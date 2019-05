Ha 75 anni e una recente operazione al cuore alle spalle. Ma Mick Jagger sembra essere tornato in forma in tempi record. Lo storico frontman dei Rolling Stones ha postato un video sulla sua pagina Instagram. Nelle immagini il cantante è ripreso mentre balla scatenato davanti allo specchio di una sala prove, senza risparmiarsi salti e mosse da rockstar.

L’operazione al cuore e il tour slittato

Sir Michael Philip "Mick" Jagger compirà 76 anni il prossimo 26 luglio. Lo scorso aprile è stato sottoposto ad un intervento al cuore a New York, per la sostituzione di una valvola cardiaca. Proprio a causa dei problemi di salute del frontman, i Rolling Stones hanno annunciato di voler posticipare il tour “No Filter” in programma negli Stati Uniti e in Canada, previsto in partenza per il 20 aprile da Miami. Il 12 aprile scorso Jagger era già riapparso sui social, con una foto postata proprio su Instagram in cui si vedeva il cantante passeggiare al parco.