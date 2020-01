Monica Bellucci dice no a Sanremo 2020. L'attrice (FOTO) ha fatto sapere che non sarà presente sul palco alla 70esima edizione del festival della canzone italiana. Nonostante fosse in progetto la sua partecipazione, "per cause maggiori", Bellucci non sarà quindi all’Ariston. La notizia è arrivata a poca distanza dalle polemiche nate sul caso della partecipazione al festival del rapper Junior Cally. Al centro delle critiche ci sono i riferimenti alla violenza sulle donne che compaiono in alcuni dei testi delle sue canzoni (I CANTANTI IN GARA - LA POLEMICA SU JUNIOR CALLY - CHI È IL RAPPER).

Mancata partecipazione per "cause maggiori"

A dare l’annuncio della mancata partecipazione di Monica Bellucci è stato il suo ufficio stampa che ha riportato le sue parole: "Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme – ha spiegato l’attrice - Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un'altra possibilità nel futuro". Nessuna altra informazione, ma da quel che si apprende il forfait della Bellucci non sarebbe da collegare alle polemiche sul festival di questi giorni, né a incomprensioni sul suo cachet (LA GAFFE DI AMADEUS SULLE DONNE).

Gli altri ospiti

Diversi gli ospiti che, al contrario di Bellucci, saranno sul palco dell'Ariston. Ci saranno Fiorello, Roberto Benigni, Gabriele Muccino, Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart. Poi cantanti d'eccezione, come Emma Marrone, Mika, Massimo Ranieri, Al Bano, Ultimo, Zucchero, Lewis Capaldi. E ancora tanti altri, da Johnny Dorelli a Dua Lipa, da Christian De Sica a Paolo Rossi.

I big in gara

Tra i cantanti in gara spiccano i nomi di Francesco Gabbani, Piero Pelù, Morgan, Rita Pavone, Tosca e Paolo Jannacci. Poi Elettra Lamborghini, Diodato, Levante, Elodie, Riccardo Marcuzzo, Giordana Angi, Michele Zarrillo. E ancora Achille Lauro, il discusso Junior Cally, Alberto Ursio e Anastasio. Ma anche Irene Grandi, le Vibrazioni, Marco Masini. E infine i Pinguini tattici nucleari, Rancore, Enrico Nigiotti e Raphael Gualazzi, per un totale di 24 artisti.

Data ultima modifica 20 gennaio 2020 ore 15:32