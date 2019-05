Cannes 2019, programma e ospiti di martedì 21 maggio

Il Festival di Cannes 2019 entra nel vivo grazie all'arrivo del tanto atteso nono film di Quentin Tarantino, "Once Upon A Time... In Hollywood". Per molti è questa la pellicola che con "Dolor y Gloria" di Pedro Almodóvar si contenderà la Palma d'Oro del festival. Debuttano sugli schermi di Cannes 2019 anche il disegnatore Lorenzo Mattotti con "La famosa invasione degli orsi in Sicilia" e "Red 11" di Robert Rodriguez.

I film in concorso

Quentin Tarantino sarà il protagonista assoluto della giornata del 21 maggio. Alle ore 18, al Grand Théâtre Lumière sarà proiettato il suo nono film "Once Upon a Time... In Hollywood". Al centro della storia ci sono l'attore Rick Dalton e il suo fedele stunt, Cliff Booth. Oltre alla celebre regia, il cast raduna stelle di fama mondiale, a partire dai due protagonisti, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Inoltre nella giornata sarà presentato il film sudcoreano "Gisaengchung" di Bong Joon Ho, incentrato sulla vicenda della famiglia Ki-taek: appuntamento alle ore 10, al Grand Théâtre Lumière. Tra i film in concorso sarà possibile rivedere "Frankie" di Ira Sachs (ore 8.30, Grand Théâtre Lumière; ore 21 al Soixantième Theatre) e "Le Jeune Ahmed" di Luc e Jean-Pierre Dardenne (ore 8.30, Soixantième Theatre; ore 14 al Grand Théâtre Lumière; ore 20, all'Olympia).

"Un Certain Regard"

Il disegnatore italiano Lorenzo Mattotti presenterà il suo "La famosa invasione degli orsi in Sicilia", tratto dal romanzo omonimo di Dino Buzzati. Il film sarà in concorso nella sezione "Un Certain Regard". Appuntamento alle ore 8.30 e alle ore 20 al Debussy Theatre. Nella medesima sezione il regista di origini francesi Oliver Laxe presenterà invece il suo "O Que Arde". Il film racconta la storia di Amador Coro, finito in galera per aver appiccato un incendio; tornato a vivere con la madre, l'uomo si troverà a fronteggiare altre fiamme devastanti nella sua regione, la Galizia. Appuntamento alle ore 11 e alle ore 14 al Debussy Theatre. Tra i film in gara nella sezione "Un Certain Regard", saranno proiettati ancora "Adam" di Maryam Touzani (ore 14.45, Bazin Theatre) e "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão" di Karim Äinouz (ore 18, Soixantième Theatre).

Quinzaine des Réalisateurs

Il 21 maggio sarà anche la giornata del regista texano Robert Rodriguez, che incontrerà il pubblico alle ore 17.45 presso il Theatre Croisette/Jw Marriott prima di presentare il suo ultimo film, "Red 11". Nella stessa sezione saranno proiettati "Dogs Don't Wear Pants" di Jukka-Pekka Valkepaa (ore 8.45 e ore 21), "Tlamess" di Ala Eddine Slim (ore 11.45) e "Por El Dinero" di Alejo Moguillansky (ore 15).

Le altre sezioni

Tra i film fuori concorso sarà possibile rivedere "La Belle Epoque" di Nicolas Bedos (ore 11, Grand Théâtre Lumière). Per Cannes Classics al Buñuel Theatre, alle ore 11, sarà proiettato "Diary of a Nurse" di Jin Tao, mentre alle 16 nella stessa sala sarà possibile vedere "Le Ciel Est a Vous" di Jean Gremillon. Infine un maggio a Luis Buñuel con la proiezione de "L'Age d'Or": appuntamento alle ore 19 al Buñuel Theatre.