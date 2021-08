Andiamo a scoprire gli eventi principali che avranno luogo nella Regione il 15 agosto, tra arte, natura e grigliate Condividi:

Manca poco a Ferragosto e tutta Italia si sta preparando a festeggiare il "giro di boa" dell'estate, nel rispetto delle norme anti-Covid. Tanti gli eventi previsti in Abruzzo, vediamone alcuni.

La Scala Maggiore di Rita Fantini a Montelapiano approfondimento Ferragosto a Balamondo per celebrare il mito di Raoul Casadei Nel paesino di Montelapiano, Val di Sangro, ci sono solo 82 abitanti, ma è un luogo pieno di contenuti storici. Domenica 15 agosto, alle ore 22, in piazza Croce, sarà presentata una nuova opera che arricchirà l’antico borgo: si tratta della Scala Maggiore dell’artista Rita Fantini, incisore bozzettista filatelico del Poligrafico dello Stato. L’evento andrà ad inserirsi nel contesto della festa del paese. La Scala Maggiore si troverà proprio al centro della piazza ed è formata da 22 gradini, le cui alzate sono interamente decorate in ceramica. L'artista ha dedicato i 22 gradini ai suoi affetti. “L’idea è nata dalla volontà di rappresentare dei frammenti di portali in pietra, reperti archeologici riferiti alla scuola degli scalpellini che aveva sede proprio a Montelapiano, trasformandoli in opere artistiche - ha racconta Rita Fantini, come riportato da ChietiToday -. Volevo creare una eco di un’attività remota e trasformarla in un’altra forma d’arte. Ho voluto mettere la mia arte a disposizione del paese in forma volontaria”.

Braciamo a Pescara approfondimento I borghi italiani più belli da visitare a Ferragosto Nel capoluogo abruzzese va in scena "Braciamo", la prima edizione del festival della grigliata. Organizzato da Blunel, con il patrocinio di Confartigianato Pescara e Marina di Pescara, l’evento si terrà dal 12 al 15 agosto al Porto Turistico. Slogan dell’evento è "a Ferragosto la grigliata si fa da noi", anche perché del resto la grigliata a Ferragosto è tipica della tradizione abruzzese. Saranno presenti selezionate carni italiane ma anche argentine, arrosticini di pecora abruzzesi, bombette pugliesi ma anche pesce, verdure e formaggi. Il tutto sarà accompagnato dalle birre di sei birrifici artigianali e vini di esclusive cantine. L'ingresso è gratuito, ma saranno rispettate tutte le normative anti-Covid, con il distanziamento dei tavoli e la garanzia della massima sicurezza da parte degli organizzatori. Sarà presente anche uno stand di "Abruzzo Bbq", che si occupa di promuovere, in un unico punto, tutto ciò che serve per la grigliata perfetta.