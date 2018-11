Capodanno 2019 in piazza: tutti i concerti e le feste

Il 2018 è ormai agli sgoccioli e, come di consueto, le città iniziano a prepararsi per lo sprint finale. Concerti, eventi, cenoni e festival si snoderanno in tutta Italia per permettere a cittadini e turisti di salutare degnamente l'arrivo del nuovo anno. Anche se molti concerti non sono stati ancora definiti, qualche nome già c'è, come quello di Francesco Gabbani, che salirà sul palco in Piazza Duomo a Milano. Ecco tutti gli eventi previsti per il 31 dicembre 2018 e 1° gennaio 2019 nelle principali città italiane.

Capodanno 2019 a Milano

Nonostante i suoi impegni per il nuovo disco in arrivo, ad animare Piazza Duomo a Milano ci sarà Francesco Gabbani. Piccola pausa in studio per l'artista toscano, che festeggerà con i suoi fan e tutti i milanesi l'arrivo del 2019. Ad accompagnarlo sul palco ci saranno Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra). L’evento è gratuito. Naturalmente il concertone non sarà l'unico evento che animerà il capoluogo lombardo. All'Alcatraz si terrà Il Capodanno dei Pirati: cena e musica revival anni Ottanta, Novanta e Duemila con la band I Defenders ad aprire le danze.

Capodanno 2019 a Roma

Il 31 dicembre della capitale sarà fitto di appuntamenti. All'Auditorium Parco della Musica di Roma si terrà il concerto gospel della South Carolina Mass Choir, fondata e diretta da Michael Brown (inizio ore 22). La musica del cinema animerà l'Auditorium per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Il 1° gennaio 2019 per "Roma Caput Musicae 2019 - Il concerto di Capodanno di Roma" la Gerardo Di Lella Grand O’rchestra si esibirà nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium. L’orchestra reinterpreterà il classico concerto di Capodanno, proponendo le colonne sonore di celebri film come "Rocco e i Suoi Fratelli" e "I Vitelloni". Un altro evento da mettere in agenda è il "Capodanno Cinecittà World 2019 – Extrafest". Dieci palchi e oltre 70 tra artisti tra cui Irama, Cristina D'Avena e Gem Boy. Inoltre ci sarà anche il cenone proposto da Gianfranco Vissani.

Capodanno 2019 a Bologna

Bologna è una delle mete più ambite per festeggiare il Capodanno. In Piazza Maggiore come da tradizione si tiene il "Rogo del Vecchione", un gigantesco falò che diventa il catalizzatore di un vero e proprio spettacolo, messo in scena da artisti di fama nazionale e internazionale. Il rogo simboleggia la fine del vecchio anno, bruciato per accogliere il nuovo. Dal 28 dicembre al 1° gennaio 2019 si terrà Dancin'Bo, iniziativa che mira a diventare un format. In questi cinque giorni si ballerà per tutta la città, con oltre 400 ballerini e circa 25 scuole di danza e associazioni culturali incaricate di animare le giornate. Il 31 dicembre, in Piazza Maggiore si ballerà con i dj locali del Collettivo musicalista petroniano. Lo spettacolo musicale inizierà alle 22, con una pausa allo mezzanotte per il Rogo del Vecchione, per poi continuare fino alle 1:30. Il 1° gennaio sul Crescentone, dalle 12:30 ci sarà un'esibizione di valzer viennese, hip hop e altre danze tradizionali da tutto il mondo.

Capodanno 2019 a Napoli

Come di consueto, il concertone di Capodanno a Napoli si terrà in Piazza Plebiscito, nonostante il cantiere della metropolitana. Ad oggi non si conoscono gli ospiti che saliranno sul palco, ma i fondi risicati fanno pensare che anche per il 31 dicembre 2018 l'evento punterà a celebrare gli artisti locali, invece di convocare star di fama internazionale.

Capodanno 2019 a Firenze

Per chi vuole trascorrere un Capodanno gironzolando per locali, il centro storico di Firenze si prepara a vivere il Party Tour dei Disco Club. Twenty-one, Blue Velvet e il FullUp Club di Firenze si uniranno per una notte all'insegna del divertimento. Si potrà acquistare un pacchetto Tour dei locali dalle 23 alle 5 del mattino: il ticket permetterà di avere una consumazione compresa nel prezzo in ciascun locale.