A Firenze e nelle altre città e paesi della Regione sono stati organizzati eventi in occasione dei festeggiamenti di metà agosto. Tra musica, arte e buon cibo

Manca poco a Ferragosto e tutta Italia si sta preparando a festeggiare il "giro di boa" dell'estate, nel rispetto delle norme anti-Covid. Tanti gli eventi previsti in Toscana, vediamone alcuni.

Il mercatino a Camaiore approfondimento Ferragosto 2021, cosa fare in Abruzzo rispettando le norme anti-Covid Dall’11 al 15 agosto, nel centro storico di Camaiore, in Versilia, va in scena “Follie di Ferragosto 2021”. In piazza Romboni e in piazza XXIX Maggio saranno presenti le bancarelle della storica fiera dell’antiquariato, di modernariato e vintage. Nel piccolo teatro all’aperto in piazza San Bernardino, invece, ogni sera è previsto uno spettacolo diverso. A Ferragosto sarà la volta di “Dietro le canzoni - Incontro con l’Autore” di Beppe Dati. Green pass obbligatorio, più informazioni sul sito del Comune di Camaiore.

Sagra della bistecca a Galleno approfondimento I borghi italiani più belli da visitare a Ferragosto Domenica 15 agosto appuntamento a Galleno, frazione del Comune di Fucecchio, con la 50esima edizione della Sagra della Bistecca. Non solo carne: sempre a Ferragosto ci sarà anche la Sagra della polenta a palle (a cucchiaiate) nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Per quanto riguarda le sagre, insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Quella del prosciutto e del formaggio si svolgerà a Sorano, in provincia di Grosseto, quella del baccalà a Sant’Andrea, Magliano.

Sagra della polenta - @Facebook

Musica a Firenze approfondimento Estate 2021, cosa fare a Milano: gli eventi di agosto Tanti anche gli eventi organizzati nel capoluogo toscano. Tra gli altri segnaliamo “Tuttapposto a Ferragosto”, in programma dal 10 al 21 agosto al Giardino dell’Orticoltura: ogni sera, dalle 20, un concerto gratuito di una band. A Ferragosto toccherà ai Prysm - Pink Floyd tribute band con i brani del celebre gruppo. Il progetto, che prende il nome dalla figura simbolo di uno dei loro album più famosi, cerca di ricreare sia il sound che le atmosfere floydiane. Altra musica con il concerto di Ferragosto alle ore 21.30 negli spazi dell'ex-ospedale psichiatrico di San Salvi: protagonisti Riccardo Tesi e Banditaliana (Claudio Carboni, Maurizio Geri e Gigi Biolcati, oltre al Maestro dell’organetto diatonico).