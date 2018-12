Da Gabbani a Capossela, tutti i concerti della notte di San Silvestro

Il 2018 volge al termine e in tutta Italia ci si prepara a salutare il vecchio anno con tanta buona musica. Nella serata del 31 dicembre si esibiranno numerosi artisti che animeranno l'ultima notte dell'anno con il loro repertorio. Da Milano a Napoli passando per Roma, ecco tutti i concerti in programma.

Concerto di San Silvestro a Milano

Ad animare l'ultimo concerto dell'anno a Milano sarà Francesco Gabbani. L'autore del brano "Occidentali's Karma" porterà sul palco in Piazza del Duomo tutto il repertorio degli ultimi due anni della sua carriera, accompagnato dalla sua band. Rimanendo nella stessa regione, a Mantova nella serata del 31 dicembre si esibiranno Lo Stato Sociale.

Concerto di San Silvestro a Roma

La notte di San Silvestro della Capitale sarà arricchita da un concerto al Circo Massimo: a calcare il prestigioso palco nella ultima notte dell'anno sarà Vinicio Capossela. Inoltre nelle strade del centro storico romano sono in programma numerosi eventi tra cui appuntamenti musicali, esibizioni live e appuntamenti d'arte e cinema.

Concerto di San Silvestro a Napoli

Ricco anche il Capodanno a Napoli e Palermo. Piazza Plebiscito ospiterà la possente voce di Amii Stewart, che si esibirà in piazza Plebiscito accompagnata da Rocco Hunt. Sul Lungomare sarà allestito un secondo palcoscenico con disc jockey che proporranno musica di vari generi. A Palermo, in piazza Politeama, ci sarà Goran Bregovic. Red Ronnie condurrà la serata. Nella stessa regione, ma a Salerno ci sarà Max Gazzè, che salirà sul palco di piazza Amendola.

Da Gianna Nannini ai Maneskin: gli altri artisti in Italia

Alex Britti sarà la voce del concerto di Capodanno in piazza del Campo, a Siena. Qui porterà i suoi brani più noti tra cui "Solo una volta (o tutta la vita)", "Mi piaci", "Una su un 1.000.000", "La Vasca" e "7.000 Caffè". Gianna Nannini sarà invece a Castelsardo, in provincia di Sassari, dove presenterà il live "Fenomenale". Sempre in Sardegna, ma a Cagliari, si esibiranno i Subsonica. La band torinese si esibirà nel capoluogo sardo dopo un lungo tour per l'Europa che li ha potati ad Amsterdam, Londra, Dublino, Zurigo Parigi, Bruxelles, Colonia, Berlino e Monaco. Ancora un appuntamento in Sardegna: ad Olbia l'ultima notte del 2018 sarà animata dai Maneskin, la band arrivata seconda nell'edizione del 2017 di "X Factor". Daniele Silvestri canterà a Reggio Emilia, mentre Nek farà tappa a Rimini, ripercorrendo tutte le tappe della sua carriera, da "Laura non c'è" ai brani dei suoi ultimi album.