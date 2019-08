Ferragosto 2019, gli eventi: cosa fare a Rimini e Riccione

Si preannuncia un Ferragosto 2019 di fuoco quello che andrà in scena a Rimini e Riccione. In programma eventi all'insegna delle feste in spiaggia, della musica e degli spettacoli pirotecnici, senza trascurare gli spazi dedicati alla cultura e alla riscoperta delle tradizioni territoriali. Ecco allora quello che si potrà fare nelle due località della riviera romagnola il 15 agosto.

Vigilia di fuoco a Rimini

I festeggiamenti di Ferragosto a Rimini partiranno già dalle 20 di mercoledì 14. Lungo gli stabilimenti balneari della riviera, per un totale di due chilometri di battigia, andranno in scena spettacoli gratuiti con protagonisti fachiri, acrobati e giocolieri. Gli stand allestiti per l'occasione offriranno a visitatori e turisti le tipicità enograstronomiche locali. Dalle 23, poi, i fuochi d'artificio illumineranno il cielo riminese e saranno visibili da tutta la riva. Per chi preferisse ballare - invece - a partire dalla stessa ora, si esibiranno fino a tarda notte Don Diablo e Gigi D'Agostino alla Rimini Beach Arena.

Il programma di Ferragosto

Come da tradizione, il giorno di Ferragosto la musica si prenderà tutta la scena diventando l'assoluta protagonista dei festeggiamenti. Alla Rimini Beach Arena approderà, infatti, 'Circoloco', uno dei marchi più noti nel mondo della musica elettronica e saranno presenti alcuni degli artisti più influenti della scena house e techno. A Riccione spazio anche per la musica italiana con i rapper Ghemon, tra i protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo e Tormento, che ha recentemente collaborato con l'amico e collega J-Ax. I due artisti saranno preceduti, nella serata di vigilia, da Achille Lauro, anche lui fresco partecipante di Sanremo.

Non solo musica

Per chi cerca alternative alle feste in spiaggia e alla musica, il programma riminese per Ferragosto prevede anche altro. Ad esempio, per tutti i venerdì estivi, compreso il 16 agosto, è aperta al pubblico l'antica città romana di Ariminum. Dal 14 al 18 agosto, per i cinefili, c'è il cinema all'aperto nell'invaso del Ponte di Tiberio. E, infine, dal 15 al 18 agosto, si tiene a Mondaino, piccolo comune della provincia di Rimini, la XXXII edizione del Palio de lo Daino, una rievocazione storica che affonda le sue radici nel 1500.