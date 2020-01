Il Festival di Sanremo 2020 sarà ricco di canzoni, di ospiti internazionali, ma anche di celebrità che affiancheranno il direttore artistico della manifestazione Amadeus. Dal 4 all'8 febbraio sul palco dell'Ariston si avvicenderanno moltissime personalità: ecco quali saranno i conduttori.

Tiziano Ferro

La prima star ad essere confermata come presenza fissa in tutte le serate, in qualità di co-conduttore, è stato Tiziano Ferro. Il cantante duetterà con Massimo Ranieri, ma soprattutto affiancherà il conduttore. "Sarà fantastico fare parte del cast di Sanremo. Amadeus ha realizzato un sogno", ha dichiarato il cantante di Latina in un video trasmesso durante la conferenza stampa.

Fiorello

Fiorello è l'altra presenza fissa annunciata per quasi tutte le serate di Sanremo 2020, ma non è chiaro quale sarà il suo compito. Ad oggi si è parlato di "incursioni estemporanee". Lo stesso showman, in un audio inviato ad Amadeus, fatto ascoltare in conferenza stampa, ha detto: "M'hai messo già ansia. Hai detto 'perché Fiorello farà, dirà…' Ma io non lo so che farò, in non so ancora niente", ha scherzato l'artista.

Roberto Benigni

Non sarà propriamente un conduttore, ma la presenza di Roberto Benigni è sicuramente una delle più attese. L'attore e regista salirà sul palco durante la serata di giovedì, allungando la sua lunga storia di ospitate sanremesi, Amadeus ha annunciato che l'ingresso pensato per Sanremo 2020 però "rimarrà nella storia".

Le presenze femminili a Sanremo

Svelate finalmente le presenze femminili che affiancheranno Amadeus nel Festival di Sanremo 2020. Hanno già iniziato in conferenza stampa e saranno con lui anche sul palco: sono Antonella Clerici, Emma D'Aquino, Laura Chimenti, Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello. In conferenza stampa è stata confermata anche la presenza di Monica Bellucci durante la seconda serata del Festival. Oltre a loro saranno presenti anche Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu, Mara Venier e Georgina Rodriguez. Tra gli ospiti femminili, inoltre, ci saranno Rula Jebreal, Laura Chimenti, Cecilia Rodriguez, Mara Venier. Potrebbe essere confermata all'ultimo minuto anche la presenza di Elisabetta Gregoraci.