Francesco Gabbani, concerto di Capodanno a Milano: le info

Il Capodanno in Piazza Duomo ha già un primo ospite speciale: Francesco Gabbani. A dare la notizia è stato lo stesso cantante, offrendo ai social il grande scoop. Gabbani si esibirà a fine anno in un concerto gratuito davanti al Duomo di Milano: insieme a lui, tanti ospiti a sorpresa che ancora non sono stati annunciati.

Francesco Gabbani: concerto di Capodanno 2019

Francesco Gabbani sarà uno degli headliner del concerto di Capodanno in Piazza Duomo. L’annuncio lo ha dato lui stesso sui social, portando entusiasmo a tutti i fan che lo seguono su Facebook: «Ciao, ciao, come state? A Capodanno che fate? Io e i ragazzi suoniamo in Piazza Duomo a Milano!! Venite?»

Protagonista assoluto della notte più festeggiata dell’anno, Gabbani si prepara a un concerto dove ripercorrerà il successo della sua grande carriera, tra hit che hanno fatto la storia delle classifiche musicali italiane e brani che, nella loro ballabilità, invitano alla riflessione. Come ogni anno, il concerto di Capodanno in Piazza Duomo sarà assolutamente gratuito.

Ad accompagnare Gabbani, la sua band, tra famiglia e amici di sempre: il fratello chitarrista, Filippo Gabbani, Lorenzo Bertelloni alle tastiere, Giacomo Spagnoli al basso e Davide Cipollini alla chitarra.

L’appuntamento di Capodanno inizierà alle ore 20:00 con musica live e spettacoli a sorpresa. A partire dalle 22, però, saliranno sul palco i VIP tanto attesi, tra cui appunto Gabbani. Artisti, performer, intrattenitori, personaggi televisivi e tanti altri animeranno la notte, per un inizio d’anno indimenticabile. Per chi fosse interessato a partecipare, tutte le indicazioni necessarie sono reperibili sul sito del Comune di Milano, l’organizzatore dell’evento.

Gabbani: al lavoro su un nuovo album

Non è un mistero che Francesco Gabbani si sia già buttato a capofitto nei lavori del nuovo album. Dopo il travolgente successo di “Magellano”, terzo disco studio pubblicato nell’aprile del 2017 che si è guadagnato un disco di Platino, Gabbani torna a far parlare di sé con una nuova release che potrebbe già avvenire nel 2019, «ma senza fretta». Come dichiarato a Radio Italia, «L’album continua ad essere in gestazione, mi sono ripromesso di non darmi una fretta particolare. Quando uscirà sarò orgoglioso e mi rappresenterà davvero».

Nel corso della sua carriera, Francesco Gabbani ha ottenuto molti riconoscimenti per il suo talento, musicale e con le parole. Dopo la schiacciante vittoria di Sanremo 2016 per ne “Nuove Proposte”, con la canzone “Amen”, nel 2017 è tornato alla kermesse per vincersi anche il titolo più importante, e portare la sua “Occidentali’s Karma” nelle case di tutti gli italiani.

Dal disco “Magellano” sono stati estratti tre singoli molto apprezzati sia dalla critica che dal grande pubblico: “Tra le Granite e le Granate”, “Pachidermi e Pappagalli” e “La mia versione dei ricordi”.