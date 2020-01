Nella cerimonia di premiazione per i Golden Globe 2020 (TUTTI I PREMIATI - LE FOTO CON LE STATUETTE) non sono mancati i discorsi di ringraziamento legati all'attualità. Il discorso contro Trump di Patricia Arquette, premiata come migliore attrice non protagonista in una serie per la sua interpretazione in "The Act", è diventato presto virale online.

Arquette: "Gli Usa sull'orlo di una guerra"

"Quando penseremo a questa notte sui libri di storia troveremo un Paese sull'orlo della guerra, gli Stati Uniti d'America" - ha detto l'attrice - "Un presidente ha twittato minacciando di sganciare 52 bombe, anche su siti di interesse culturale (CRISI IRAN-USA, LA DIRETTA). I giovani rischiano la vita viaggiando per il mondo. Ci sono persone che non sanno se cadranno bombe sulla testa dei propri figli. E il continente australiano è in fiamme".

I discorsi più virali della serata

Anche altri premiati hanno colto l'occasione per lanciare messaggi legati all'attualità dal palco. E' il caso, ad esempio, della star di Joker Joaquin Phoenix, che ha invitato i colleghi a cambiare abitudini (VIDEO), o dell'attore australiano Russell Crowe che ha scelto di rimanere in Australia a causa degli incendi e ha fatto leggere un messaggio sul cambiamento climatico a Jennifer Aniston (VIDEO).

