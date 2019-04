È riuscita alla perfezione l’operazione al cuore per Mick Jagger, il cantante dei Rolling Stones, che è stato sottoposto a New York a un intervento per la sostituzione di una valvola cardiaca. Lo riferisce il sito di Billboard. Jagger, che è già sulla via del recupero fisico, potrebbe essere dimesso in pochi giorni ma dovrà poi osservare un periodo di riposo.

Monitorato dai medici

I medici sono intervenuti alla valvola cardiaca attraverso l'arteria femorale e ora stanno monitorando il cantante 75enne per prevenire eventuali complicazioni che potrebbero derivare dall'operazione.

La decisione di cancellare il tour

La band, a causa dei problemi di salute del frontman, ha annunciato domenica scorsa la decisione di posticipare il tour “No Filter” in programma negli Stati Uniti e in Canada. Inizialmente previsto in partenza per il 20 aprile da Miami, il tour inizierà a luglio con nuove date che verranno annunciate nelle prossime settimane. Gli Stones dovrebbero recuperare quasi tutti i concerti, ma quest'anno non si esibiranno al Jazz Fest di New Orleans, come precedentemente programmato.

Data ultima modifica 05 aprile 2019 ore 09:25