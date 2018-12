Malika Ayane, doppio concerto a Firenze: info e scaletta

Sbarca a Firenze il “Domino Tour” di Malika Ayane. Solita doppia data per l’artista milanese, che si esibirà mercoledì 28 (ore 21.00) al Tenax e giovedì 29 novembre (ore 20.45) al Teatro Verdi. Biglietti ancora in vendita sul circuito Ticketone per entrambe le serate: per quella al Tenax biglietto unico a 28,75 euro, per quella al Verdi si parte dai 28,75 euro del quarto settore numerato e si sale fino ai 46 euro del primo settore. È disponibile anche il mini-abbonamento per assistere a entrambi i live: in questo caso prezzi che partono da 63,25 euro. Non la classica doppia data, con il secondo show a bissare il primo a mo’ di fotocopia. Come nelle altre tappe del tour, la Ayane porterà sui due palchi due spettacoli totalmente differenti l’uno dall’altro. I concerti nei teatri, in questo caso il Verdi, sono caratterizzati da suoni morbidi e pieni, con una ricerca di sonorità finalizzata ad avvicinare i brani di repertorio a quelli inediti: sul palcoscenico la cantante sarà accompagnata da Daniele Di Gregorio alla marimba, Carlo Gaudiello al piano, Marco Mariniello al basso, Nico Lippolis alla batteria e Jacopo Bertacco alla chitarra. Nei club come il Tenax, invece, le canzoni sono riportate allo scheletro, con una concezione più ruvida ed essenziale: sul palco la cantautrice sarà anche al synth e avrà al fianco solo Bertacco e Lippolis.

La probabile scaletta

Come anticipato, la scaletta non sarà la stessa nelle due serate. Basandosi su quanto portato sul palco nei primi live del tour iniziato a Mosciano Sant’Angelo ormai un mese fa, questa dovrebbe essere la scaletta della versione “club” per il Tenax:

Nodi Stracciabudella Questioni Di Forma Cose Che Ho Capito Di Me Non Usciamo Blue Bird Quanto Dura Un’Ora Nobody Knows Come Foglie Per Abitudine Ricomincio Da Qui Ansia Da Felicità Sogni Tra I Capelli Vestito Da Domenica Shine Feeling better Tempesta Tre Cose Adesso E Qui Senza Fare Sul Serio

Questa invece la scaletta che dovrebbe portare sul palco del Teatro Verdi:

Stracciabudella Questioni Di Forma Cose Che Ho Capito Di Me Tempesta Sogni Tra I Capelli Non Usciamo Per Abitudine Quanto Dura Un’Ora Nobody Knows Nodi Ansia Da Felicità Dimentica Domani E Se Poi Senza Fare Sul Serio Blue Bird Il Giorno In Più Controvento Tre Cose Come Foglie

Il “Domino Tour”

Dopo Firenze, il tour promozionale di “Domino”, ultimo album in studio di Malika Ayane, andrà avanti praticamente senza soste fino a febbraio inoltrato. Questo il calendario completo: