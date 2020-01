Sanremo 2020, gli ospiti e il programma delle 5 serate

La 70esima edizione del Festival di Sanremo sarà una rassegna capace di "guardare al presente e al futuro". Parola del direttore artistico Amadeus che sul palco dell'Ariston, dal 4 all'8 febbraio, sarà accompagnato da dieci splendide donne, che si alterneranno nell'arco delle cinque serate di Festival. Nello specifico saranno: la modella e compagna di Valentino Rossi Francesca Maria Novello, Antonella Clerici, Diletta Leotta e le giornaliste del Tg1 Emma D'Aquino e Laura Chimenti. Ma anche Sabrina Salerno, la modella e compagna di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez, la conduttrice albanese Alketa Vejsiu e la giornalista Rula Jebreal. A queste nove co-conduttrici si aggiungerà, durante la serata finale, Mara Venier. Ospite fisso, invece, Tiziano Ferro. Grande attesa anche per Fiorello, che sarà protagonista di diverse incursioni in tutte le serate: "Non mi chiedete cosa farà, perché non lo so", ha dichiarato con il sorriso Amadeus durante la presentazione della rassegna.

La prima serata

Le prime due 'regine del Festival' che apriranno il valzer, martedì 4 febbraio, saranno Diletta Leotta e Rula Jebreal. L’invito alla giornalista palestinese, che all'Ariston racconterà la questione femminile e la centralità della non violenza, ha causato qualche attacco al direttore artistico che si è difeso ricordando che il suo compito è occuparsi di spettacolo, non di politica: "Deve prevalere lo show. Quando si dà risalto alle donne non importa il colore della pelle o il ceto sociale. Le donne vanno rispettate e la violenza non ha appartenenza politica". Durante la prima serata ci sarà spazio anche per Salmo - che si esibirà all'interno del teatro e sul palco esterno in piazza Colombo - e per il cast del nuovo film di Gabriele Muccino, 'Gli anni più belli'. Sul palco, infatti, saliranno Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria ed Emma. Per quanto riguarda la gare, invece, si esibiranno quattro dei cantanti in corsa nella categoria Nuove Proposte, e dodici dei Big.

Seconda serata

Il giorno successivo, mercoledì 5 febbraio, sarà il turno delle giornaliste del Tg1 Emma D'Aquino e Laura Chimenti, e probabilmente di Sabrina Salerno. Le co-conduttrici aiuteranno Amadeus a lanciare le altre quattro esibizioni delle Nuove Proposte e gli altri dodici Campioni.

Terza serata

Giovedì 6 febbraio, accanto ad Amadeus, ci saranno Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, e la conduttrice albanese Alketa Vejsiu. La terza serata sarà quella dei grandi ospiti con Monica Bellucci e Roberto Benigni che saliranno sul palco dell’Ariston. Il direttore artistico ha anticipato che l’attore toscano "sta ragionando su un'idea forte, che rimarrà nella storia del festival". Grande attesa anche per Massimo Ranieri che canterà in coppia con Tiziano Ferro e Mika. Per quanto riguarda la competizione giovedì sarà la serata delle cover con i 24 Big che reinterpreteranno altrettanti successi della storia di Sanremo insieme ad ospiti italiani o stranieri. A tal proposito Amadeus spera che si concretizzi "un grande ritorno all'Ariston, dopo tanti anni".

Quarta serata

Le regine della quarta serata saranno Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi. In loro compagnia Amadeus lancerà i 24 Campioni e i quattro cantanti che arriveranno nella fase finale nella categoria Nuove Proposte. Tra questi, proprio venerdì verrà incoronato il vincitore. Tra gli ospiti della quarta serata sono stati annunciati anche Johnny Dorelli e la popstar Dua Lipa.

Quinta serata

La serata finale sarà quella di sabato 8 febbraio, che vedrà la partecipazione di Mara Venier. Quest'ultima introdurrà la sua Domenica in speciale che chiuderà, come da tradizione, la settimana del Festival. Sul palco si rivedranno anche Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello. Infine sarà riservato uno spazio anche al cast del nuovo film di Fausto Brizzi, 'La mia banda suona il pop', con Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi.

Le trattative e il DopoFestival

Come ogni anno ci sono state serrate trattative per portare al Festival ospiti internazionali. Tra i grandi nomi sfumati ci sono l'ex first lady Michelle Obama e Oprah Winfrey. In compenso, salvo sorprese, sul palco ci dovrebbero essere Ultimo e Zucchero. E c’è grande attesa per Al Bano e Romina che, dopo 25 anni, canteranno un brano inedito scritto da Cristiano Malgioglio. Per quanto riguarda i programmi di accompagnamento, il DopoFestival andrà in onda su RaiPlay con la conduzione di Nicola Savino. Mentre il Prima Festival, la striscia che precede le serate, sarà affidato dalla coppia Gigi e Ross, cui si affiancherà Ema Stokholma.