Una mamma, una moglie, ma anche una grande lavoratrice, una “business woman”. Così parla di sé, ai microfoni di Sky tg24, Chiara Ferragni, l’influencer da milioni di follower a capo di una propria azienda di abbigliamento, ora anche protagonista di un documentario sulla propria vita, “Chiara Ferragni - Unposted”, in uscita il 29 novembre su Amazon Prime.

Ferragni: "Criticata di continuo perché mamma e lavoratrice"

"Avere un documentario è un sogno, sapevo che avrebbe potuto essere “ispirazionale” per molte persone", spiega Ferragni, sottolineando le critiche spesso ricevute online proprio per il fatto di essere madre e manager allo stesso tempo. "Da donna c’è questo senso di colpa con cui confrontarsi perché dedichi tanto tempo alla famiglia ma anche al lavoro e a realizzare i tuoi sogni - aggiunge - A mio marito Fedez nessuno dice “perché lavori e non passi il tempo con tuo figlio”, a me questa critica viene posta quotidianamente".

La lotta al cyberbullismo

Nell'intervista di Giovanna Pancheri spazio anche per commentare le regolamentazioni utilizzate dai social per bloccare gli hater e limitare il cyberbullismo, poco dopo l'archiviazione della querela che Ferragni e Fedez avevano presentato nei confronti di una concorrente del Grande Fratello, che su Twitter aveva definito la coppia "idioti palloni gonfiati". “Se mi fossi abbattuta per i tanti commenti degli hater non avrei fatto nulla”, dice la influencer.

Ferragni: "Italiani troppo esterofili, Paese non aiuta i giovani"

L'imprenditrice 32enne, nata a Cremona ma trasferitasi presto negli Stati Uniti per fare crescere la propria azienda, si sofferma anche sulle difficoltà nell'aprire un'azienda in Italia: “Noi italiani abbiamo tante idee, ma ci manca fiducia nel nostro Paese. Siamo troppo esterofili e poco fieri dei nostri connazionali. È ancora difficile creare un’azienda, io sono un po’ un’eccezione. In generale non è un Paese che aiuta i giovani, purtroppo”.

Il futuro della influencer

Infine, lo sguardo al futuro della sua carriera, legata a un settore - quello dei social network - in continua evoluzione: "Tra dieci anni non so come si sarà evoluto il mio mondo, ma mi sembra di avere basi solide, sono contenta e molto emozionata di scoprire cosa farò in futuro”.