Un'interpretazione da Golden Globe, quella di Joaquin Phoenix in "Joker", che si è guadagnato la statuetta come migliore attore in un film drammatico (LE FOTO DEI VINCITORI). E dal palco non ha perso l'occasione di lanciare un messaggio ambientalista.

L'appello ambientalista

L'attore si è rivolto ai colleghi del mondo del cinema in sala invitandoli a prendere consapevolezza della gravità del cambiamento climatico. "Non mi piace agitare le acque - ha detto la star - ma per quanto riguarda il clima, navighiamo già in piena tempesta. Dobbiamo prendere sulle nostre spalle questa responsabilità cambiando il nostro modo di vivere quotidiano: magari evitiamo di prendere jet privati per andare a Palm Springs, io cercherò di fare del mio meglio, cercate di farlo anche voi".

Gli altri appelli per il clima

L'ambiente è stato al centro dei riferimenti all'attualità durante la cerimonia (LA DIRETTA DELLA SERATA): l'attore australiano Russell Crowe, premiato per "The Loudest Voice", ha scelto di non partecipare alla serata per restare in Australia durante i roghi; l'attrice australiana Nicole Kidman ha pianto pensando alla sua casa in fiamme.