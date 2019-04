Mick Jagger sta male, i Rolling Stones cancellano tour in Usa e Canada

Mick Jagger ha problemi di salute e, per questo motivo, i Rolling Stones hanno cancellato il loro tour negli Stati Uniti e in Canada. A dare l’annuncio è stato un portavoce del leggendario gruppo rock. “I medici gli hanno consigliato di non andare in tournée in questo momento perché ha bisogno di cure”, ha detto. Senza fornire nessun dettaglio sulla natura della malattia che ha spinto la band a rinviare le date dei concerti. “I medici hanno detto a Jagger che guarirà completamente, in modo da tornare sul palco appena possibile”, ha aggiunto il portavoce. La notizia è stata confermata con un post sui social sia della band sia del cantante.

Mick Jagger: “Odio deludere i miei fan”

Mick Jagger - 75 anni, padre di 8 figli con cinque nipoti e un pronipote – su Twitter si è detto dispiaciuto della cancellazione. “Odio deludere i miei fan e sono profondamente deluso di dover rinviare il tour, ma lavorerò molto duramente per tornare sul palco il più presto possibile”, ha scritto.

I concerti cancellati

I concerti cancellati dai Rolling Stones sono 17: dovevano cominciare il 20 aprile all'Hard Rock Stadium di Miami e concludersi il 29 luglio in Canada. Tra le date cancellate, due a Chicago e altre a Denver, Washington, Seattle, Filadelfia e Foxborough in Massachusetts. La band ha incoraggiato i fan a tenere i biglietti, che saranno validi quando i concerti verranno riprogrammati. Il tour mondiale "No Filter" era cominciato ufficialmente nel settembre 2017 ad Amburgo. La band aveva poi tenuto show in Europa per il resto del 2017 (unica tappa italiana il 23 settembre a Lucca) e del 2018, prima di annunciare lo scorso novembre la tappa nordamericana. Con 12 candidature ai Grammy e tre premi, i Rolling Stones - nati nel 1962 e da cinque decenni sulla breccia - sono uno dei nomi più iconici (e longevi) della musica rock.