Ai Golden Globe 2020 Russell Crowe ha vinto il premio come miglior attore in una serie tv ai 77 Golden Globe per "The Loudest Voice" (TUTTI I VINCITORI - LE FOTO). L'attore australiano ha dato il volto a Roger Ailes, il magnate della Fox, per raccontare la stagione del movimento femminista #MeToo. Crow, però, non ha partecipato alla cerimonia di premiazione perché è tornato in Australia per stare vicino alla famiglia durante l'emergenza incendi.

Il messaggio ambientalista di Russell Crowe

Al suo posto, a ritirare il premio, l'attrice Jennifer Aniston, che dal palco ha letto con emozione un messaggio dell'attore: "La tragedia che sta avvolgendo l'Australia è dovuta al cambiamento climatico, puntiamo sulle energie rinnovabili".