà tutto benissimo e tutti i componenti saranno in perfetta armonia. In amore siete in perfetta sintonia con il vostro partner, mentre i nuovi amori si nutrono di atmosfere un po’ trasognate. Le storie di lunga data saranno invece più tenere e nuovamente coinvolgenti. La logica vi assisterà sul lavoro e Saturno vi donerà la forza necessaria per non deviare dai vostri obiettivi.

L'orizzonte astrologico funziona: Giove e Urano vi spalleggiano e vi rendono audaci e in equilibrio. Sarete caldi, capaci di creare reti tra conoscenze vecchie e nuove. In amore siete impegnati in un ritorno di fiamma, ma sarete obbligati a compiere una scelta. Sul lavoro sarete così organizzati e pianificatori che gestirete anche le attività altrui.

Venere entra in Acquario e gratifica la vita sociale e familiare. Tuttavia Giove in Sagittario vi farà diventare più caotici del solito. Intuizione ed empatia vi renderanno capaci di intercettare umori, situazioni e atmosfere meglio di altri. In famiglia riuscirete a sentire l'agitazione tra i vari componenti. Il vostro intervento ristabilirà armonia e quiete in casa. In amore fioriranno nuovi amori. Sul lavoro avvertirete un po' di fatica, giustificata da risultati di prim'ordine.