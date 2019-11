Per gli appassionati di cinema sarà un Natale 2019 ricco di appuntamenti nelle sale cinematografiche. Dalle commedie agli spin off, passando per le pellicole d'animazione e i documentari, l'offerta si moltiplica in occasione delle festività. Ecco allora tutti i film da non perdere nel mese di dicembre.

Film in uscita dall'1 al 7 dicembre

Offerta ricca già a partire dalla prima settimana del mese. Si comincia il 2 con l'arrivo nelle sale del film documentario "Western Stars", trasposizione cinematografica dell'omonimo album di Bruce Springsteen, per la prima volta nelle vesti di regista. Sempre il 2 dicembre uscirà un altro film biografico: "I due papi", che racconta tutta la vicenda delle dimissioni di Ratzinger e della successiva elezione di Papa Francesco. Grande attesa, poi, per lo spin off della serie televisiva Gomorra: il 5 dicembre esce, infatti, "L'immortale", la storia del celebre personaggio della saga Ciro Di Marzio, diretto e interpretato da Marco D'Amore. Il 5 dicembre sarà anche il giorno della pellicola drammatica "L'inganno perfetto", con Helen Mirren e Ian McKallen ("Il Signore degli Anelli" e "X-Men") e del thriller di Rian Johnson "Cena con delitto", con Daniel Craig ("James Bond").

Film in uscita dall'8 al 15 dicembre

La seconda settimana di dicembre si aprirà con un grande ritorno nelle sale cinematografiche: dal 9 all'11 dicembre "I Goonies" saranno sul grande schermo 35 anni dopo la prima volta e in 4k. Il 12 dicembre tornano al cinema Ficarra e Picone con la commedia "Il primo Natale", che esce nelle sale a due anni di distanza dall'ultimo successo della coppia, "L'ora legale". La pellicola affronta in chiave comica un tema tipicamente natalizio: la nascita di Gesù. Lo stesso giorno si potranno apprezzare anche l'attrice premio Oscar Cate Blanchett ("Blue Jasmine") e Laurence Fishburne ("Matrix") nella commedia "Che fine ha fatto Bernadette".

Film in uscita dal 16 al 23 dicembre

La settimana di dicembre che porterà al giorno di Natale vedrà arrivare nelle sale cinematografiche il 19 "Pinocchio" di Matteo Garrone, con Roberto Benigni nei panni di Geppetto. Nel cast della pellicola anche Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini che interpreteranno rispettivamente Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe. Il film di Garrone uscirà il giorno dopo un altro appuntamento molto atteso dagli appassionati: "Star Wars - L'ascesa di Skywalker", ultimo capitolo della terza trilogia dedicata a Guerre stellari. Il 17 dicembre, invece, spazio ad un altro grande classico del periodo natalizio: nella sale arriva "Lo schiaccianoci - Royal Ballet".

Film in uscita dal 24 al 31 dicembre

Il giorno di Natale uscirà "Jumanji - The Next Level", sequel di "Jumanji - Benvenuto nella giungla", che vedrà ancora protagonisti Karen Gillan, Dwayne Johnson, Jack Black e Kevin Hart. Ma l'ultima settimana di dicembre sarà anche quella più ricca di appuntamenti dedicati ai bambini, con tanti film d'animazione in programma. Tra questi, in uscita il 31 dicembre, "Spie sotto copertura", con le voci, tra gli altri, di Will Smith e Tom Holland ("Spiderman" e "Avengers"). E ancora, sempre il 31, "Playmobil - The movie", con Cristina D'Avena e "Trouble".