Tre fotografie e una breve dedica: "I love you". Sophie Perry ha deciso di ricordare così il padre Luke, morto lo scorso marzo per un ictus, all'età di 52 anni (LA CARRIERA – FOTO – COSA FANNO OGGI GLI ATTORI DI BEVERLY HILLS). Negli scatti postati dalla ragazza su Instagram compaiono lei e l'attore di Beverly Hills 902010 in tre diversi momenti. Nel primo, Sophie - oggi 18enne - è una neonata. Mentre nel secondo e nel terzo, la figlia di Perry appare più grande, sempre con accanto il padre, durante una festa e mentre giocano insieme.

I messaggi di Sophie Perry per il padre

Non è la prima volta che Sophie affida ai social network un messaggio per ricordare il padre. Qualche giorno dopo la morte dell'attore, sempre con un post su Instagram, la ragazza aveva scritto ai fan: “Mi sento così esposta, ma vi sono grata per tutto l'amore ricevuto. Semplicemente grata". Mentre più tardi, a maggio, la ragazza aveva fatto sapere che il padre era stato sepolto con un abito che gli permettesse di diventare nutrimento per la terra, come lui stesso desiderava. “Mio padre aveva scoperto questo sistema ed era più emozionato di quanto l’avessi mai visto. È stato sepolto con questo abito, rispettando uno dei suoi ultimi desideri. È una cosa bellissima per questo bellissimo pianeta e la voglio condividere con tutti voi”, aveva scritto Sophie. La ragazza, a due mesi dalla morte del padre, aveva poi deciso di tornare in Africa, in Malawi, dove vive ed è impegnata in progetti sociali. E proprio lì ha deciso di inaugurare una scuola che porterà il nome dell'attore.

Una delle foto pubblicate da Sophie Perry

Il ricordo del figlio Jack

Anche il fratello di Sophie, Jack, aveva affidato a Instagram un pensiero dopo che Luke Perry era scomparso. “Lui era molte cose per molte persone. Per me, lui è sempre stato Papà”, aveva scritto il wrestelr 21enne ( IL RICORDO SUI SOCIAL). Jack è il figlio primogenito di Luke, avuto nel 1997 con l’allora moglie Rachel 'Minnie' Sharp (LA FAMIGLIA). La coppia ha avuto poi Sophie, ma nel 2003 i due si sono lasciati ed è arrivato il divorzio.