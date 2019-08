Non solo Luke Perry. Oltre all’attore morto a causa di un ictus (IL MESSAGGIO DELLA FIGLIA), sono tanti i protagonisti di "Beverly Hills 90210", il telefilm cult trasmesso negli anni Novanta che ha incollato davanti alla televisione una generazione di teenager. Ecco chi sono e cosa fanno oggi gli attori del cast della serie californiana.

Jason Priestley (Brandon Walsh)

Jason Priestley, il Brandon Walsh di Beverly Hills, oggi ha 49 anni. L’ultimo suo impegno nel mondo dello spettacolo è la serie televisiva "Private Eyes", in cui interpreta un ex giocatore di hockey. Durante la carriera, oltre a recitare in numerosi film, pur non tornando mai ai fasti del telefilm che lo ha reso popolare, è stato anche regista e doppiatore. Ha la passione per l’automobilismo e nel 2002 è stato vittima di un grave incidente stradale in cui ha rischiato l’uso delle gambe.

Shannen Doherty (Brenda Walsh)

La sorella di Brandon è la fascinosa Brenda Walsh, interpretata da Shannen Doherty. L’attrice, oggi 47 anni, ha avuto successo anche con un’altra serie tv, "Streghe", in cui é Prue Halliwell. Nel 2015 ha raccontato di combattere contro un cancro al seno, un paio di anni dopo ha annunciato di aver vinto la malattia. E’ tornata a recitare da protagonista nel 2018 nel film “No one would tell”.

Jennifer Garth (Kelly Taylor)

Jennifer Eve Garth, 47 anni il 3 aprile 2019, è la bionda Kelly di "Beverly Hills". Jennie è apparsa anche nei primi tre episodi di "Melrose Place", altro telefilm cult degli anni Novanta. Poche apparizioni al cinema, ma tante serie televisive come "Mystery Girls" del 2014, in cui ritrova sul set Tori Spelling (Donna di "Beverly Hills") o "The Mick" del 2017, in cui però prende parte solo a un episodio. Jennifer Garth, dopo essere diventata vegetariana ha condotto anche un programma di cucina per la Nbc, presentando ricette prive di prodotti di origine animale.

Brian Austin Green (David Silver)

Brian Austin Green, 45 anni, si è ispirato a David Silver, il suo personaggio di "Beverly Hills", anche nella vita. Come David, infatti, Green ha tentato la strada del rap senza però avere fortuna. Ha anche fatto il veejay per una trasmissione su Mtv Usa. Come molti suoi colleghi di 90210, Green ha recitato successivamente in numerose serie tv, su tutte "Smalville" e "Desperate Housewives". Ha sposato nel 2010 l’attrice Megan Fox.

Ian Ziering (Steve Sanders)

Ian Ziering, 55 anni il 30 marzo 2019, è stato Steve, biondo riccioluto di "Beverly Hills". Una curiosità: nel 1981 debuttò in un film diretto da Franco Zeffirelli, "Amore senza fine". Con lui fece la sua prima apparizione sul grande schermo anche Tom Cruise. Ha partecipato all’edizione americana di “Ballando con le stelle”. I riflettori si sono riaccesi su di lui a partire dal 2013, quando ha avuto un ruolo da protagonista in “Sharknado”, fortunata saga di film per la televisione di genere catastrofico-fantastico che lo ha visto protagonista in tutti gli episodi fino al sesto uscito nel 2018.

Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman)

Gabrielle Carteris oggi ha 58 anni. A Beverly Hills fu Andrea, dopo che aveva debuttato al cinema nel 1989 in un film con Robert De Niro ("Jacknife"). L’ultima sua fatica cinematografica è "Print", pellicola del 2009. Più spesso è stata impegnata su produzioni per il piccolo schermo, come "Nip/Tuck" (2003) o "Criminal Minds" (2010). Nel 2018 è apparsa invece nella serie televisiva "NCIS". Dal 2016 è presidente del sindacato degli attori Screen Actors Guild.

Tori Spelling (Donna Martin)

Last but not least, è il caso di dirlo, Donna Martin. Sì, perché dietro la ragazza bionda di "Beverly Hills" c’è Tori Spelling, la figlia di Aaron, il produttore del fortunato telefilm californiano. Oggi Tori Spelling ha 46 anni. Dopo il primo successo, è apparsa in due episodi di "Melrose Place", ma anche in due puntate di "Smallville". Poi, insieme a Jennie Garth, ha recitato in "Mystery Girls" e, con Ian Ziering, nell’ultimo "Sharknado". "Mystery Girls", così come "So Notorious", sono due sitcom da lei prodotte. Al cinema, ha preso parte a "Scary Movie 2" e a "Scream 2".