Dicembre segna la fine di un anno ricchissimo di grandi eventi live. Per questo anche l'ultimo mese del 2018 non poteva restare sguarnito di concerti in compagnia di star nazionali e internazionali. Ecco tutti gli appuntamenti più attesi

Patti Smith torna in Italia

A chiudere un anno che l'ha vista già protagonista dei palcoscenici italiani, la sacerdotessa del rock, Patti Smith si esibirà in occasione di Veneto Jazz. L'appuntamento è per domenica 16 dicembre, nella Sala dei Giganti dell'Università degli Studi di Padova; esibizione che sarà seguita, a distanza di 24 ore, da quella prevista presso la Chiesa di San Giuseppe di Brescia.



I big italiani

Tra i big che si esibiranno nell'ultimo mese del 2018 c'è anche Cesare Cremonini. Il 1°, 2 e 3 dicembre sarà al Palaflorio di Bari, il 5 dicembre al Palasele di Eboli, l'8 dicembre al Pal'Art Hotel di Acireale, per poi concludere con tre esibizioni imperdibili: l'11 e il 12 dicembre al Palalottomatica di Roma e il 16 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Mi). Dicembre sarà anche il mese di Vasco Brondi, che darà il via al tour, ideato per festeggiare i dieci anni di attività e parallelamente scrivere la parola fine al progetto "Le luci della centrale elettrica". Il cantante riproporrà le canzoni scritte in un decennio sui palchi di Bari (1/12), Pescara (Teatro Massimo, 2/12), Roma (Auditorium Parco della Musica, 7/12), Torino (OGR Torino, 8/12), Milano (Auditorium, 10/12), Bologna (Teatro Duse, 11/12), Ferrara (Teatro Comunale, 16/12), Mestre (Teatro Toniolo, 18/12), Reggio Emilia (Teatro Romolo Valli, 20/12). Mese intenso anche per Malika Ayane, che si esibirà il 4 dicembre al Teatro degli Arcimboldi a Milano, per poi incantare la platea dei Magazzini Generali il giorno dopo. Il 7 dicembre sarà al Teatro Alighieri di Ravenna, l'8 al Vidia Rock Club di Cesena, il 10 al Teatro delle Muse di Ancona, l'11 al Mamamia di Senigallia, il 13 al Teatro Lyrick di Assisi, il 14 all'Urban Club di Perugia, il 15 all'Estragon di Bologna e il 17 al Teatro Europauditorium di Bologna. Infine, per gli appassionati di Antonello Venditti: il cantautore capitolino si esibirà invece il 21 e il 22 dicembre al Palalottomatica di Roma.

I giovani italiani

Cinque date per Francesca Michielin che il 1° dicembre sarà ospite del Mascara Club di Mantova, per poi passare al Liv Clun di Bassano del Grappa (Vi) il 7 dicembre. Il 14 dicembre sarà la volta del Revers Sound Café di Pisa, il 15 dell'Odissea Club di Spresiano (Tv) e il 16 a Bagnolo Cremasco (Cr), al Magika Club. Continua anche il tour del gruppo rivelazione di X Factor 2017. I Maneskin si esibiranno il 1° dicembre alla Casa della Musica di Napoli, il 6 al Gran Teatro Morato di Brescia, il 9 al Teatro della Concordia di Venaria Reale (To), il 12 all'Obihall di Firenze, il 14 e il 15 all'Atlantico di Roma e il 20 dicembre al Fabrique di Milano. Un mese intenso anche per Irama, che sarà al Vox Club di Nonantola (Mo) il 1° dicembre, il 2 all'Hiroshima Mon Amour di Torino, l'8 dicembre al Duel Beat di Napoli, il 9 al Viper di Firenze e il 15 e 16 dicembre ai Magazzini Generali di Milano.

Il jazz

Tanto jazz anche a dicembre: Enzo Avitabile si esibirà al CineCity di Lignano Sabbiadoro il 7 dicembre. Il 14 dicembre Sergio Cammariere si esibirà all'Auditorium Parco della Musica di Roma, nella Sala Sinopoli. Sempre nella capitale risuoneranno le note dell'Italian Trio di Dado Moroni, Rosario Bonaccorso e Roberto Gatto: appuntamento il 13 dicembre. Il 16 dicembre sarà il turno di Francesco Diodati con il progetto "Yellow Squeeds" (Casa del Jazz, ore 12). Il 26 dicembre il Teatro Nuovo di Milano accoglie il Christmas Gospel dei The Harlem Voices con Dr. E. B. Turner. Il 31 dicembre l'Auditorium Parco della Musica di Roma ospiterà il concerto gospel della South Carolina Mass Choir, fondata e diretta da Michael Brown (inizio ore 22).

La classica

Giovanni Allevi e gli Archi dell'Orchestra Sinfonica Italiana si esibirrano il 12 dicembre al Teatro Civico di La Spezia, il 14 al Dis_Play Brixia Forum, il 18 al Teatro Galleria di Legnano, il 19 al Teatro del Verme di Milano e il 16 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Un altro grande big del pianoforte arricchirà il dicembre milanese con la sua musica: Ludovico Einaudi sarà al Teatro del Verme di Milano dall'8 al 18 dicembre e tornerà a respirare l'aria di casa dopo un intenso anno tra Dubai, Teheran e New York.