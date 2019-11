È uscito il trailer ufficiale di "Western Stars", la versione cinematografica dell'omonimo album di Bruce Springsteen. Il film, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, segna il debutto alla regia di Bruce Springsteen, co-diretto insieme al suo collaboratore di lunga data Thom Zimny.

Nelle sale italiane dal 2 dicembre

Distribuito da Warner Bros Italia, il docu-film arriverà nelle sale italiane il 2, 3 e 4 dicembre 2019. "Western Stars" offre ai fan di tutto il mondo l’unica opportunità di vedere Springsteen esibirsi in tutte e 13 le canzoni dell'album, accompagnato da una band e da un'intera orchestra, sotto il soffitto a cattedrale del fienile della sua centenaria proprietà, in New Jersey. Toccando temi come l'amore e la perdita, la solitudine, la famiglia e l'inesorabile passare del tempo, il lungometraggio evoca il West americano in cui si intrecciano filmati d’archivio ed il racconto in prima persona della rockstar.

Un album dal successo mondiale

L'album "Western Stars", il diciannovesimo in studio di Springsteen, ha raggiunto il successo mondiale, con recensioni entusiastiche. È stato il numero 1 nelle classifiche iTunes in tutti i continenti, inclusi Paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Belgio, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Australia, India, Sudafrica e tutta la Scandinavia, tra gli altri.