I Goonies tornano sul grande schermo dopo 35 anni. Dal 9 all'11 dicembre, il film - frutto dell'immaginazione di Steven Spielberg e diretto da Richard Donner - sarà nei cinema per la prima volta in 4K. Come mostra il trailer, la banda di piccoli eroi deve affrontare un'avventura ricca di imprevisti. Seguendo una mappa del tesoro, i protagonisti giungono in un regno sotterraneo con passaggi tortuosi, trappole, vecchie navi pirata colme di dobloni d'oro. E oltre a un mostro gentile, non manca una famiglia di soggetti cattivi e goffi dai quali devono scappare.

Una pellicola cult

Dal 1985 i Goonies hanno affascinato un'intera generazione. Nel settembre 2017, i fan della pellicola hanno ipotizzato un possibile sequel del film dopo una foto pubblicata su Instagram da Corey Feldman, che interpretava il gradasso ma sensibile Clark "Mouth" Devereaux. Nello scatto, l'attore americano era a cena con Jonathan Ke Quan(l'inventore Richard "Data" Wang) e Sean Astin (il piccolo Mikey).