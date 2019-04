Jeans, sneakers e cappellino da baseball in testa: così Mick Jagger in una foto postata sul suo profilo Instagram mentre passeggia in un parco dopo la sua operazione al cuore di pochi giorni fa. Nell'immagine il leader e cantante dei Rolling Stones, 75 anni, appare sorridente. Tra i commenti, quello dell'amico rockstar Lenny Kravitz ("Yeah man") e quello della figlia di Mick, Georgia May Jagger: "Love you, daddy". A causa dell'operazione al cuore del cantante, i Rolling Stones hanno rinviato l'inizio della loro nuova tournée americana.