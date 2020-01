Golden Globe 2020, segui con noi la diretta della cerimonia

Golden Globe Awards 2020: chi ha ricevuto più nomination?

Tra i film, quello che ha ricevuto più nomination, in totale 6, è il coinvolgente Marriage Story (Storia di un matrimonio) di Noah Baumbach. Seguono, con 5 nomination a testa, The Irishman di Martin Scorsese e Once Upon a Time in Hollywood (C'era una volta a...Hollywood) di Quentin Tarantino. 4 candidature per Joker e The Two Popes (I due papi), 3 candidature per 1917, Knives Out (Cena con delitto - Knives Out), Parasite e Rocketman, e 2 candidature per Bombshell, Dolemite Is My Name, The Farewell (The Farewell - Una bugia buona), Frozen II (Frozen 2 - Il segreto di Arendelle), Harriet, Jojo Rabbit, The Lion King (Il re leone), Little Women (Piccole donne), Pain and Glory (Dolor y gloria).

